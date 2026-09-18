Milei le bajó el tono al video de Bullrich escuchando a Lali: "No es ningún problema"

En una semana atravesada por fuertes tensiones dentro del Gobierno, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, publicó un video en el que se la observa en su despacho escuchando y cantando una canción de Lali Espósito, la artista argentina que en el pasado fue blanco de fuertes críticas por parte del presidente Javier Milei.

La escena adquirió particular relevancia por el contexto político en el que fue difundida. Bullrich eligió realizar la publicación en medio de los cruces por los recortes en Discapacidad, mientras se desarrollaban tensiones dentro del espacio oficialista. En ese escenario, el gesto de la titular del bloque libertario en la Cámara alta fue interpretado como provocador debido al enfrentamiento que Milei había mantenido con la cantante.

El video dura poco más de un minuto y muestra a Bullrich sentándose en su oficina, abriendo su tablet y buscando en YouTube una canción de Lali Espósito. El tema elegido fue "No me importa", que la dirigente comienza a escuchar y cantar desde su despacho.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" 🎶 pic.twitter.com/d7GNMXCjVR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026

La elección de la canción quedó vinculada directamente con el antecedente de confrontación entre el Presidente y la artista. Durante el inicio de su gestión, Milei había cuestionado públicamente a Lali y la había apodado "Ladri depósito", además de acusarla de recibir pagos del Estado para presentarse en festivales.

La respuesta de Javier Milei

Frente a la repercusión que generó el video, Javier Milei buscó bajar el tono a la situación y sostuvo que, desde su perspectiva, no existe ningún problema en que Bullrich escuche a Lali Espósito.

"¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema", señaló el Presidente en una declaración que fue detallada por una periodista en el programa Puro Show, emitido por eltrece. Milei también se refirió al vínculo entre la actividad artística y las diferencias políticas que había mantenido con la cantante. En ese sentido, afirmó que "es una tontería mayúscula politizar el arte", marcando una posición diferente respecto del significado que podía atribuirse al video publicado por Bullrich.

Pero, además, el Presidente reconoció que él mismo escuchó canciones de Lali Espósito después de la polémica que protagonizaron y que algunas de ellas fueron de su agrado.

"Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron", expresó Milei, según la declaración difundida en el programa televisivo.

El antecedente del enfrentamiento con Lali

El gesto de Bullrich cobró especial dimensión por el fuerte enfrentamiento previo entre Milei y Lali Espósito. La artista había sido blanco de críticas del Presidente, quien cuestionó su participación en festivales y la acusó de recibir pagos provenientes del Estado.

En ese marco, Milei utilizó el apodo "Ladri depósito" para referirse a la cantante. Esa disputa quedó instalada como uno de los antecedentes que explican por qué la publicación de Bullrich generó repercusión dentro de una semana marcada por diferencias y cruces en el oficialismo.

La dirigente, desde su despacho, eligió precisamente una canción de la artista y mostró el proceso de búsqueda del tema en YouTube antes de comenzar a escucharlo. El contenido, de poco más de un minuto, expuso públicamente una escena que podía contrastar con la confrontación que Milei había sostenido anteriormente con Lali.

El contexto de los cruces dentro del Gobierno

La publicación se produjo en plena semana de tensiones dentro del Gobierno y en medio de los cruces relacionados con los recortes en Discapacidad. En ese contexto, Bullrich, como presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quedó en el centro de la escena a partir de una acción vinculada con una figura artística que había protagonizado una disputa pública con el Presidente.

El episodio se sumó así a las diferencias que atravesaban al oficialismo. La elección de Lali Espósito como protagonista del video fue particularmente significativa por el antecedente existente, aunque la respuesta posterior de Milei buscó quitarle trascendencia política al gesto.

El Presidente no cuestionó que Bullrich escuchara a la cantante. Por el contrario, planteó que "politizar el arte" constituye una "tontería mayúscula" y sostuvo que él también había escuchado canciones de Lali después de la polémica, algunas de las cuales, según reconoció, le gustaron.

De esta manera, el episodio quedó planteado entre dos elementos: por un lado, el video de Patricia Bullrich, difundido en un momento de tensión política dentro del Gobierno; por otro, la respuesta de Javier Milei, quien relativizó el gesto y explicitó que no considera problemático que la dirigente escuche a la artista con la que había mantenido un fuerte enfrentamiento.