Milei y Santilli visitaron el polo industrial de Bahía Blanca

El presidente Javier Milei encabezó una recorrida por Bahía Blanca acompañado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en una jornada que combinó una agenda vinculada con inversiones industriales y energéticas con un componente político orientado al armado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones de 2027. La agenda industrial y la posterior convocatoria a la militancia fueron consignadas también por medios que cubrieron la actividad de este viernes.

En un principio también estaba prevista la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, aunque finalmente debió cancelar su presencia por cuestiones de agenda. En cambio, formó parte de la comitiva el diputado nacional Sebastián Pareja, principal armador de Karina Milei en el distrito y una de las figuras vinculadas con la construcción territorial del espacio oficialista bonaerense.

La visita comenzó a las 11, con una recorrida por la planta de Compañía Mega, un consorcio integrado por YPF, la estadounidense Dow y la brasileña Petrobras. La empresa había adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para ampliar su complejo de procesamiento de gas. La agenda oficial contempló allí una recorrida por las instalaciones, una presentación sobre los planes de expansión y el contacto del Presidente con trabajadores.

Compañía Mega y una inversión de US$365,4 millones

Uno de los principales ejes de la jornada fue la inversión prevista por Compañía Mega. La iniciativa comprende un desembolso de US$365 millones, mientras que el proyecto detallado contempla una inversión de US$365,4 millones destinada a ampliar la capacidad productiva y la exportación de hidrocarburos.

Según la información proporcionada, la iniciativa prevé además la creación de 800 puestos de trabajo, uno de los aspectos que el mandatario buscará presentar como resultado de la política impulsada por su gestión para atraer capitales privados de gran escala.

Durante la visita, Milei conversó con operarios y participó de una presentación institucional sobre los planes de expansión de la compañía. El proyecto se encuentra vinculado con la adhesión de la firma al RIGI, régimen que aparece como uno de los ejes de la agenda productiva de la jornada.

Louis Dreyfus y el proyecto agroindustrial

Luego, la comitiva se trasladó a las instalaciones de Louis Dreyfus Company, el gigante agroindustrial francés que anunció una inversión de US$400 millones para construir en Bahía Blanca una planta destinada al procesamiento de girasol y soja.

De acuerdo con las proyecciones de la compañía consignadas en la información de base, la planta estará entre las más grandes del mundo en su tipo.

La presencia presidencial en este proyecto amplió el eje de la jornada más allá del sector energético y del procesamiento de gas, incorporando también una iniciativa vinculada con la actividad agroindustrial y el procesamiento de materias primas.

La inversión anunciada por Louis Dreyfus Company, sumada a la de Compañía Mega, representa proyectos por cientos de millones de dólares en el polo industrial bahiense, dentro de una recorrida que el Gobierno buscó asociar con el desarrollo de inversiones privadas.

El proyecto de Pampa Energía para producir urea

La agenda presidencial incluyó además un sobrevuelo sobre los terrenos contiguos a la Central Térmica Piedra Buena, donde Pampa Energía construirá una planta destinada a producir urea.

El proyecto prevé una capacidad de producción de 2,1 millones de toneladas anuales a partir de 2029, mediante una inversión de US$2.700 millones, luego de la aprobación por parte del Gobierno nacional de la adhesión al RIGI. La agenda oficial también incluyó el sobrevuelo de los terrenos destinados a esta obra.

Según lo indicado, se tratará de la mayor planta de urea de la región. La producción tendrá dos destinos: abastecer la demanda del mercado interno y atender también la exportación.

El proyecto contempla además la generación de divisas por US$1.000 millones, considerando tanto las exportaciones como la sustitución de importaciones.

Del polo industrial a la militancia libertaria

La segunda parte de la jornada adquirió un carácter abiertamente político. Por la tarde, Milei tenía previsto reunirse con militantes de La Libertad Avanza en el centro de Bahía Blanca, en una búsqueda del oficialismo por recuperar las recorridas territoriales que el Presidente encabezó durante 2023 y 2025.

La actividad se inscribe en una serie de encuentros recientes con seguidores del espacio, entre ellos los realizados en Rosario y Misiones. La de Bahía Blanca constituye, según la información de base, la primera convocatoria de estas características en la provincia de Buenos Aires desde enero, cuando Milei recorrió Mar del Plata en una camioneta como parte de su denominado "Tour de la Gratitud".

Aquel proyecto contemplaba múltiples visitas a las provincias, pero se vio frustrado poco tiempo después por el estallido del escándalo alrededor de quien entonces era jefe de Gabinete, Manuel Adorni.