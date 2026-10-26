Catamarca firma acuerdo y recupera 10 vuelos semanales con Buenos Aires

Catamarca contará nuevamente con 10 vuelos semanales de conexión directa con Buenos Aires a partir de diciembre, luego del convenio firmado este lunes por el gobernador Raúl Jalil y Aerolíneas Argentinas. El acuerdo se concretó con el acompañamiento de autoridades del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y representantes de cámaras empresariales vinculadas con la actividad turística.

La decisión establece un esquema de frecuencias que se mantendrá durante los meses de diciembre de 2026, enero, febrero y marzo de 2027, mientras que desde noviembre comenzará un incremento gradual de las conexiones aéreas. De esta manera, la provincia busca garantizar la disponibilidad de plazas para afrontar la temporada de verano y responder a la demanda de pasajeros que requieren trasladarse entre Catamarca y la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la firma del convenio estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán. La participación de las autoridades provinciales acompañó una decisión que apunta a fortalecer la conectividad aérea y brindar previsibilidad a una actividad que concentra parte de sus expectativas en los meses de mayor movimiento turístico.

Con este acuerdo, el Gobierno provincial asume el compromiso de garantizar la conexión aérea entre Buenos Aires y Catamarca, en función de las necesidades que presenta la provincia. La iniciativa contempla tanto el crecimiento del turismo como el desarrollo del sector minero, identificados como los dos motores principales del desarrollo económico provincial.

Diez frecuencias semanales

El convenio establece un esquema de incremento progresivo de los vuelos, con el objetivo de alcanzar las diez frecuencias semanales desde diciembre. Durante noviembre, la cantidad de conexiones aumentará gradualmente, pasando de siete a nueve vuelos por semana antes de completar el esquema acordado.

A partir de diciembre, Catamarca contará con siete vuelos semanales en horario matutino y tres frecuencias en horario vespertino. Estos últimos servicios se realizarán los lunes, miércoles y viernes, con conexión directa con Aeroparque.

La distribución permitirá disponer de conexiones durante distintos momentos del día y ampliar las alternativas para quienes necesitan viajar entre ambos destinos. La disponibilidad de plazas constituye uno de los aspectos centrales del acuerdo, especialmente ante la proximidad de la temporada de verano y las necesidades de desplazamiento vinculadas con las actividades turísticas y productivas.

La planificación establece así una transición entre el esquema inicial de noviembre y la disponibilidad plena de las diez frecuencias desde diciembre. El objetivo es llegar al período de mayor demanda con una oferta de vuelos que permita atender las necesidades de conectividad de la provincia.

Turismo y minería, dos ejes de la demanda aérea

La decisión del Gobierno provincial se fundamenta en la necesidad de responder a la demanda real de conectividad que presenta Catamarca. En ese diagnóstico, el turismo y la minería ocupan un lugar central por su contribución al desarrollo económico y por las necesidades de traslado que generan.

En el caso del turismo, la disponibilidad de vuelos constituye un elemento relevante para la planificación de la temporada de verano. Contar con una mayor cantidad de frecuencias permite establecer previsiones sobre la conectividad con Buenos Aires y organizar las actividades del sector durante los meses contemplados en el acuerdo.

Al mismo tiempo, el desarrollo de la actividad minera forma parte de los argumentos que sostienen la decisión de fortalecer la conexión aérea. La provincia busca responder a las necesidades que surgen de ambos sectores, considerados los principales motores de su economía.

En ese contexto, el convenio con Aerolíneas Argentinas representa una medida orientada a asegurar la disponibilidad de conexiones durante un período determinado, sin limitar las gestiones a las frecuencias acordadas. El Gobierno provincial también mantiene abiertas las conversaciones para explorar otras alternativas de conectividad aérea.

El impulso de la cartera de Turismo

Las negociaciones con Aerolíneas Argentinas fueron llevadas adelante por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Secretaría de Gestión Turística. Las gestiones permitieron alcanzar un acuerdo con la aerolínea de bandera para incrementar la cantidad de vuelos a partir de noviembre y sostener el esquema durante cinco meses.

El convenio incluye, además, el compromiso de renegociar su continuidad cuando se cumpla ese plazo. De esta manera, la disponibilidad de las frecuencias acordadas queda vinculada a un período definido, tras el cual se abrirá una nueva instancia de negociación.

La ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, destacó la decisión de respaldar el acuerdo y señaló que la conectividad aérea forma parte de las prioridades de la gestión provincial.

"El turismo es política de Estado en Catamarca y una vez más lo demuestra el gobernador con la decisión de respaldar este acuerdo con Aerolíneas Argentinas, mientras seguimos gestionando otras alternativas de conectividad aérea para la provincia", afirmó.

Las declaraciones de la funcionaria remarcan dos aspectos de la estrategia provincial: por un lado, el respaldo al convenio que permitirá recuperar las diez frecuencias semanales y, por otro, la continuidad de las gestiones destinadas a ampliar las alternativas de conexión aérea para Catamarca.

Previsibilidad para organizar la temporada de verano

Por su parte, Evangelina Quarín, secretaria de Gestión Turística, señaló que la medida permitirá planificar la actividad turística durante la temporada de verano.

La previsibilidad de las frecuencias constituye uno de los puntos centrales para la organización del sector, que necesita conocer la disponibilidad de conexiones durante los meses de mayor actividad. El acuerdo establece un horizonte temporal que comprende diciembre de 2026 y los primeros tres meses de 2027, mientras que el incremento progresivo comenzará en noviembre.

El esquema busca que los prestadores turísticos puedan contar con una referencia sobre la conectividad aérea prevista para ese período. La posibilidad de organizar la actividad en función de las frecuencias disponibles forma parte de los objetivos señalados por las autoridades provinciales al presentar el convenio.

La negociación también contempla una instancia posterior de revisión. Una vez transcurridos los cinco meses acordados, el Gobierno provincial y Aerolíneas Argentinas deberán renegociar la continuidad del esquema, de acuerdo con el compromiso establecido.