En la previa de la visita a Catamarca, Milei encabezará hoy la reunión de Gabinete

El presidente Javier Milei iniciará la semana con una agenda que combinará actividades institucionales en la Casa Rosada y compromisos vinculados con inversiones mineras, entre ellos su visita a Catamarca para participar de la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto.

La actividad presidencial de este lunes comenzará con una reunión con el príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta, Frey John Dunlap, quien será recibido por el mandatario antes del encuentro habitual con los integrantes del Gabinete nacional, previsto para las 10. Dunlap nació en Ottawa, Canadá, y ejerce las funciones de superior religioso de la Orden, con sede en el Palacio Magistral de Roma, Italia. Fue elegido el 3 de mayo de 2023 por el Consejo Pleno de Estado, reunido en Roma, y se convirtió en el primer caballero profeso de ultramar y sin ascendencia noble en liderar la institución.

La reunión con el representante de la Soberana Orden de Malta será la primera de las actividades consignadas para el Presidente en una semana que incluirá inauguraciones, encuentros relacionados con inversiones y participación en actos institucionales.

Posteriormente, Milei encabezará, a las 10, la habitual reunión de Gabinete en la Casa Rosada. El encuentro se desarrollará en la antesala de una agenda que tendrá como uno de sus principales compromisos la visita a la provincia de Catamarca, donde el Gobierno nacional participará de actividades vinculadas con la producción de litio.

Catamarca, en el centro de la agenda presidencial

La visita presidencial a Catamarca está prevista para el martes a las 17, cuando Milei viajará a la provincia para participar de la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio pertenecientes a Río Tinto. La empresa desarrolla actividades relacionadas con la extracción de distintos recursos minerales, entre ellos hierro, cobre, aluminio, litio, bauxita, boratos y otros minerales considerados esenciales para la industria y la transición energética.

La agenda informada también contempla una segunda actividad en Catamarca para el miércoles 28, a las 11, cuando el Presidente participará de la inauguración de las plantas de producción de carbonato de litio de la misma compañía, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix, ubicado en el salar del Hombre Muerto. En ese acto está prevista la presencia de integrantes del equipo de Gobierno nacional. Acompañarán al mandatario la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La actividad reunirá a funcionarios nacionales en torno a la expansión de las instalaciones productivas de Río Tinto, una empresa que opera en distintos segmentos de la industria minera y que tiene al litio entre los recursos vinculados con su actividad.

Con la militancia libertaria

Por su parte, la cuenta oficial de La Libertad Avanza a nivel nacional publicó a través de sus redes la actividad de Milei para mañana por la tarde. El partido convocó a la militancia violeta a las 18.00 en el Hotel Casino y lo difundió en su cuenta oficial nacional con una imagen que lleva la consigna "Javier Milei en Catamarca". "Un placer recibirlo en Catamarca, querido presidente Milei. ¡VLLC!", comentó Lencina en la publicación.

Rondas de negocios del RIGI en Rosario

La agenda del Gobierno continuará el jueves por la mañana en la provincia de Santa Fe. En esa oportunidad, Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo asistirán a las Rondas de Negocios del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), previstas en la Estación Fluvial de Rosario.

El horario de la actividad todavía no está definido. Según la información difundida, el encuentro contará con la participación de empresas inversoras, operadoras mineras, contratistas, pequeñas y medianas empresas y cámaras empresariales.

El objetivo anunciado para las rondas de negocios es "promover oportunidades de negocios y fortalecer la participación de la industria nacional" en los proyectos de inversión. La convocatoria estará orientada a reunir a distintos actores vinculados con el desarrollo de iniciativas productivas, con la participación de empresas que invierten, compañías operadoras, contratistas y representantes del sector empresarial.

La presencia de la secretaria general de la Presidencia y de los titulares de las áreas de Jefatura de Gabinete y Economía forma parte de las actividades oficiales previstas para esa jornada, que tendrá como escenario la ciudad de Rosario.

Milei viajará nuevamente a Neuquén

Entre las actividades presidenciales previstas para la semana también figura un nuevo viaje de Milei a la provincia de Neuquén, con horario todavía a confirmar. El mandatario participará de la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, perteneciente a una histórica congregación de la ciudad de Neuquén.

La institución está dirigida por el pastor Hugo Márquez. La actividad forma parte de los compromisos consignados para el Presidente, aunque la agenda difundida no precisa el horario en el que se realizará la inauguración.

De esta manera, el recorrido presidencial incluirá actividades en la Casa Rosada, una visita a Catamarca vinculada con la producción minera, un compromiso relacionado con las inversiones en Rosario y la inauguración de un espacio religioso en Neuquén.