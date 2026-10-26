El triunfo de Lula altera los planes del Gobierno nacional para el Mercosur y la región

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje brasileño sorprendió al Gobierno de Javier Milei, que había expresado su apoyo a Flávio Bolsonaro y esperaba un resultado favorable para su aliado ideológico. Tras conocerse el desenlace, en la Casa Rosada optaron por la cautela y evitaron fijar una posición pública hasta conocer la reacción del Presidente.

"Hay que esperar", señalaron fuentes oficiales consultadas por medios nacionales. Según esas versiones, la decisión inicial fue mantener el silencio mientras se evaluaban las consecuencias políticas del resultado.

La derrota de Flávio Bolsonaro modificó las expectativas del oficialismo argentino, que veía en una eventual victoria del senador una oportunidad para ampliar la presencia de gobiernos de orientación liberal en América Latina y avanzar con una agenda de apertura comercial en el Mercosur.

Las críticas de Milei y las dudas sobre el proceso electoral

Durante la jornada electoral, Milei había compartido en sus redes sociales publicaciones críticas contra Lula y mensajes que cuestionaban la transparencia de los comicios.

Una de ellas, difundida por La Derecha Diario, afirmaba: "URGENTE — LULA QUIERE ROBAR LAS ELECCIONES: SE EXTENDIÓ DOS HORAS EL HORARIO DE VOTACIÓN EN TODO BRASIL".

La publicación hacía referencia a una supuesta ampliación del horario de votación que generó cuestionamientos entre dirigentes cercanos al bolsonarismo. Sin embargo, con el avance del escrutinio, Lula consolidó su ventaja y terminó imponiéndose en la segunda vuelta.

El silencio posterior del Gobierno contrastó con las críticas que Milei había dirigido contra el mandatario brasileño durante los días previos a la elección. En sus historias de Instagram, el Presidente había compartido una placa con la frase "Lula ladrón y mentiroso", además de una imagen generada con inteligencia artificial junto a Flávio Bolsonaro.

El respaldo a Flávio Bolsonaro y la agenda del Mercosur

En los días previos al balotaje, Milei había presentado la elección brasileña como una instancia importante para el avance de su proyecto político regional.

"Este domingo tenemos otra cita clave en Brasil, donde si las fuerzas del cielo acompañan a Flávio Bolsonaro, vamos a dar un paso más en la construcción de esta internacional de derecha, que le plantea cara al comunismo en todo el mundo", afirmó el viernes durante su participación en la gala anual de la Fundación Faro, vinculada a La Libertad Avanza.

El sábado, en una entrevista, también sostuvo que una victoria del candidato del Partido Liberal permitiría "acelerar fuertemente" la agenda aperturista del Mercosur.

"Paraguay es liberal, con Santi Peña; nosotros somos liberales; Brasil liberal en caso de que gane Flávio; y si bien Uruguay tiene un gobierno de izquierda, siempre tuvieron vocación de apertura; con lo cual se viene un periodo para acelerar a fondo en el Mercosur con una agenda fuerte de libre comercio", había planteado.

El triunfo de Lula dejó ese escenario fuera de los planes que el oficialismo había proyectado para la región. La relación entre Milei y el presidente brasileño ya estaba marcada por diferencias ideológicas y cruces públicos, aunque ambos países mantienen intereses compartidos en materia comercial y económica.

Santiago Caputo y las reacciones dentro del oficialismo

En medio del silencio de Milei y de los principales funcionarios del Gabinete, el asesor presidencial Santiago Caputo publicó un mensaje en X en el que cuestionó a quienes realizan pronósticos políticos a partir de sus propias preferencias.

Caputo sostuvo que quienes advertían sobre las derrotas de los oficialismos ahora afirmarían que "se acabó la ola azul". También ironizó sobre su capacidad para anticipar los acontecimientos: "Acá el único que puede ver el futuro soy yo, talento heredado de mi difunto abuelo. Tranquilos, porque todo marcha acorde al plan".

Por su parte, Agustín Romo, referente del espacio libertario, apuntó contra la oposición argentina: "Como el peronismo no puede festejar victorias propias, ahora se hacen los chicaneros festejando victorias ajenas".

Iñaki Gutiérrez, colaborador del equipo de comunicación presidencial, reconoció el triunfo de Lula y llamó a cerrar filas en torno a Milei.

Las reacciones reflejaron distintas formas de procesar el resultado dentro del oficialismo, mientras el Presidente todavía no había fijado una postura pública sobre la victoria del dirigente brasileño.

El desafío de sostener el liderazgo regional

La derrota de Flávio Bolsonaro también abrió interrogantes sobre la imagen de Milei como referente electoral de la derecha latinoamericana. Durante los últimos meses, el mandatario argentino había buscado fortalecer sus vínculos con dirigentes de ese espacio y respaldar candidaturas afines a su orientación política.

El Presidente había viajado a San Pablo para apoyar a Flávio Bolsonaro, en un contexto de tensión diplomática con Lula. Según el material original, durante esa visita Milei insultó al mandatario brasileño y la relación bilateral llegó a un punto en el que Brasilia llamó a consultas a su embajador.

Pese al resultado electoral, algunos referentes oficialistas sostuvieron que Milei conserva un lugar central dentro de la derecha regional. Entre ellos se mencionaron el economista Federico Domínguez y Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.

El nuevo escenario plantea un desafío para la Casa Rosada: mantener su posicionamiento político regional y, al mismo tiempo, gestionar la relación con Brasil, uno de los principales socios comerciales de la Argentina.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.