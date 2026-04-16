Jalil anticipó reactivación de obras en Catamarca: "Estamos un poquito mejor"

Este jueves, el gobernador de Catamarca participó de la inauguración del Instituto Oncológico Pasteur Bicentenario, un espacio concebido como centro integral para la atención oncológica. El nuevo establecimiento pertenece a su grupo familiar, y fue presentado oficialmente con el tradicional corte de cinta, en un acto que luego derivó en declaraciones del mandatario ante la prensa.

En ese marco el gobernador trazó un panorama sobre la actualidad de la provincia y, especialmente, sobre las perspectivas económicas y de infraestructura para los próximos meses.

"La obra pública en Catamarca no va a parar"

Durante el contacto con los medios, el mandatario sostuvo que la situación económica provincial comienza a mostrar señales de mejora, al punto de anticipar una continuidad firme de los proyectos de infraestructura. Su definición fue categórica: "La obra pública en Catamarca no va a parar".

A partir de esa afirmación, profundizó sobre los ejes en los que se concentrará la gestión, vinculando el futuro de la provincia con obras estratégicas y corredores clave. En ese sentido, señaló: "Catamarca tiene mucho futuro. El futuro está en la Cuesta de Zapata, en la cuesta de Chuquisaca, y con eso vamos a seguir trabajando".

El mandatario también dejó abierta la posibilidad de nuevos frentes de obra al adelantar que "es probable que iniciemos el puente de El Pantanillo", dentro de lo que definió como "un plan de obra muy importante que se va a reactivar".

Optimismo económico para el año

El gobernador reforzó luego su mirada positiva sobre la coyuntura provincial al remarcar que "ya estamos viendo todo un poquito mejor y vamos a tener un buen año". La frase se inscribe en una lectura de recuperación que, según sus palabras, permite proyectar una etapa de mayor dinamismo en materia de inversión pública y planificación de infraestructura.

La expectativa oficial quedó asociada a la posibilidad de sostener obras en ejecución, iniciar nuevos proyectos y avanzar en acuerdos con Nación para financiar intervenciones clave.

Negociaciones con Nación

Uno de los anuncios más concretos estuvo vinculado a la obra eléctrica de El Eje, en Belén, sobre la cual confirmó que existen negociaciones abiertas con el Gobierno nacional. El esquema de financiamiento previsto, según explicó, contempla una distribución compartida. El 60% será abonado por Catamarca y el restante 40% abonado por el Gobierno Nacional. El mandatario subrayó que este proyecto tendrá impacto estratégico al asegurar que "va a dar una garantía de energía a todo el este de Catamarca".

La iniciativa aparece así como una pieza central dentro de la agenda de infraestructura, no solo por el volumen de inversión sino por su proyección sobre el abastecimiento energético regional.

La fusión entre Educación y Trabajo

Consultado sobre la polémica fusión del Ministerio de Educación con el de Trabajo, el gobernador explicó el nuevo esquema administrativo previsto. Confirmó que "el Ministerio de Educación va a absorber al de Trabajo", argumentando que hoy existe una relación directa entre ambas áreas.

A la vez, detalló que se trata de una reorganización que vincula la necesidad de acompañar distintos proyectos y obras.

Nuevo Pacto Fiscal con los intendentes

En otro tramo de sus declaraciones, Jalil se refirió al diálogo con los intendentes y a la futura firma de un nuevo Pacto Fiscal. Sobre este punto, adelantó que el acuerdo no se firmará de manera general, sino que avanzará "comuna con comuna", en una modalidad segmentada por cada jurisdicción.

La hoja de ruta oficial prevé que ese proceso comience después del 1 de mayo. La definición textual fue: "El pacto fiscal lo vamos a firmar en cada lugar después del 1 de mayo".