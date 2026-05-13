Catamarca fortalece la integración educativa y tecnológica rumbo a ATACALAR 2026

La preparación del próximo plenario regional del Comité de Integración ATACALAR, previsto para junio de 2026 en Chile, continúa sumando instancias de articulación entre las provincias argentinas que integran el corredor bioceánico y las instituciones académicas y tecnológicas vinculadas al bloque regional.

En ese marco, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y la Mesa de Universidades llevaron adelante una reunión de trabajo orientada a consolidar propuestas conjuntas relacionadas con la educación superior, la innovación científica y el desarrollo tecnológico.

El encuentro reunió a representantes de distintas provincias integrantes de ATACALAR y permitió avanzar en una agenda común centrada en la cooperación académica y científica entre Argentina y Chile.

Un espacio de articulación regional

La reunión se desarrolló como parte de las acciones preparatorias para el plenario regional ATACALAR 2026 y tuvo como eje principal la integración educativa y tecnológica dentro del corredor bioceánico. Participaron de manera presencial:

El vicerrector de la Universidad Nacional de Catamarca, Carlos Savio .

. El director del Nodo Tecnológico, Emilio Ramaci .

. La secretaria Pro Tempore de ATACALAR, Rosana Solohaga .

. La directora Martina Guillou .

. Representantes de las restantes provincias que integran el bloque regional.

La convocatoria permitió reunir a actores vinculados al ámbito universitario, científico y tecnológico para profundizar líneas de trabajo conjuntas de cara al próximo encuentro regional.

Educación superior e innovación científica

Uno de los principales puntos abordados durante la jornada estuvo relacionado con la articulación de iniciativas vinculadas a la educación superior y la investigación científica. Según se informó, las propuestas trabajadas apuntan a fortalecer:

La cooperación académica entre provincias.

Los vínculos universitarios regionales.

La innovación científica.

El desarrollo tecnológico.

La integración educativa binacional.

La agenda busca consolidar mecanismos de trabajo coordinado entre las instituciones participantes y potenciar las oportunidades de intercambio académico y científico dentro del corredor ATACALAR. El encuentro también puso el foco en la necesidad de construir herramientas comunes que favorezcan el crecimiento regional mediante el conocimiento, la investigación y la tecnología.

El corredor bioceánico ATACALAR

Las acciones desarrolladas se enmarcan dentro del proceso de integración impulsado por el Comité de Integración ATACALAR, espacio que articula a provincias argentinas y regiones chilenas vinculadas al corredor bioceánico.

En ese contexto, la educación, la ciencia y la tecnología aparecen como áreas estratégicas para fortalecer la cooperación regional y promover nuevas oportunidades de desarrollo. La preparación del plenario 2026 en Chile representa una instancia clave para profundizar acuerdos y generar nuevas líneas de trabajo conjunto entre ambos países.

La participación de universidades y organismos tecnológicos refleja además la intención de ampliar el alcance del proceso de integración más allá de los aspectos comerciales y logísticos.

Las Olimpiadas de Matemáticas Córdoba 2026

Durante la reunión también se abordaron iniciativas relacionadas con actividades académicas regionales previstas para los próximos años. Entre ellas, se mencionó especialmente la organización de las Olimpiadas de Matemáticas Córdoba 2026, incorporadas como parte de una agenda destinada a fortalecer la integración educativa y científica.

La inclusión de este tipo de propuestas busca generar espacios de participación e intercambio entre estudiantes, docentes e instituciones educativas de las provincias integrantes del bloque regional. Las actividades académicas aparecen así como una herramienta para fomentar la cooperación regional desde etapas formativas y promover el desarrollo de capacidades vinculadas a las ciencias y la tecnología.

El rol de las universidades en la integración

La participación de la Universidad Nacional de Catamarca y de representantes de la Mesa de Universidades evidencia el papel central que las instituciones académicas buscan asumir dentro del proceso de integración ATACALAR. La articulación universitaria se presenta como uno de los pilares para impulsar:

Proyectos de investigación conjunta.

Intercambios académicos.

Formación profesional.

Innovación tecnológica.

Desarrollo científico regional.

En ese sentido, el trabajo coordinado entre universidades y organismos tecnológicos apunta a construir redes de cooperación sostenidas en el tiempo.