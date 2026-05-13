Catamarca lanzó AURA y entregó 500 becas universitarias para formación estratégica

El Cine Teatro Catamarca fue escenario del lanzamiento oficial de AURA (Acceso Universitario a Rutas de Aprendizaje), un programa impulsado por el Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Educación y Trabajo, orientado a ampliar las oportunidades de formación universitaria para jóvenes de toda la provincia.

La iniciativa fue presentada como una política destinada a acercar herramientas concretas de acceso al conocimiento, fortalecer las trayectorias educativas y vincular la formación académica con áreas consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y tecnológico de Catamarca.

En ese marco, el Gobierno provincial, junto con representantes de la Universidad Siglo 21, realizó la entrega de certificados correspondientes a 500 becas de estudio destinadas a estudiantes catamarqueños seleccionados para iniciar trayectos formativos vinculados con distintas disciplinas de alta demanda laboral.

Un programa orientado al acceso y la formación

El lanzamiento de AURA se desarrolló en un contexto donde la provincia busca consolidar políticas de acceso educativo con foco en la capacitación y la inserción en nuevas áreas de desarrollo económico y tecnológico.

Según se informó durante el acto, el programa apunta a generar igualdad de oportunidades para jóvenes de distintos puntos del territorio provincial, promoviendo el acceso a carreras y trayectos formativos vinculados con sectores estratégicos. Las becas otorgadas permitirán a los estudiantes formarse en áreas relacionadas con:

Tecnología y redes de comunicación.

Diseño y animación digital.

Energía y petróleo.

Marketing digital.

Desarrollo de videojuegos.

Ambiente.

Turismo.

La propuesta se orienta a fortalecer las capacidades de los jóvenes frente a los nuevos desafíos del mundo laboral y a fomentar una formación alineada con las demandas actuales del mercado y del desarrollo productivo provincial.

La entrega de 500 becas

Durante el acto se concretó la entrega oficial de los certificados correspondientes a las 500 becas de estudio otorgadas a estudiantes seleccionados en distintos departamentos de la provincia. La iniciativa se desarrolla en articulación con la Universidad Siglo 21 y forma parte de una estrategia educativa impulsada por el Gobierno provincial para fortalecer el vínculo entre educación, empleo e innovación.

Uno de los datos destacados del programa es que el 60% de los seleccionados pertenece al interior provincial, lo que fue presentado como una muestra del alcance territorial de la propuesta y de las posibilidades de acceso para jóvenes de toda Catamarca.

Además, se informó que los trayectos formativos se desarrollarán bajo modalidad 100% virtual, permitiendo que estudiantes de diferentes localidades puedan acceder a la capacitación sin necesidad de trasladarse.

La presentación oficial de AURA estuvo encabezada por el gobernador Raúl Jalil, acompañado por funcionarios provinciales, legisladores, intendentes y autoridades académicas. Entre los presentes estuvieron:

El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella .

. La ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria .

. El intendente de la Capital, Gustavo Saadi .

. La presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli.

También participaron representantes de la Universidad Siglo 21, entre ellos:

La secretaria de Extensión, Vinculación e Impacto, Natalia Barrionuevo .

. La coordinadora de Diseño Académico de la Secretaría de Posgrado de Escuela de Negocios, también Natalia Barrionuevo .

. Lucas Álvarez, integrante de la Coordinación de Vinculación del Centro Global de Vinculación de Escuela de Negocios.

La presencia de autoridades provinciales y universitarias reflejó el carácter articulado de la propuesta y el objetivo de fortalecer vínculos entre el sector educativo y las políticas de desarrollo provincial.

El testimonio de una estudiante del interior provincial

Una de las oradoras del evento fue Johana Carrizo, oriunda de la ciudad de Recreo, en el departamento La Paz, quien compartió su experiencia personal vinculada a la posibilidad de acceder a la beca. Carrizo explicó que siempre tuvo el deseo de estudiar Gestión Ambiental, aunque señaló que las dificultades económicas le habían impedido avanzar en esa formación.

"Siempre quise estudiar Gestión Ambiental, pero debido a la situación económica inestable, no la he podido hacer y por eso cuando vi esta posibilidad me postulé y se me dio", expresó durante el acto.

Su participación permitió visibilizar uno de los objetivos centrales del programa: ampliar el acceso a estudios universitarios para jóvenes que encuentran limitaciones económicas o geográficas para continuar su formación.