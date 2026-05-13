El Senado debatirá la continuidad de Mahiques y avanza con proyectos sobre fondos buitres

El Senado de la Nación se prepara para una jornada parlamentaria de fuerte contenido político y judicial. La sesión convocada para este jueves a las 16 incluirá el tratamiento de una serie de temas sensibles para el Gobierno y para distintos sectores de la oposición, entre ellos la continuidad del juez Carlos Mahiques, el ingreso de unos setenta pliegos para cubrir vacantes en la Justicia, el proyecto para habilitar el pago a fondos buitres y una iniciativa vinculada a la regularización de la tenencia de armas de fuego y la entrega voluntaria de armamento.

La convocatoria fue acordada durante una reunión de Labor Parlamentaria realizada esta tarde, en la que participaron la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, junto con representantes del PRO, la Unión Cívica Radical, Provincias Unidas y otros bloques provinciales.

La continuidad de Carlos Mahiques

Uno de los puntos centrales de la sesión será el tratamiento de la prórroga por cinco años del mandato del juez Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia.

El magistrado debía jubilarse debido a que alcanzará los 75 años, edad límite establecida para el ejercicio de funciones judiciales, por lo que el Senado deberá analizar la continuidad de su desempeño mediante una extensión extraordinaria de su mandato. El debate sobre la permanencia de Mahiques aparece como uno de los temas de mayor sensibilidad institucional dentro de la agenda prevista para la sesión.

Vacantes judiciales

Durante la sesión también se dará ingreso formal a aproximadamente setenta pliegos destinados a cubrir vacantes en distintos cargos de la Justicia.

Con el ingreso parlamentario comenzará el procedimiento correspondiente dentro de la Comisión de Acuerdos del Senado, instancia encargada de evaluar las postulaciones. El trámite contempla distintas etapas:

Publicación en redes sociales de los antecedentes de los abogados postulados.

Recepción de avales e impugnaciones.

Convocatoria a Audiencias Públicas.

Exámenes y exposición de los candidatos ante los senadores.

Ese procedimiento constituye el mecanismo parlamentario previo a la eventual aprobación de los pliegos para cubrir cargos dentro del Poder Judicial.

El proyecto para pagar a los fondos buitres

Otro de los temas destacados será el tratamiento del proyecto que autoriza al Gobierno nacional a pagar 171 millones de dólares a dos fondos buitres con el objetivo de cerrar acuerdos con bonistas y evitar el avance de causas judiciales contra activos argentinos, entre ellos las acciones de YPF.

La iniciativa fue impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y propone habilitar el pago de los acuerdos de conciliación celebrados con:

Bainbridge Ltd.

El grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

Según lo establecido en el proyecto, el acuerdo contempla:

67 millones de dólares para Bainbridge Ltd.

para Bainbridge Ltd. 104 millones de dólares para el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

El texto establece que el pago deberá realizarse "de forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción".

El Gobierno tenía inicialmente plazo hasta el 30 de abril para concretar ese acuerdo, aunque posteriormente se informó una extensión hasta el 31 de mayo.

En caso de que el Senado apruebe el proyecto este jueves, la Cámara de Diputados podría convertirlo en ley durante la sesión prevista para el próximo 20 de mayo.

Armas de fuego y regularización

La Cámara alta también tratará un proyecto aprobado por Diputados en 2024 destinado a regularizar la tenencia de armas de fuego y extender el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas y Municiones para destrucción.

La iniciativa propone incorporar un procedimiento simplificado para regularizar la tenencia legítima de armas mediante una declaración considerada ágil y sencilla, que podrá realizarse de manera virtual.

Además, el proyecto establece beneficios administrativos para los legítimos usuarios. Entre ellos, se dispone que quienes renueven su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento no deberán volver a acreditar la idoneidad en el manejo de armas ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Entrega voluntaria y destrucción de armas

El texto legislativo también contempla la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida busca permitir que personas que posean armas no autorizadas puedan entregarlas de manera voluntaria y anónima para su posterior destrucción, sin enfrentar consecuencias legales por esa posesión.

En ese marco, el proyecto otorga un plazo de 360 días para que quienes tengan armas no autorizadas puedan presentarse ante la ANMaC.

El organismo, además, prevé incentivar la entrega voluntaria mediante un sistema de compensación económica.

Ese incentivo consistirá en: