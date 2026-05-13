La Justicia acelera el decomiso de bienes de CFK y consulta sobre el destino de los inmuebles

La causa Vialidad volvió a registrar un nuevo movimiento judicial con una decisión del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), que profundiza el proceso de decomiso de bienes atribuidos a la expresidenta Cristina Kirchner y al empresario Lázaro Báez. En esta etapa, los jueces enviaron un oficio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para determinar si alguno de los inmuebles involucrados podría ser utilizado por el propio Poder Judicial o asignado al Consejo de la Magistratura.

La medida representa un nuevo avance dentro del expediente que investiga las irregularidades en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz y que concluyó con condenas por administración fraudulenta. El decomiso alcanza un total de 111 bienes identificados por la Justicia, entre propiedades, terrenos y activos vinculados a empresas relacionadas con los condenados.

El pedido del TOF2 a la Corte Suprema

El oficio remitido por el Tribunal Oral Federal 2 solicita precisiones a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte Suprema sobre el posible destino de algunos de los inmuebles que quedarán sujetos a decomiso.

En concreto, el tribunal requirió que se informe si alguno de esos bienes será "afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación".

La presentación lleva la firma del juez Rodrigo Giménez Uriburu y se enmarca en el procedimiento de ejecución patrimonial derivado de la sentencia dictada en la causa Vialidad. El avance judicial no solo involucra a Cristina Kirchner, sino también a Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones, quien fue condenado a seis años de prisión por administración fraudulenta en relación con la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.

La estrategia judicial de Cristina Kirchner

Mientras el TOF2 impulsa el decomiso, la expresidenta presentó un recurso extraordinario federal contra la resolución de la Cámara de Casación que confirmó la medida tanto para ella como para sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

Ahora será la propia Cámara la que deberá resolver si concede o rechaza el planteo presentado por la defensa. En caso de que el recurso sea rechazado, el único camino disponible será una queja directa ante la Corte Suprema de Justicia. En paralelo, la defensa de Máximo y Florencia Kirchner solicitó conservar 19 bienes incluidos dentro del listado de decomiso. Entre esos activos figuran:

10 departamentos

Dos casas en Río Gallegos

Varios terrenos en Lago Argentino

Los abogados argumentaron que los hijos de la expresidenta no fueron condenados en la causa y que, por ese motivo, sus propiedades no deberían integrar el conjunto de bienes sujetos a decomiso.

Además, sostuvieron que la decisión judicial implica "una lesión al derecho de propiedad" y también una vulneración de "los principios de inocencia y debido proceso".

Los bienes bajo la lupa judicial

Dentro del listado elaborado por la Justicia aparecen algunos de los activos más relevantes vinculados al patrimonio de la familia Kirchner y a emprendimientos asociados a Lázaro Báez.

Uno de los terrenos más importantes se encuentra en El Calafate, sobre la avenida 17 de Octubre al 800, en el departamento Lago Argentino. Se trata de un lote de 6.001,64 metros cuadrados, adquirido en 2007. En esa misma zona aparecen otros terrenos de gran extensión incorporados también durante ese año. Entre ellos se encuentran:

Un lote de 44.106 metros cuadrados

Otro terreno de 87.046 metros cuadrados

El fallo también alcanza al complejo del hotel Los Sauces Casa Patagónica, considerado uno de los bienes más emblemáticos del patrimonio investigado. El establecimiento está emplazado sobre tres terrenos diferentes:

Uno perteneciente a la firma Los Sauces SA , donde se encuentra la denominada "Casona"

, donde se encuentra la denominada "Casona" Dos predios identificados como 42-C 5-j y quinta 10A

y Ambos integran un condominio compartido por Máximo y Florencia Kirchner

El crecimiento patrimonial en El Calafate

La investigación judicial también incluyó la expansión inmobiliaria registrada en El Calafate durante los años 2007 y 2008. Según el detalle incorporado al expediente, varios terrenos fueron adquiridos a valores bajos y posteriormente experimentaron una fuerte revalorización vinculada al desarrollo turístico de la zona.

Entre esos bienes aparece un lote de 16.189 metros cuadrados comprado en 2008, sobre el cual posteriormente se construyó el hotel Las Dunas. La lista de propiedades también incorpora otros terrenos adquiridos entre fines de 2007 y comienzos de 2008. Uno de ellos fue comprado el 7 de diciembre de 2007 y posteriormente ampliado con la adquisición de otra parcela el 20 de febrero del año siguiente.

Las propiedades en Río Gallegos

El expediente incluye además múltiples inmuebles ubicados en la capital santacruceña y vinculados a la inmobiliaria de la familia Kirchner. Uno de los casos señalados por la Justicia es el complejo ubicado en Mitre 535, compuesto por once unidades funcionales construidas por Lázaro Báez.

Ese conjunto fue adquirido por Néstor Kirchner el 10 de abril de 2007 mediante un fideicomiso. A ese complejo se suman otras diez unidades ubicadas sobre la misma calle, en Mitre al 500, que posteriormente fueron cedidas a Máximo y Florencia Kirchner.

El listado también contempla:

Una propiedad ubicada en 25 de Mayo 255 , comprada el 6 de septiembre de 2010

, comprada el 6 de septiembre de 2010 Otro inmueble sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner 490, incorporado al patrimonio el 22 de septiembre de 2006

Empresas alcanzadas por el fallo

La resolución judicial no se limita únicamente a bienes personales e inmuebles. El fallo también alcanza activos de empresas vinculadas a Lázaro Báez y a otros condenados en la causa. Entre las firmas mencionadas aparecen:

Austral Construcciones

Kank y Costilla

Gotti Hnos.

Loscalzo y Del Curto

La Justicia estableció que esos bienes podrán ser ejecutados en caso de que los activos principales no alcancen para cubrir el monto fijado en el decomiso dispuesto en la causa Vialidad.