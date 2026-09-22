Catamarca gestionará ante Nación que la Zona Franca también tenga sede en Fiambalá

Tras una reunión que mantuvo el gobernador Raúl Jalil con referentes vecinales de la comunidad de Fiambalá, se acordó avanzar en las gestiones necesarias para que la zona franca también tenga una sede en esa jurisdicción.

El entendimiento alcanzado con los vecinos contempla una modificación de la Ley Provincial presentada en la Legislatura, con el objetivo de incluir al municipio de Fiambalá como extensión de la Zona Franca Tinogasta. La iniciativa busca establecer formalmente el marco que permita que la localidad pueda contar con una sede de la zona franca.

La figura de extensión tiene un alcance concreto dentro de este planteo: permitirá instalar en la jurisdicción de Fiambalá la zona franca con los mismos beneficios que existen en la jurisdicción del Municipio de Tinogasta.

De esta manera, la propuesta surgida del encuentro entre el Gobierno provincial y los referentes vecinales apunta a incorporar a Fiambalá dentro del esquema previsto para la Zona Franca Tinogasta, manteniendo las condiciones de beneficios contempladas para la jurisdicción de Tinogasta.

La modificación de la Ley Provincial

El acuerdo alcanzado con la comunidad establece como uno de los pasos centrales la modificación de la legislación provincial. La Ley Provincial ya fue presentada en la Legislatura y deberá incorporar al municipio de Fiambalá como extensión de la Zona Franca Tinogasta.

El planteo legislativo se vincula directamente con la posibilidad de instalar la zona franca en Fiambalá. En ese sentido, la extensión permitiría que ambas jurisdicciones queden comprendidas dentro del esquema de beneficios de la zona franca, de acuerdo con lo expresado durante el encuentro.

Los principales aspectos acordados son:

Modificar la Ley Provincial presentada en la Legislatura.

Incluir al municipio de Fiambalá como extensión de la Zona Franca Tinogasta.

Permitir que la zona franca tenga una sede en la jurisdicción de Fiambalá.

Aplicar en Fiambalá los mismos beneficios que corresponden a la jurisdicción del Municipio de Tinogasta.

El próximo paso: Buenos Aires

El proceso tendrá además una instancia de gestión ante autoridades nacionales. En este contexto, el gobernador Raúl Jalil confirmó que el próximo jueves viajará a Buenos Aires acompañado por representantes de los vecinos fiambalenses.

El objetivo del viaje será mantener un diálogo con autoridades nacionales para abordar la inclusión de Fiambalá en el convenio firmado con el presidente Javier Milei.

La presencia de representantes de los vecinos fiambalenses en esa instancia forma parte del entendimiento alcanzado durante la reunión. Así, las gestiones previstas tendrán continuidad tanto en el ámbito provincial, mediante la modificación de la ley, como en el ámbito nacional, a partir del diálogo sobre el convenio firmado con el Presidente.

Una estrategia conjunta entre Fiambalá y Tinogasta

Luego del encuentro con la comunidad, Raúl Jalil destacó el resultado de la reunión y puso el foco en el consenso alcanzado entre el Gobierno y los vecinos.

"Tuvimos un encuentro muy positivo y, a través del diálogo con los vecinos, logramos un consenso para gestionar juntos que Fiambalá también cuente con su sede de zona franca", expresó el gobernador.

La definición planteada por Jalil también ubicó la iniciativa dentro de una perspectiva de integración entre ambas localidades. En sus palabras, el objetivo es que el desarrollo de la zona franca contribuya a fortalecer el vínculo entre Fiambalá y Tinogasta.

"Tenemos que trabajar para unir los pueblos de Fiambalá y Tinogasta y que se desarrollen juntos", afirmó.

El planteo, de este modo, articula las gestiones legislativas provinciales, el diálogo con las autoridades nacionales y la participación de representantes de la comunidad fiambalense. El eje de la propuesta es que Fiambalá pueda incorporarse como extensión de la Zona Franca Tinogasta y acceder, en su jurisdicción, a los mismos beneficios que corresponden al Municipio de Tinogasta.