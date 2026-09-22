La Municipalidad de La Puerta acordó un incremento salarial para sus trabajadores

La Municipalidad de La Puerta, departamento Ambato, alcanzó este martes un acuerdo salarial en beneficio de los trabajadores municipales.

El entendimiento establece un incremento de $120.000, que tendrá carácter no remunerativo y no bonificable. De acuerdo con lo establecido, el monto será incorporado mediante pagos mensuales de $30.000 durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026.

La medida representa un 14% de incremento salarial y contempla así una implementación progresiva durante los cuatro meses comprendidos en el acuerdo.

El esquema definido para el pago establece:

Septiembre de 2026: $30.000.

Octubre de 2026: $30.000.

Noviembre de 2026: $30.000.

Diciembre de 2026: $30.000.

Incremento total: $120.000.

Porcentaje de incremento salarial: 14%.

Carácter del incremento: no remunerativo y no bonificable.

Participación del municipio y UPCN

La firma del acuerdo contó con la participación del intendente de La Puerta, Osvaldo Alberto Gómez, y representantes de UPCN, quienes formaron parte de la instancia que permitió concretar el entendimiento salarial.

Por parte de la organización sindical participaron la secretaria general Claudia Espeche, la delegada y miembro de Comisión, Gabriela Paola Soto, y la secretaria gremial Romina Vargas.

La presencia de representantes del municipio y del gremio en la firma formalizó el acuerdo alcanzado y dejó establecido el esquema de incremento previsto para los trabajadores municipales durante los últimos cuatro meses de 2026.

Diálogo abierto para nuevos temas

Además del acuerdo económico, las partes establecieron un compromiso de continuidad en la instancia de diálogo. En ese sentido, acordaron mantener abierto el diálogo para abordar aquellos temas que requieran atención en beneficio de los trabajadores municipales.

De esta manera, el entendimiento no se limita al incremento salarial acordado para septiembre, octubre, noviembre y diciembre, sino que también contempla la continuidad de un canal de diálogo para tratar cuestiones que puedan requerir atención en adelante.