Trump respaldó a Milei ante líderes de América: "Tuvimos una gran victoria en Argentina"

Javier Milei y Donald Trump compartieron la sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en un encuentro que tuvo como eje la consolidación de una iniciativa geopolítica diseñada por la Casa Blanca para enfrentar a los carteles del narcotráfico que operan en combinación con China e Irán.

A pocos metros del presidente argentino, a quien considera un aliado estratégico en América Latina, Trump hizo una referencia directa a la situación política argentina y destacó los resultados electorales obtenidos por Milei. "Tuvimos una gran victoria en Argentina, y no hace tanto tiempo dos veces", afirmó durante su intervención.

El encuentro multilateral se desarrolló en el Room 6 de la ONU y contó con la presencia de importantes integrantes de la administración estadounidense que acompañaron a Trump. Entre ellos estuvieron Marco Rubio, secretario de Estado; Scott Bessent, secretario del Tesoro; Jamieson Greer, representante de Comercio de los Estados Unidos; y Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional.

La composición de la delegación que acompañó al mandatario estadounidense reflejó la importancia que Trump asigna al Escudo de las Américas y al alcance que pretende darle a la iniciativa dentro de su visión sobre la seguridad económica y nacional del Hemisferio Occidental.

Quince minutos de presencia y cinco de discurso

Trump permaneció 15 minutos en el cónclave y utilizó cinco minutos de manera consecutiva para desarrollar su exposición. Su discurso planteó de manera directa el papel que, según su visión, debe asumir América Latina frente a los carteles de la droga, China, Irán y las relaciones que se establecen entre esos actores.

Desde el comienzo de su intervención, el presidente estadounidense reivindicó el carácter estratégico del mecanismo regional.

"Estoy fascinado de estar aquí en la segunda reunión del Escudo de las Américas. El Escudo de las Américas es algo muy importante. Tal vez no lo sepan, pero es algo muy importante. Es muy importante, y esta es la alianza más grande y poderosa para la seguridad económica y nacional que jamás se haya convocado en el Hemisferio Occidental", afirmó.

El planteo de Trump presentó al Escudo de las Américas como un instrumento destinado a coordinar a los países de la región frente a amenazas que, según su discurso, exceden las fronteras nacionales.

Un llamado a enfrentar a los carteles

Uno de los principales ejes de la exposición de Trump fue el narcotráfico y el papel de los carteles en la situación de seguridad de los países del hemisferio. El mandatario estadounidense sostuvo que en los últimos años se produjo un cambio político en varios países de la región y vinculó esa transformación con la necesidad de enfrentar situaciones que, según afirmó, habían generado inestabilidad.

"Ha habido un gran cambio en sus países, un gran cambio hacia la derecha. Eso es algo bueno. Pero los líderes de antes permitieron durante mucho tiempo que muchas partes del Hemisferio Occidental se desestabilizaran gravemente por la violencia de los cárteles, la migración descontrolada y la injerencia extranjera. Y ustedes lo saben mejor que nadie, muchos de ustedes fueron elegidos por esa tercera razón. Estábamos aquí para detenerlo", señaló.

En otro tramo de su discurso, Trump definió la cooperación regional como una herramienta para enfrentar las amenazas que afectan a los países involucrados.

"El Escudo de las Américas es un reconocimiento de que nuestra región es más fuerte, más segura y más próspera si trabajamos juntos y enfrentamos todas las amenazas. Muchas de ellas, diría yo que los cárteles más grandes, son la mayor amenaza", sostuvo.

La exposición ubicó así al combate contra las organizaciones narcotraficantes en el centro de la iniciativa y reclamó una actuación coordinada entre los países que integran el espacio.

Sobre los narcotraficantes

Trump profundizó su planteo al describir a los carteles como organizaciones que, según sus palabras, libraron durante años una guerra contra la población del hemisferio.

"Durante años, los cárteles han librado una guerra contra la gente de este hemisferio. Ahora, nosotros estamos librando una guerra contra ellos", afirmó. En ese contexto, sostuvo que la principal responsabilidad de los líderes reunidos era proteger la seguridad de sus poblaciones y caracterizó a los grupos narcotraficantes como "terroristas violentos" y "fuerzas paramilitares que controlan territorio físico".

Trump también afirmó que esa situación se produjo porque, durante mucho tiempo, "nadie hizo nada para detenerlo", y planteó que los dirigentes de la región cuentan con el respaldo de Estados Unidos.

"Ustedes son mucho más duros que ellos, y tienen el respaldo de los Estados Unidos, y eso los hace mucho más fuertes", expresó.

A partir de esa definición, el mandatario estadounidense formuló un pedido concreto a los integrantes del Escudo de las Américas. "Así que hoy, les pido a todas las naciones del Escudo de las Américas que designen formalmente a los narcoterroristas como amenazas comunes a la estabilidad, y que apliquen sanciones contundentes contra las 24 organizaciones terroristas extranjeras designadas por los Estados Unidos", reclamó.

La riqueza natural como otro eje estratégico

El discurso de Trump también incorporó otro componente central: la protección de los recursos naturales de los países de la región. En ese punto, el presidente de Estados Unidos reclamó a los miembros del Escudo de las Américas que contribuyan a asegurar la riqueza natural de sus países y advirtió sobre la posibilidad de que esos recursos sean tomados por potencias externas.

"Hoy, le pido a los miembros del Escudo de las Américas que ayuden a asegurar la vasta riqueza natural de este país. Tienen una riqueza natural tremenda. Muchos en el mundo, probablemente ustedes tengan la mayor riqueza natural, y que no permitan que sea tomada por potencias externas hostiles. No podemos permitir que eso suceda", sostuvo.

El mandatario agregó una advertencia sobre las consecuencias que, según su planteo, tendría una eventual pérdida de control sobre esos recursos.

"Ya no tendrán un país si eso pasa. Una vez que eso sucede, realmente no se regresa muy fácilmente", afirmó.

De esta manera, la intervención presidencial vinculó en una misma agenda la seguridad regional, el combate contra los carteles del narcotráfico y la defensa de las riquezas naturales frente a la intervención de potencias externas.