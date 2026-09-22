Tinogasta: inauguran urbanización en barrios y avanzan con una nueva bicisenda

En el marco de su agenda de trabajo en Tinogasta, el gobernador Raúl Jalil dejó inaugurada la obra de urbanización de los barrios Centro y Barranco, una intervención que incorpora infraestructura destinada a mejorar las condiciones de circulación y los servicios en un sector vinculado directamente con el tránsito hacia el complejo termal.

El acto reunió a autoridades provinciales y municipales y puso en escena una obra que comprende distintas intervenciones sobre el entramado urbano. Entre ellas se encuentra la pavimentación y repavimentación de 60 calles, además de la construcción de veredas y la instalación de cloacas.

La magnitud de los trabajos se expresa, de este modo, tanto en la cantidad de calles alcanzadas como en la diversidad de infraestructura incorporada. La urbanización no se limita a una intervención sobre las calzadas, sino que contempla también componentes vinculados con la circulación peatonal y los servicios.

Durante la inauguración acompañaron al gobernador los ministros de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti, y de Salud, Johana Carrizo. También participaron el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo, y el intendente Raúl Úsqueda.

Un corredor vinculado al complejo termal

Uno de los aspectos centrales de la obra está relacionado con su ubicación y con el tránsito que concentra este sector. Los barrios Centro y Barranco son de tránsito directo al complejo termal, una condición que otorga a la urbanización una dimensión vinculada con la conectividad hacia uno de los puntos de destino de quienes visitan Fiambalá.

En ese contexto, la intervención permitirá una conectividad más segura y óptima para los turistas que visitan Fiambalá. La mejora de las calles, la construcción de veredas y la instalación de cloacas aparecen integradas en una intervención que modifica las condiciones de infraestructura de los barrios y, al mismo tiempo, incide sobre un recorrido utilizado para acceder al complejo termal.

Así, la obra inaugurada durante la agenda de trabajo del gobernador Jalil articula infraestructura urbana y conectividad, con una incidencia particular sobre un corredor de circulación hacia Fiambalá.

Una bicisenda de 2,8 kilómetros

La jornada también incorporó una nueva definición en materia de infraestructura: las autoridades provinciales y municipales rubricaron un convenio para ejecutar una bicisenda de 2,8 kilómetros sobre la Ruta Nacional N°60.

El proyecto contempla el tramo comprendido desde el ingreso a Fiambalá hasta la plaza de San Pedro, estableciendo una extensión concreta para la futura infraestructura.

El acuerdo plantea un esquema de trabajo conjunto entre los organismos involucrados, con una distribución específica de responsabilidades y recursos. El objetivo es coordinar esfuerzos para concretar la obra, articulando los aportes de Vialidad Provincial y de la Municipalidad de Fiambalá.

En términos técnicos y operativos, el convenio establece que:

Vialidad Provincial aportará el material pertinente para la obra.

La Municipalidad de Fiambalá tendrá a su cargo la afectación del personal técnico, administrativo, legal y operativo.

El municipio también dispondrá de los equipos necesarios para la ejecución de los trabajos.

Dos intervenciones dentro de una misma agenda

La inauguración de la urbanización de los barrios Centro y Barranco y la firma del convenio para la bicisenda forman parte de una misma agenda de trabajo en Tinogasta, aunque se trata de intervenciones con características diferentes.

Por un lado, la urbanización ya inaugurada comprende una intervención integral sobre calles, veredas y cloacas, con 60 calles pavimentadas y repavimentadas. Por otro, el convenio establece las bases para ejecutar una infraestructura de 2,8 kilómetros destinada a bicicletas, sobre la Ruta Nacional N°60, entre el ingreso a Fiambalá y la plaza de San Pedro.