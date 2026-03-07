Juicio por YPF: Gobierno activa plan de emergencia ante la Justicia neoyorquina

La batalla judicial internacional en torno a la expropiación de la petrolera estatal YPF ha ingresado en una fase de extrema tensión estratégica. En una acción contundente, el Gobierno argentino, a través de la Procuración del Tesoro, ha formalizado una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. El objetivo central de esta presentación es lograr la suspensión inmediata de la etapa de exhibición y producción de documentos, conocida como discovery, ante la expectativa de que se resuelva la apelación de fondo sobre la sentencia que pesa contra el Estado nacional por un valor de US$ 16.000 millones.

Los puntos críticos del pedido judicial

La solicitud argentina no se limita únicamente a la paralización de la etapa probatoria, sino que abarca un espectro de requerimientos diseñados para proteger la posición del país frente a las instancias actuales del litigio. Los puntos técnicos sobre los que Argentina ha solicitado una moratoria hasta tanto se defina la apelación de fondo son la suspensión total del discovery, lo que implica el cese de las obligaciones de exhibición y producción de documentación corporativa y estatal; la paralización de cualquier requerimiento que busque imponer castigos pecuniarios o de otra índole contra el Estado; y la anulación de la cita judicial fijada para los días 21 al 23 de abril de 2026.

Desde la Procuración del Tesoro fundamentaron que la suspensión está plenamente justificada debido a la existencia de razones sólidas para revertir la decisión que hoy afecta al país. Entre los pilares jurídicos citados por la representación argentina se encuentran la incorrecta aplicación del derecho argentino y la figura del forum non conveniens, argumentos que el Gobierno considera suficientes para modificar el rumbo de la causa.

El impacto financiero y el riesgo de "perjuicio irreparable"

En la moción de emergencia, la administración nacional advirtió que la continuidad forzada de los procesos de discovery ocasiona un perjuicio irreparable para la República. Según se desprende del escrito presentado, esta presión constante sobre el Estado argentino impacta directamente en la previsibilidad necesaria para el normal desarrollo de las relaciones financieras internacionales.

La Procuración subrayó que el país ha cumplido con las órdenes dictadas previamente en el proceso, rechazando de plano el pedido de los demandantes de declarar a la Argentina en desacato. El organismo calificó las eventuales sanciones solicitadas por la contraparte como improcedentes y desproporcionadas.

El respaldo internacional y la estrategia de defensa

Un punto clave que fortalece la postura de Buenos Aires ocurrió a finales de febrero, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos brindó un respaldo diplomático fundamental. El gobierno estadounidense solicitó formalmente no declarar a la Argentina en desacato y pidió participar en la audiencia del 16 de abril, la cual resulta vital al tratar la apelación sobre la orden de entrega del 51% de las acciones de YPF.

Ante este escenario, la República reafirmó su compromiso con la defensa de sus activos y su soberanía jurídica. En un comunicado oficial, el organismo de representación estatal sentenció que Argentina continuará ejerciendo todas las acciones y recursos jurídicos previstos, tanto en el ámbito interno como internacional, para garantizar la plena vigencia de la Constitución Nacional y de los principios del derecho internacional público.

La resolución de la Cámara de Apelaciones de Nueva York ante este pedido de emergencia resulta crucial para el futuro del litigio, ya que definirá si el Estado argentino podrá ganar tiempo para consolidar su apelación de fondo o si deberá continuar enfrentando las exigencias de exhibición documental mientras se dirime la responsabilidad por los 16.000 millones de dólares en disputa.