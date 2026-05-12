Masivo reclamo universitario en Catamarca: "Nuestro futuro no se negocia, se defiende"

Esta tarde, San Fernando de Catamarca fue escenario de una histórica Marcha Federal en defensa de la Universidad Pública, en sintonía con todas las universidades nacionales del país. La movilización se desarrolló con gran apoyo y afluencia de público, que acompañó masivamente bajo la consigna "La Universidad no se apaga", un lema que refleja el compromiso de la comunidad educativa con la educación gratuita y de calidad.

La marcha estuvo encabezada por las máximas autoridades de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA): el rector, Ing. Oscar Arellano, y el vicerrector, Ing. Carlos Savio. Los acompañaron decanos, secretarios, otras autoridades académicas, representantes gremiales docentes y nodocentes, así como agrupaciones estudiantiles, egresados, estudiantes universitarios, preuniversitarios y público general, quienes hicieron visible su respaldo a la educación pública y a las oportunidades que esta genera para la movilidad social.

El acto en la explanada universitaria

La marcha concluyó pasadas las 18 horas en la explanada de la UNCA, ubicada en Junín y Belgrano, donde se realizaron intervenciones clave. Los primeros en hablar fueron representantes de agrupaciones estudiantiles, quienes destacaron "las posibilidades únicas y de movilidad social que representa la universidad pública".

Uno de los jóvenes manifestó:

"Defender a la universidad es defender nuestro futuro, por eso hoy marchamos. La universidad no se retira, no se apaga y se mantiene de pie. Estamos presentes, comprometidos y activos, porque nuestro futuro no se negocia, se defiende".

Seguidamente, el Rector Oscar Arellano agradeció el masivo acompañamiento de la ciudadanía y procedió a dar lectura a un documento elaborado conjuntamente por la CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) y los gremios universitarios.

Un financiamiento en crisis y el llamado a la justicia

El documento leído por el rector subraya que el sistema de financiamiento universitario es crítico y acusa al gobierno de "romper el contrato social". Según el texto, se ha producido una caída real del 45,6% en los fondos destinados a las universidades nacionales, situación que amenaza la estabilidad y continuidad de las instituciones públicas.

El escrito incluye un pedido explícito a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que intervenga frente al "desprecio institucional" del Poder Ejecutivo, que desde hace 203 días desoye leyes del Congreso y fallos judiciales favorables. Además, alerta sobre el impacto del recorte presupuestario y el congelamiento de las becas estudiantiles, que ponen en riesgo la posibilidad de continuar los estudios a miles de jóvenes.

La universidad como espejo del país

El documento de la CIN destaca el rol central de la universidad pública en la vida social y cultural del país:

"La universidad pública se constituyó como una caja de resonancia de las grandes demandas del país, de sus dolores y de sus esperanzas. Hoy, como siempre, la comunidad universitaria asume la tarea de luchar por su universidad y en esa lucha hacer reverberar todas las demás: la discapacidad, las jubilaciones, la salud, las diversidades, el alimento, los recursos naturales, la industria nacional".

Se enfatiza que la defensa de la universidad no es solo académica, sino que tiene una dimensión social y política, abarcando múltiples problemáticas que afectan al país en su conjunto.

Un llamado a la acción y al compromiso colectivo

El cierre del documento convoca a toda la comunidad educativa a mantenerse firme frente a los desafíos:

"No permitamos que los pilares de nuestras universidades —trabajadores docentes, no docentes, investigadores y estudiantes— sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. Es aquí y ahora ¡La universidad pública se defiende! ¡Por más y mejor educación pública y ciencia!".

La movilización en Catamarca se inscribe en un contexto de alerta nacional por la sostenibilidad de la educación pública, y refleja la unidad entre autoridades, docentes y estudiantes en torno a un objetivo común: garantizar el financiamiento y la continuidad de la universidad pública como espacio de acceso, conocimiento y desarrollo social.

La jornada de hoy no solo fue una demostración de fuerza y compromiso, sino también un recordatorio de que la defensa de la universidad pública es un compromiso de todos, capaz de resonar más allá de las aulas y de los muros de la institución, en toda la sociedad argentina.