En Israel, Milei dijo que con "determinadas culturas" no se puede "convivir"

El presidente Javier Milei realizó declaraciones de alto impacto durante su visita a Israel, donde afirmó que con "determinadas culturas" no se puede "convivir". Sus palabras se dieron luego de recibir un título Honoris Causa en la Universidad de Bar-Ilan, en un acto que combinó reconocimiento académico con definiciones políticas.

En ese contexto, el mandatario expresó: "Nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar", en referencia a la guerra que protagonizan Israel y Estados Unidos contra Irán. La declaración marcó uno de los puntos centrales de su intervención, en la que trazó una diferenciación entre valores que, según su visión, resultan incompatibles.

El discurso fue recibido con una ovación por parte de los académicos presentes en la universidad israelí, en una escena donde el clima institucional se combinó con manifestaciones de apoyo.

El reconocimiento académico y el contexto del acto

La entrega del Honoris Causa a Milei se desarrolló en un ámbito académico, con la presencia de autoridades y estudiantes. Durante el acto, el Presidente fue aplaudido de pie, mientras de fondo sonaba una versión rock and roll de la canción "Libre".

En ese mismo escenario, el mandatario leyó el epílogo de su nuevo libro, titulado "Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso", incorporando elementos de su producción intelectual al evento.

La ceremonia no solo estuvo marcada por el reconocimiento formal, sino también por la combinación de elementos culturales y políticos que definieron el tono de la jornada.

Referencias políticas e ideológicas

Durante su intervención, Milei también expresó críticas hacia el periodismo y realizó definiciones ideológicas que formaron parte de su discurso. En ese marco, sostuvo que Karl Marx "era satánico", y planteó que la Tora funcionó como un "antídoto contra las ideas de izquierda".

Estas afirmaciones se sumaron a su posicionamiento general, en el que articuló referencias religiosas, económicas y políticas, delineando un enfoque que combina distintos planos de análisis.

En paralelo, el mandatario vinculó sus ideas con su visión del capitalismo, eje central del texto que presentó durante el acto y que forma parte de su nuevo libro.

Momentos distendidos en medio del acto

Más allá de las definiciones centrales, el evento también tuvo momentos de distensión. En particular, Milei se refirió a un estudiante que portaba la camiseta de Boca Juniors, lo que derivó en un comentario sobre el reciente Superclásico.

En ese contexto, mencionó que cuenta con un ministro simpatizante de River Plate que suele quejarse, en referencia a Pablo Quirno. "Alguna vez toca", expresó, en alusión al triunfo del equipo de La Ribera.

Este tipo de intervenciones aportaron un matiz diferente al acto, incorporando elementos personales en un marco predominantemente institucional.

La comitiva oficial y el entorno del Presidente

Durante su visita, el Presidente estuvo acompañado por una comitiva integrada por funcionarios de su gabinete. Entre ellos se encontraban:

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia

Pablo Quirno, canciller

Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia

Axel Wahnish, embajador

La presencia de estos funcionarios acompañó la agenda oficial del mandatario en Israel, en un contexto que combinó actividades diplomáticas, institucionales y académicas.