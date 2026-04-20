Firmaron el By Pass en Fiambalá y avanza la pavimentación en Tinogasta

Días atrás, el gobernador Raúl Jalil visitó la localidad de Fiambalá, donde encabezó la firma del convenio para la ejecución del By Pass sobre la Ruta Provincial N°60, una obra considerada estratégica para la región. La rúbrica se realizó junto al intendente Raúl Úsqueda y contó con la participación del director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el diputado nacional Sebastián Nóblega, y la senadora departamental Pamela López.

El proyecto será financiado con fondos del Fideicomiso Minero, lo que refuerza el carácter estructural de la intervención dentro del esquema de desarrollo provincial. La iniciativa prevé la construcción de una traza de 7 kilómetros, que se extenderá desde el empalme con la Ruta Nacional N°60 hasta su conexión con la Ruta Provincial N°34.

Se trata de una obra que apunta a resolver problemáticas concretas del entramado urbano y del tránsito regional, con impactos directos en la dinámica de circulación.

Entre sus principales objetivos se destacan:

Descomprimir el tránsito pesado en zonas urbanas , evitando el paso de vehículos de gran porte por el casco céntrico.

, evitando el paso de vehículos de gran porte por el casco céntrico. Mejorar la seguridad vial , reduciendo riesgos asociados a la convivencia entre tránsito pesado y liviano.

, reduciendo riesgos asociados a la convivencia entre tránsito pesado y liviano. Optimizar los tiempos de circulación , facilitando la conectividad regional.

, facilitando la conectividad regional. Preservar el entorno urbano, disminuyendo el impacto ambiental y estructural en la ciudad.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su etapa inicial, con los trabajos de relevamiento técnico ya en marcha. Este proceso constituye el punto de partida para la ejecución de la obra, marcando el inicio formal de una intervención que busca transformar la circulación en Fiambalá.

Pavimentación urbana

En el mismo contexto de la visita oficial, las autoridades evaluaron el avance de la obra de pavimentación urbana en Fiambalá, que registra un 43 % de ejecución. Se trata de una de las intervenciones más relevantes para el desarrollo local, tanto por su alcance como por su impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos.

El proyecto contempla una extensión superior a los 5.000 metros, e incluye tareas de bacheo, pavimentación y repavimentación de calles. Uno de los aspectos centrales de esta obra es su ejecución articulada con la finalización del sistema de cloacas, lo que permite garantizar una base estructural sólida antes de avanzar con el pavimento definitivo. Esta coordinación técnica resulta clave para asegurar la durabilidad de la infraestructura y evitar intervenciones futuras que puedan afectar la superficie vial.

La planificación integral no solo apunta a mejorar la transitabilidad y la seguridad vial, sino también a generar un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes. La consolidación de la infraestructura urbana se traduce en mejores condiciones de circulación, mayor accesibilidad y un entorno urbano más ordenado.

La finalización de esta obra está prevista para mayo de 2026, lo que marca un horizonte concreto dentro del cronograma de ejecución.

Tinogasta: continuidad del plan de pavimentación

Por otra parte, en la ciudad de Tinogasta, el gobernador avanzó en la firma de un nuevo convenio junto al intendente Ernesto Andrada, con el objetivo de dar continuidad al plan de pavimentación y repavimentación urbana.

Esta nueva etapa contempla una extensión de 3.800 metros lineales, y se integra como parte de la segunda fase del programa de obras viales. Cabe destacar que, en una primera etapa, ya se ejecutaron más de 4.000 metros lineales, lo que evidencia un avance sostenido en la consolidación de la infraestructura urbana.

El proyecto tiene como eje completar las arterias donde previamente se desarrolló la red de cloacas, replicando un esquema de intervención coordinada similar al implementado en Fiambalá. Esta metodología permite garantizar que las obras viales se apoyen sobre una base de servicios sanitarios ya resuelta, optimizando recursos y asegurando mayor durabilidad.

Entre los principales beneficios de esta intervención se destacan:

Mejora de la transitabilidad urbana

Consolidación de la infraestructura vial

Garantía del correcto funcionamiento de los servicios sanitarios

De este modo, tanto en Fiambalá como en Tinogasta, las obras en marcha reflejan una estrategia de desarrollo basada en la planificación integral, la articulación de servicios y la inversión en infraestructura clave. Cada intervención, con sus particularidades, forma parte de un esquema más amplio orientado a fortalecer el entramado urbano y mejorar las condiciones de circulación en el oeste provincial.