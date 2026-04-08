"Catamarca: Memoria y Presente": presentan el testimonio de Noemí Toledo

La conmemoración de los 50 años del último golpe de Estado encuentra en Catamarca una nueva instancia de construcción colectiva de memoria. En ese marco, la Vicegobernación que conduce Rubén Dusso presentó la tercera entrega del ciclo de entrevistas audiovisuales "Catamarca: Memoria y Presente", una propuesta destinada a preservar los testimonios de protagonistas y referentes vinculados a los hechos más sensibles de la historia reciente provincial.

En esta oportunidad, el eje está puesto en la voz de Noemí Toledo, reconocida referente de Derechos Humanos y actual presidenta de la Casa de la Memoria de Catamarca, cuyo recorrido vital está atravesado por las consecuencias directas del terrorismo de Estado.

Una infancia atravesada por la violencia del terrorismo de Estado

Nacida en la Capital, la historia de Noemí Toledo quedó marcada desde muy temprana edad por la irrupción de la violencia estatal en el ámbito familiar. Según se expone en esta nueva entrega del ciclo, su vida dio un giro definitivo cuando tenía 13 años, momento en el que conoció la noticia del secuestro de su tía, Griselda del Huerto Ponce, y de su primo, Julio Genaro Burgos.

Ambos fueron arrancados de su hogar ubicado en calle 9 de Julio al 1200, un sitio cargado de significado para la memoria colectiva catamarqueña. Ese mismo espacio, donde se produjo uno de los episodios más dolorosos para la familia, hoy funciona como Sitio de la Memoria y Monumento Nacional, resignificando el lugar desde el recuerdo, la reflexión y la preservación histórica.

El testimonio de Toledo permite reconstruir, desde una experiencia profundamente humana, el impacto que aquellos hechos tuvieron en las trayectorias personales y familiares, y cómo ese dolor se convirtió con el tiempo en motor de compromiso público.

Del dolor íntimo a la construcción de memoria colectiva

Desde el año 2016, Noemí Toledo se encuentra al frente de la Casa de la Memoria, institución desde la cual canaliza una tarea sostenida en defensa de la Verdad y la Justicia.

Su rol en este espacio representa la transformación de una experiencia marcada por la pérdida y la violencia en una lucha colectiva, orientada a mantener viva la memoria de lo ocurrido y a fortalecer el acceso comunitario a esas historias.

La incorporación de su relato al ciclo "Catamarca: Memoria y Presente" amplía el alcance de esa misión, ya que su voz pasará a integrar el archivo filmográfico permanente de la Biblioteca del Senado, un proyecto estratégico que busca resguardar las voces de las y los catamarqueños que protagonizaron la historia reciente de la provincia.

Este acervo documental se consolida así como una herramienta de preservación institucional, destinada a garantizar que los testimonios permanezcan disponibles para las generaciones presentes y futuras.

Voces fundamentales para la historia reciente

La nueva entrega protagonizada por Noemí Toledo se incorpora a un archivo que ya reúne relatos de figuras centrales en la defensa de los Derechos Humanos en Catamarca.

Entre ellas se destacan:

Sara "Coca" Luján , cuya lucidez centenaria dio inicio al proyecto.

, cuya dio inicio al proyecto. Emperatriz "Monena" Márquez , otra de las voces fundamentales integradas al ciclo.

, otra de las voces fundamentales integradas al ciclo. Noemí Toledo, cuya historia suma una perspectiva atravesada por la experiencia familiar y la militancia en memoria.

De este modo, el ciclo va conformando un mosaico de memorias que pone en primer plano la valentía, la persistencia y el compromiso de mujeres catamarqueñas en la defensa de los Derechos Humanos.