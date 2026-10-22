Jalil y los intendentes coordinan nuevas obras viales en el Este provincial y Fiambalá

El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión de trabajo con los intendentes de Los Altos, Raúl Barot, y de Fiambalá, Raúl Úsqueda, junto al administrador de Vialidad Provincial, Fernando Castillo, y su equipo técnico. El encuentro tuvo como objetivo coordinar y supervisar el avance de distintas obras viales consideradas estratégicas para la provincia, con intervenciones previstas en el Este catamarqueño y en el departamento Tinogasta.

Durante la reunión, las autoridades analizaron el estado de los trabajos en ejecución, las próximas intervenciones programadas y los plazos establecidos para avanzar con proyectos destinados a mejorar las condiciones de circulación. La agenda incluyó la recuperación de rutas provinciales, la reparación de alcantarillas, tareas de repavimentación en el área urbana de Los Altos y la elaboración del proyecto definitivo para construir un bypass en Fiambalá.

Además, se informó sobre la previsión de habilitar antes de que finalice 2026 el camino de Chuquisaca, que une Fiambalá con el departamento Antofagasta de la Sierra, para el tránsito de vehículos 4x4.

Los anuncios expuestos por los equipos técnicos permitieron establecer un panorama de las acciones que se desarrollan y de las próximas etapas previstas para cada sector. En ese marco, la coordinación entre el Ejecutivo provincial, los municipios y Vialidad Provincial constituye el eje de trabajo para dar continuidad a las intervenciones.

Recuperación de la Ruta Provincial Nº 42

Uno de los puntos centrales de la reunión fue el avance de las obras previstas en el Este provincial. Según se informó durante el encuentro, este jueves comenzarán los trabajos de recuperación de la Ruta Provincial Nº 42, en el tramo comprendido entre la localidad de Guayamba y El Alto.

La intervención forma parte de las tareas viales coordinadas por el Gobierno provincial y se incorpora a una serie de trabajos que se encuentran en marcha o que comenzarán próximamente en esa región. La recuperación de este tramo fue incluida entre los temas abordados por las autoridades y el equipo técnico de Vialidad, que detalló el estado de las intervenciones previstas para mejorar las condiciones de las rutas provinciales.

El inicio de las tareas anunciado para este jueves marca una nueva etapa dentro del cronograma de obras presentado durante la reunión. La planificación contempla, además, otros trabajos sobre caminos de la zona, de acuerdo con la información brindada por los técnicos del organismo vial.

Alcantarillas sobre la Ruta Provincial Nº 21

En la misma región, los equipos de Vialidad Provincial ya llevan varios días trabajando en la reparación de las alcantarillas ubicadas sobre la Ruta Provincial Nº 21. Los técnicos informaron al gobernador y a los intendentes que las tareas se encuentran en ejecución. Esta intervención integra el conjunto de trabajos que se desarrollan en el Este catamarqueño y fue presentada como parte del esquema de mantenimiento y recuperación de la infraestructura vial.

La reparación de las alcantarillas se suma así al inicio de los trabajos sobre la Ruta Provincial Nº 42 y a las próximas tareas previstas en Los Altos. Las tres intervenciones fueron incluidas en el repaso de obras realizado durante el encuentro entre las autoridades provinciales, los representantes municipales y el equipo de Vialidad.

En ese contexto, el organismo continúa con las labores ya iniciadas mientras organiza el comienzo de nuevas etapas de trabajo, de acuerdo con el cronograma comunicado.

Repavimentación en la zona urbana de Los Altos

Otro de los anuncios vinculados con el Este provincial fue el próximo inicio de las tareas de repavimentación en la zona urbana de la Ruta Provincial Nº 27, en Los Altos. De acuerdo con lo informado por los técnicos de Vialidad, los trabajos comenzarán próximamente y se incorporarán a las intervenciones previstas para esa localidad.

El anuncio fue parte del informe presentado durante la reunión de trabajo, en la que se repasaron tanto las tareas en ejecución como las obras que todavía deben comenzar. De esta manera, la planificación vial para el sector contempla acciones sobre tres rutas provinciales: la recuperación de la Ruta Nº 42 entre Guayamba y El Alto, la reparación de alcantarillas en la Ruta Nº 21 y la repavimentación de la Ruta Nº 27 en el área urbana de Los Altos.

La coordinación de estas intervenciones fue uno de los ejes del encuentro encabezado por Jalil, con la participación de los intendentes Barot y Úsqueda, el administrador de Vialidad Provincial, Fernando Castillo, y su equipo técnico.

Bypass de Fiambalá

La reunión también permitió conocer los avances vinculados con una obra proyectada para Fiambalá. Desde Vialidad Provincial se informó al gobernador que en un plazo de 10 días estará disponible el proyecto técnico definitivo para el trazado del bypass de Fiambalá.

La obra tendrá una extensión aproximada de siete kilómetros y conectará el empalme con la Ruta Nacional Nº 60 con la Ruta Provincial Nº 34. El objetivo principal del bypass será recircular el tránsito pesado, una medida que permitirá mejorar la circulación de los vehículos de carga en esa localidad. El trazado previsto busca ofrecer una alternativa para el desplazamiento de este tipo de transporte mediante la conexión entre ambas rutas.

La presentación del proyecto técnico definitivo constituye el próximo paso informado por el organismo vial en relación con esta iniciativa. Según lo expuesto durante la reunión, el plazo previsto para contar con esa documentación es de 10 días.

Camino de Chuquisaca solo para vehículos 4x4

Entre los anuncios vinculados con Fiambalá, Vialidad Provincial comunicó que antes de la finalización de 2026 se habilitará al tránsito de vehículos 4x4 el camino de Chuquisaca, que une esa localidad con el departamento Antofagasta de la Sierra. La previsión establece un plazo anterior al cierre del año para permitir la circulación de este tipo de vehículos por el camino mencionado. El anuncio fue incluido en el informe presentado a las autoridades durante el encuentro de trabajo.

La habilitación prevista se suma al proyecto del bypass y a las tareas que se desarrollan en las rutas del Este provincial dentro de la agenda vial analizada por el gobernador y los intendentes.

En este caso, la comunicación oficial estableció como referencia el final de 2026, sin precisar una fecha exacta para la habilitación. La circulación contemplada corresponde específicamente a vehículos 4x4.