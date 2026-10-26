Catamarca pondrá en marcha la recuperación de la Ruta Provincial 42

El Gobierno de Catamarca pondrá en marcha las obras de recuperación de la Ruta Provincial 42, en el tramo comprendido entre Tintigasta y Las Cañas, con una intervención prevista sobre 34 kilómetros. El proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en este corredor, mediante trabajos que permitirán recuperar la pavimentación e intervenir en los sectores que presentan distintos niveles de deterioro.

La obra alcanzará a la totalidad del tramo previsto e incluirá sectores de El Alto y Guayamba, dos puntos contemplados dentro de las tareas de recuperación de la ruta. La intervención comprende diferentes procedimientos técnicos, que se aplicarán de acuerdo con el estado de la calzada y las necesidades de cada sector.

El plan de trabajo no se limitará a reparar los baches existentes, sino que también prevé tareas de pavimentación y repavimentación a lo largo de los 34 kilómetros. En las áreas donde el deterioro sea más importante, se avanzará con la reconstrucción de la base y de la carpeta asfáltica, antes de ejecutar la pavimentación correspondiente.

De esta manera, la intervención combinará trabajos de mantenimiento y reparación con acciones de mayor alcance en los puntos que requieran una recuperación más profunda. El propósito general es mejorar las condiciones de la infraestructura vial y favorecer una circulación más segura en el tramo comprendido entre Tintigasta y Las Cañas.

Jalil recibió a Ojeda en Casa de Gobierno

En el marco de la puesta en marcha de los trabajos, el gobernador Raúl Jalil recibió hoy en Casa de Gobierno al intendente de El Alto, Ariel Ojeda, para informarle sobre las tareas que llevará adelante la Dirección de Vialidad Provincial dentro de esa jurisdicción.

El encuentro estuvo centrado en las obras previstas para la Ruta Provincial 42 y en las intervenciones que se desarrollarán sobre el tramo de 34 kilómetros. Durante la reunión, el mandatario provincial comunicó al jefe comunal los trabajos que ejecutará el organismo vial para recuperar la calzada y mejorar las condiciones de circulación en los sectores comprendidos en el proyecto.

La intervención forma parte de las acciones previstas por el Gobierno provincial para recuperar la pavimentación de la ruta, con tareas que abarcarán tanto los puntos que requieren reparaciones como aquellos donde será necesario reconstruir componentes de la estructura vial.

Planta de asfaltado en Bañado de Ovanta

Como parte de las tareas preparatorias, Vialidad Provincial ya instaló su planta de asfaltado en el Campamento de Bañado de Ovanta. Esta infraestructura permitirá disponer de los recursos necesarios para avanzar con la ejecución de las obras una vez que las condiciones climáticas permitan iniciar los trabajos.

El comienzo de las tareas está sujeto al cese de las precipitaciones en la zona. Según lo previsto, la instalación de la planta permitirá avanzar con la intervención apenas las condiciones meteorológicas dejen de impedir el desarrollo de las actividades.

La preparación del operativo constituye una instancia previa para la ejecución del plan de recuperación, que contempla diferentes tipos de trabajos sobre la calzada. La disponibilidad de la planta de asfaltado permitirá desarrollar las tareas previstas cuando resulte posible avanzar con las obras en el tramo comprendido entre Tintigasta y Las Cañas.

Mientras tanto, el proyecto ya cuenta con una intervención definida sobre 34 kilómetros y con un conjunto de acciones destinadas a atender las necesidades de la ruta según el nivel de deterioro que presente cada sector.

Bacheo profundo, carpetines asfálticos y repavimentación

El programa de recuperación incluye distintas tareas que se ejecutarán a lo largo del tramo. Entre ellas se encuentran el bacheo profundo, la colocación de carpetines asfálticos y los trabajos de pavimentación y repavimentación.

Estas acciones permitirán intervenir sobre sectores con diferentes condiciones de conservación. El bacheo profundo estará destinado a los puntos que requieran reparaciones de mayor alcance, mientras que la colocación de carpetines asfálticos formará parte de las tareas previstas para recuperar la superficie de circulación.

El plan también contempla la pavimentación y repavimentación a lo largo de los 34 kilómetros, con el objetivo de mejorar la calzada en el conjunto del tramo. La ejecución de cada tipo de trabajo dependerá de las características y del estado que presente cada sector.