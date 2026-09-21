Papa León XIV en Argentina: confirman la agenda completa de su histórica visita al país

A menos de dos meses de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, el Vaticano confirmó la agenda completa que desarrollará el jefe de la Iglesia Católica durante su permanencia en el país, entre el 8 y el 11 de noviembre.

El programa contempla una intensa actividad en distintos puntos del territorio nacional, con presencia en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y Luján. Durante su estadía, el Sumo Pontífice se alojará en la Nunciatura Apostólica, Palacio Fernández Anchorena, ubicada en Recoleta.

La agenda incluye algunos de los encuentros que ya habían sido anticipados, entre ellos las visitas a la Universidad Católica Argentina (UCA), al complejo penitenciario federal de Buenos Aires, identificado en la agenda como la cárcel de Devoto, y al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

La visita argentina formará parte de un viaje apostólico más amplio por Uruguay, Argentina y Perú, que se extenderá del 6 al 17 de noviembre. León XIV aceptó las invitaciones formuladas por los respectivos jefes de Estado y por las autoridades eclesiásticas de los tres países.

El recorrido general establecido por el Vaticano será el siguiente:

Uruguay: Montevideo, Paysandú y Florida, del 6 al 8 de noviembre.

Montevideo, Paysandú y Florida, del 6 al 8 de noviembre. Argentina: Buenos Aires, Córdoba y Luján, del 8 al 11 de noviembre.

Buenos Aires, Córdoba y Luján, del 8 al 11 de noviembre. Perú: Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, del 11 al 17 de noviembre.

El domingo 8 comenzará la visita oficial

La agenda del Papa en la Argentina comenzará el domingo 8 de noviembre, después de su estadía en Uruguay. A las 15:30, León XIV partirá en avión desde el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco con destino a Buenos Aires. La llegada a Aeroparque está prevista para las 16:30.

Apenas una hora después, a las 17:00, realizará una visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la Plaza San Martín. A las 17:20 tendrá lugar la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada. Media hora después, a las 17:50, está prevista la visita al presidente Javier Milei.

La primera jornada continuará a las 18:30, cuando el Papa mantendrá una reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el "Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento".

De esta manera, el primer día concentrará la recepción oficial, el encuentro con el Presidente y una actividad institucional con representantes de distintos sectores.

Cottolengo Don Orione, misa y encuentro en la UCA

El lunes 9 de noviembre será una de las jornadas de mayor actividad dentro de la agenda argentina. A las 09:15, León XIV visitará a los trabajadores y clientes del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde realizará el saludo del Santo Padre.

Dos horas después, a las 11:30, celebrará la Santa Misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, ocasión en la que pronunciará la homilía. Por la tarde, a las 16:10, el Papa participará de la actividad denominada "Conociendo el mundo laboral en la Universidad Católica de Argentina", donde ofrecerá un discurso.

La jornada continuará a las 17:30 con un encuentro con líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el "Palacio San Martín", sede de la Cancillería. Allí también pronunciará un discurso. El cierre de las actividades del lunes tendrá lugar en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. A las 18:45, León XIV celebrará las vísperas junto con los obispos argentinos y los equipos sinodales, con una nueva homilía del Santo Padre.

A las 19:45, finalmente, está prevista una cena con los obispos en la casa del arzobispo.

Córdoba y una vigilia con jóvenes

El martes 10 de noviembre, la agenda comenzará temprano y tendrá como eje central la visita a Córdoba.

A las 07:30, León XIV partirá en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires rumbo a Córdoba. El arribo al aeropuerto "Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella" está previsto para las 09:00. Una hora después, a las 10:00, celebrará la Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, donde pronunciará la homilía.

La actividad pastoral continuará a las 15:15, con un encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, seminarios y pastorales. El Papa ofrecerá allí un discurso.

A las 16:55, partirá nuevamente en avión desde el Aeropuerto Internacional de Córdoba hacia Buenos Aires, donde llegará a Aeroparque a las 18:10. La última actividad de esa jornada será a las 20:15, cuando encabezará una vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, también con un discurso del Santo Padre.

Visita a la cárcel de Devoto y cierre en Luján

El último día de la visita, miércoles 11 de noviembre, estará marcado por dos actividades centrales antes de la partida del Papa hacia Perú. A las 08:00, León XIV visitará el complejo penitenciario federal de Buenos Aires, donde realizará un saludo del Santo Padre. Esta actividad forma parte de una jornada que posteriormente lo llevará a uno de los principales puntos de la agenda religiosa del viaje.

A las 10:00, celebrará la Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde pronunciará la homilía. Luego comenzará el tramo final de su visita a la Argentina. A las 13:30, está prevista la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional "Ministro Pistarini", en Ezeiza.

Finalmente, a las 14:00, León XIV partirá en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires rumbo a Lima, Perú, para continuar con la segunda etapa de su viaje apostólico.

La confirmación de la agenda establece así el recorrido que tendrá León XIV durante sus cuatro días en la Argentina, dentro de un viaje apostólico que abarcará tres países y que, en el tramo argentino, combinará Buenos Aires, Córdoba y Luján antes de su partida hacia Lima el 11 de noviembre a las 14:00.