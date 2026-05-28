Catamarca reforzó controles laborales en obras y detectó 19 trabajadores sin registrar

El Gobierno provincial intensificó los controles laborales en obras de construcción a través de un operativo impulsado por el Ministerio de Educación y Trabajo, mediante la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de fortalecer la registración laboral, garantizar derechos y promover condiciones laborales seguras dentro de uno de los sectores con mayores niveles de informalidad.

Los procedimientos se desarrollaron entre el 12 y el 15 de mayo, período durante el cual equipos técnicos realizaron inspecciones en ocho obras de construcción. Durante el relevamiento se verificó la situación laboral de 65 trabajadores que desempeñaban tareas en distintos frentes de obra.

Como resultado del operativo, se detectaron 19 trabajadores que se encontraban sin registrar. La situación derivó en actuaciones administrativas y en nuevas intervenciones orientadas a regularizar la situación laboral del personal alcanzado por las inspecciones.

Desde el Ministerio de Educación y Trabajo destacaron que, a partir de la intervención del Estado provincial, se concretaron posteriormente 13 altas laborales, lo que permitió reducir de manera significativa el nivel de informalidad detectado durante los controles.

Inspecciones y regularización laboral

El operativo formó parte de una política de fiscalización sostenida que busca ordenar las relaciones laborales dentro del sector privado y garantizar el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la registración del personal.

Las inspecciones permitieron constatar las condiciones laborales existentes en las obras relevadas y avanzar en la detección de situaciones irregulares. Según detallaron desde la cartera laboral, el objetivo principal de estas acciones no se limita únicamente a la aplicación de sanciones, sino que apunta a generar condiciones de trabajo ajustadas a la legalidad y con garantías para trabajadores y empleadores.

Entre los principales datos relevados durante el operativo se encuentran:

Ocho obras de construcción inspeccionadas.

65 trabajadores relevados.

19 trabajadores detectados sin registrar.

13 altas laborales concretadas luego de la intervención estatal.

El Ministerio remarcó además que la registración laboral implica beneficios vinculados a la cobertura social, los aportes previsionales, las condiciones de seguridad y la formalización de las relaciones laborales.

Una política sostenida de control

Desde el área laboral explicaron que los controles forman parte de una política permanente destinada a acompañar el desarrollo de la actividad privada dentro de marcos de legalidad y cumplimiento normativo. En ese sentido, remarcaron que la fiscalización constituye una herramienta para proteger derechos y promover condiciones laborales adecuadas en el sector de la construcción, una actividad donde las tareas implican riesgos y demandan mayores estándares de seguridad.

"La fiscalización laboral no tiene un fin meramente sancionatorio. Es una herramienta del Estado para garantizar derechos, cuidar a los trabajadores y también proteger a las empresas que cumplen. En la construcción, cada trabajador registrado significa más seguridad, cobertura, aportes y reglas claras para todos", señalaron desde la cartera laboral.

La definición oficial expone el enfoque adoptado por el Gobierno provincial en relación con las inspecciones, vinculando el control estatal no sólo con la detección de irregularidades, sino también con la necesidad de fortalecer condiciones de competencia equitativas para las empresas que cumplen con la normativa vigente.

El seguimiento de los casos detectados

Tras el operativo, el Ministerio confirmó que continuará con el seguimiento de las situaciones detectadas y con la verificación documental correspondiente para garantizar la efectiva regularización del personal que se encontraba en situación irregular.

Las autoridades indicaron además que se llevarán adelante las actuaciones administrativas necesarias para avanzar en cada uno de los casos relevados durante las inspecciones.

El proceso contempla:

Seguimiento de los casos pendientes.

Verificación de documentación laboral.

Actuaciones administrativas vinculadas a las irregularidades detectadas.

Control de la efectiva regularización del personal.

La continuidad de las tareas de fiscalización forma parte de una estrategia orientada a sostener controles periódicos en distintos ámbitos laborales, con especial atención sobre actividades donde la informalidad laboral presenta mayores niveles.

Seguridad laboral y derechos

Desde el Ministerio insistieron en que cada trabajador registrado representa mayores garantías de seguridad y acceso a derechos laborales básicos. En el caso de la construcción, remarcaron la importancia de que las condiciones laborales se desarrollen bajo parámetros formales debido a las características propias de la actividad.

La registración laboral permite asegurar cobertura, aportes y reglas claras tanto para los trabajadores como para las empresas, señalaron desde la cartera de Trabajo al explicar el alcance de los operativos realizados.

El Gobierno provincial ratificó además que continuará desplegando inspecciones y controles en distintos sectores productivos como parte de una política destinada a fortalecer el cumplimiento de las normas laborales y reducir situaciones de informalidad en el ámbito privado.