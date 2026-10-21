Jalil confirmó un aumento para las Becas Catamarca Incluye y el Plan Arraigo

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, confirmó un aumento de $100.000 para los beneficiarios de la categoría general del programa Becas Catamarca Incluye y para quienes forman parte del Plan Arraigo. La medida del Ejecutivo provincial establece una actualización de los montos que perciben los integrantes de ambas iniciativas y fija en $600.000 mensuales la suma que recibirán a partir de noviembre.

El anuncio comprende a dos grupos de beneficiarios alcanzados por programas provinciales de asistencia económica. Por un lado, incluye a quienes forman parte de la categoría general de Becas Catamarca Incluye y, por otro, a las personas incorporadas al Plan Arraigo.

De acuerdo con lo informado, el incremento será de $100.000 y se aplicará sobre los montos vigentes, de manera que los beneficiarios pasarán a percibir una suma mensual de $600.000 desde noviembre. La actualización constituye la medida anunciada por el Gobierno provincial para fortalecer el acompañamiento económico a quienes integran ambos programas.

Los nuevos montos comenzarán a regir en noviembre

Uno de los puntos centrales del anuncio es la fecha de implementación del aumento. A partir de noviembre, los beneficiarios alcanzados por la medida percibirán $600.000 mensuales, luego de la suba de $100.000 confirmada por el mandatario provincial.

La actualización comprende específicamente a la categoría general de Becas Catamarca Incluye y a los integrantes del Plan Arraigo. La información difundida no extiende el anuncio a otras categorías ni detalla modificaciones adicionales para otros programas.

El nuevo monto mensual y el momento en que comenzará a regir son los principales datos de la medida comunicada por el Ejecutivo provincial. De esta manera, noviembre marcará el inicio de la aplicación del incremento para los beneficiarios incluidos en el anuncio.

El objetivo del Ejecutivo provincial

Según lo informado, la medida dispuesta por el Ejecutivo provincial busca acompañar y fortalecer el apoyo económico destinado a los beneficiarios de Becas Catamarca Incluye y del Plan Arraigo. El aumento se enmarca en la decisión de actualizar los montos que reciben quienes forman parte de estas iniciativas.

La confirmación realizada por Jalil establece un incremento definido y una fecha concreta para su aplicación. En ese sentido, el anuncio precisa tanto la suma adicional como el monto mensual que percibirán los beneficiarios desde noviembre, sin que se hayan detallado otras modificaciones vinculadas con el funcionamiento de los programas.

La medida alcanza a quienes integran la categoría general de Becas Catamarca Incluye y a las personas incorporadas al Plan Arraigo. Para ambos grupos, el monto mensual quedará establecido en $600.000 a partir del mes indicado.