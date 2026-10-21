Diputados abrió una sesión maratónica con una agenda cargada de proyectos

El oficialismo consiguió reunir el quórum necesario en la Cámara de Diputados de la Nación y dio inicio a una sesión especial con un temario múltiple, que anticipaba una extensa jornada de debate parlamentario. La convocatoria reunió a La Libertad Avanza, sus aliados y distintos bloques dialoguistas para avanzar con el tratamiento de una serie de proyectos vinculados con cuestiones institucionales, sociales, familiares, rurales y sanitarias.

A las 12.25, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, verificó la presencia de 131 legisladores sentados en sus bancas y habilitó el tratamiento del orden del día. La cantidad de iniciativas incluidas y las discusiones previstas anticipaban varias horas de deliberaciones en el recinto, en una sesión que podría extenderse hasta altas horas de la madrugada del jueves.

La agenda legislativa quedó conformada por proyectos de relevancia diversa, cuyo tratamiento demandaría una extensa actividad parlamentaria. Entre los principales temas se encontraban la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el proyecto de Discapacidad, la morosidad familiar, el combate al vandalismo rural y la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.

La apertura de la sesión marcó así el comienzo de una jornada en la que el oficialismo buscaba avanzar con distintas iniciativas, respaldado por una combinación de legisladores propios, aliados y representantes de espacios dispuestos a acompañar el inicio del debate.

Los bloques que aportaron sus legisladores para abrir la sesión

Además de La Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), el oficialismo consiguió el respaldo necesario para alcanzar el quórum con la participación de buena parte de los integrantes de Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo.

La presencia de estos espacios permitió reunir los 131 diputados necesarios para poner en marcha la sesión y habilitar el tratamiento de los asuntos incluidos en el orden del día. La conformación del quórum mostró la participación de distintos sectores políticos que, aunque no necesariamente integran el oficialismo, contribuyeron a que comenzara la actividad parlamentaria.

En contrapartida, otros bloques opositores optaron por esperar el inicio formal de la sesión antes de ocupar sus bancas. Entre ellos se encontraban los diputados de Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda, además de un grupo de legisladores de Provincias Unidas.

También aguardaron hasta que la sesión estuviera iniciada representantes de la Coalición Cívica, Encuentro Federal, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y algunos monobloques opositores.

La distribución de los legisladores en el recinto reflejó distintas estrategias frente a la convocatoria. Mientras los espacios que aportaron quórum permitieron habilitar el debate, otros sectores decidieron incorporarse una vez que el presidente de la Cámara confirmó que estaban dadas las condiciones reglamentarias para comenzar.

Una agenda con cinco ejes principales

El temario de la sesión especial reunió iniciativas que abarcan diferentes áreas de la actividad legislativa. La diversidad de los proyectos anticipaba un debate prolongado, tanto por la cantidad de asuntos como por las distintas posiciones políticas que podían surgir durante su tratamiento.

Los principales temas previstos para la jornada eran:

Inviolabilidad de la Propiedad Privada: uno de los proyectos centrales incorporados al orden del día.

Discapacidad: una iniciativa vinculada con esta temática.

Morosidad familiar: otro de los asuntos previstos para su tratamiento.

Combate al vandalismo rural: un proyecto orientado a abordar esta problemática.

Trazabilidad de medicamentos de alto riesgo: una iniciativa relacionada con el seguimiento de este tipo de medicamentos.

La inclusión de estos cinco temas configuró una agenda amplia que obligaba a distribuir el tiempo de debate entre iniciativas de naturaleza diferente. Según lo previsto al momento de la apertura, el tratamiento del orden del día demandaría numerosas horas de discusión y podía prolongarse hasta la madrugada del jueves.

El cruce entre Vanesa Siley y Martín Menem

La sesión también estuvo atravesada por discusiones reglamentarias y cruces entre legisladores y la conducción de la Cámara. Uno de los episodios más tensos se produjo después de que Vanesa Siley planteara un apartamiento del reglamento para incorporar al temario el proyecto de eliminación del Fondo de Asistencia Laboral.

La moción dio lugar a un intercambio con Martín Menem en torno a la interpretación del reglamento parlamentario. La discusión subió de tono y, en medio del desacuerdo, la legisladora kirchnerista le lanzó al titular de la Cámara una frase contundente: "Sos burro Martín".

El episodio se produjo durante el tratamiento de las cuestiones vinculadas con la organización de la sesión y las posibilidades de modificar el temario establecido. La controversia evidenció las diferencias que surgieron en el recinto en torno a los mecanismos reglamentarios para incorporar nuevas iniciativas a la agenda.

El planteo de Siley buscaba sumar el proyecto de eliminación del Fondo de Asistencia Laboral al conjunto de asuntos que los diputados debían abordar durante la jornada. Sin embargo, la discusión se centró en la interpretación de las normas que regulan este tipo de mociones.

Dos iniciativas opositoras no consiguieron los votos necesarios

El planteo de Siley no fue el único intento de modificar el orden del día durante el comienzo de la sesión. Antes de ese intercambio, Pablo Juliano, diputado de Provincias Unidas, había presentado una moción de apartamiento del reglamento para tratar un proyecto destinado a declarar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales.

La propuesta, sin embargo, tampoco prosperó. De esta manera, el proyecto no logró incorporarse al temario mediante el mecanismo planteado por el legislador. Más tarde, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria, impulsó otra moción para sumar al debate una iniciativa vinculada con la restitución del Programa Remediar. Al igual que los planteos anteriores, la propuesta no alcanzó el número necesario para avanzar.

Los intentos de modificar la agenda dejaron en evidencia que, además de reunir el quórum para iniciar la sesión, cada propuesta de incorporación debía superar las exigencias reglamentarias correspondientes.

Las tres iniciativas que generaron planteos específicos durante el inicio de la jornada fueron:

Eliminación del Fondo de Asistencia Laboral: propuesta impulsada por Vanesa Siley.

Imprescriptibilidad de los delitos sexuales: iniciativa cuya incorporación fue solicitada por Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

Restitución del Programa Remediar: proyecto cuya inclusión pidió Pablo Yedlin, de Unión por la Patria.

Ninguna de estas mociones consiguió avanzar en los términos planteados, por lo que el temario principal de la sesión continuó centrado en los proyectos que ya estaban previstos para su tratamiento.