Catamarca refuerza su comercio exterior en la feria internacional Gulfood 2026

En el marco de la feria internacional Gulfood 2026, una de las exposiciones más relevantes del mundo en materia de alimentos y bebidas, la provincia de Catamarca continúa fortaleciendo su estrategia de inserción en los mercados internacionales a través de una activa agenda institucional y comercial en Dubái. La participación provincial se da en el contexto de una comitiva oficial que desarrolla diversas actividades orientadas a posicionar la producción local en escenarios globales altamente competitivos.

Durante la jornada, autoridades provinciales formaron parte de un encuentro organizado por Dubai Chambers, una entidad pública sin fines de lucro que cumple un rol central en la promoción de Dubái como hub global de negocios, comercio e inversiones. La actividad reunió a líderes de la industria, ejecutivos de empresas multinacionales y tomadores de decisiones de distintos países, generando un espacio estratégico para el intercambio de información y la construcción de vínculos comerciales.

El encuentro permitió conocer en profundidad el entramado logístico, la infraestructura portuaria y el marco regulatorio que consolidan a Dubái como uno de los principales nodos del comercio internacional. Estos aspectos resultan clave para provincias exportadoras como Catamarca, que buscan ampliar sus canales de comercialización y acceder a nuevos mercados a través de plataformas logísticas eficientes y competitivas.

Como parte de la agenda oficial, se realizó además una recorrida por el stand institucional de Catamarca en la feria, junto al embajador argentino Agustín Molina Arambarri, el cónsul argentino en Dubái, Carlos Moreno, y representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI). La visita tuvo como objetivo central acompañar y potenciar la presencia de productores y empresarios catamarqueños, facilitando el contacto directo con potenciales compradores internacionales.

La participación del cuerpo diplomático argentino y del CFI aportó respaldo institucional a la estrategia provincial, fortaleciendo las gestiones orientadas a la promoción de exportaciones y a la generación de oportunidades comerciales concretas para el sector privado local. En ese sentido, la feria Gulfood se presenta como una vidriera de alcance global, que congrega a miles de expositores y compradores de distintos continentes.

La agenda desarrollada por la comitiva catamarqueña incluyó también una visita a las instalaciones de DP World, una de las empresas líderes a nivel mundial en soluciones logísticas inteligentes y un actor clave en el comercio internacional. La recorrida permitió conocer de primera mano el funcionamiento de uno de los principales operadores portuarios del mundo, así como su rol en la optimización de cadenas de suministro y en la conectividad entre mercados.

Desde el Gobierno de Catamarca destacaron la importancia de este tipo de instancias para avanzar en una política sostenida de internacionalización de la producción provincial. En ese marco, reafirmaron el compromiso de generar nuevas oportunidades de inserción en mercados externos, promoviendo el desarrollo económico, la competitividad y la diversificación de las exportaciones locales.

La presencia en Gulfood 2026 se inscribe en una estrategia más amplia que apunta a posicionar a Catamarca como una provincia con capacidad productiva, calidad exportable y potencial para integrarse a cadenas de valor internacionales. A través del trabajo articulado entre el sector público, los empresarios y los organismos de apoyo, la provincia busca consolidar su perfil exportador y abrir nuevas puertas para los productores catamarqueños en el escenario global.