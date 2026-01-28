Temporal en Belén: Jalil viajará a recorrer la zona mientras se activan acciones por los daños

El Gobierno de la Provincia y el Municipio de Belén comenzaron a coordinar una serie de acciones conjuntas con el objetivo de reparar los daños ocasionados por las intensas precipitaciones registradas en los últimos días en el departamento. La agenda de trabajo se definió tras una reunión realizada en Casa de Gobierno, encabezada por el gobernador Raúl Jalil, quien recibió al intendente de Belén, Cristian Yapura, junto a funcionarios del gabinete provincial.

Durante el encuentro, las autoridades realizaron una evaluación preliminar del impacto de las lluvias, que afectaron a distintos sectores de la ciudad de Belén y generaron inconvenientes en infraestructura urbana, viviendas y espacios públicos. En este contexto, se avanzó en la planificación de estrategias de articulación entre la Provincia y el Municipio para dar respuestas inmediatas y, al mismo tiempo, proyectar acciones de recuperación a mediano plazo.

Según se informó, uno de los principales acuerdos alcanzados fue el de trabajar de manera coordinada en tareas de asistencia y reparación, priorizando las zonas más comprometidas por el temporal. En ese sentido, se resolvió que equipos técnicos del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, junto con profesionales del Ministerio de Vivienda y Urbanización, llevarán adelante un relevamiento integral en el territorio. Este trabajo permitirá dimensionar con precisión los daños registrados y definir cuáles serán las intervenciones necesarias en cada sector afectado.

El relevamiento incluirá el análisis del estado de calles, desagües, viviendas y servicios esenciales, con el objetivo de contar con información detallada que facilite la toma de decisiones y la asignación de recursos. Desde el Ejecutivo provincial remarcaron la importancia de este diagnóstico técnico para avanzar con obras de reparación eficientes y sostenibles, en articulación con el Municipio.

En el marco de la reunión, también se confirmó que el próximo viernes 6 de febrero, el gobernador Raúl Jalil visitará el departamento Belén, donde realizará una recorrida por las zonas afectadas por las precipitaciones. La visita permitirá observar de primera mano la situación en el territorio y dialogar con autoridades locales sobre las necesidades más urgentes de la comunidad.

Además, durante esa jornada, el mandatario provincial participará de la inauguración de obras en la localidad de Corral Quemado, una actividad que forma parte de la agenda de gestión y que se mantiene pese al contexto climático, como señal de continuidad de las políticas públicas en el interior provincial.

De la reunión de articulación participaron también el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz; y el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado para dar respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de emergencia climática.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de encuentros permiten optimizar recursos, coordinar esfuerzos y garantizar una intervención integral, priorizando la seguridad y el bienestar de los vecinos de Belén. Asimismo, se remarcó la importancia de mantener un contacto permanente con los municipios, especialmente frente a fenómenos climáticos que impactan de manera directa en la infraestructura local.

La evaluación de los daños y la planificación de las acciones de reparación se enmarcan en una estrategia más amplia de prevención y respuesta ante eventos climáticos extremos, que busca reducir el impacto de las lluvias intensas y mejorar la capacidad de respuesta del Estado en todo el territorio provincial.