Causa Cuadernos: el video del allanamiento a la casa de CFK en 2018

Por primera vez se difundieron públicamente las imágenes del allanamiento realizado en el departamento de Cristina Kirchner en Recoleta, en el marco de la causa Cuadernos. El procedimiento se llevó a cabo al mediodía del 23 de agosto de 2018, cuando la entonces exmandataria era senadora nacional, y había sido ordenado por el entonces juez federal Claudio Bonadio, durante la investigación que llevaba adelante junto con el fiscal Carlos Stornelli.

El operativo se extendió durante aproximadamente 13 horas y tuvo como escenario el departamento ubicado sobre la calle Juncal, en el barrio porteño de Recoleta. Las imágenes fueron exhibidas durante la audiencia del juicio por la causa Cuadernos, a pedido de la fiscalía, y muestran el momento en que efectivos de la Policía Federal ingresan a la propiedad y comienzan a recorrer y revisar distintos ambientes.

La difusión del material abrió, durante la propia audiencia, una discusión sobre el alcance de las imágenes que podían ser incorporadas a la exposición pública dentro del juicio. La defensa de Cristina Kirchner cuestionó particularmente la exhibición de sectores de la vivienda que, según sostuvo, no tenían relación con el expediente y que permitían observar elementos pertenecientes al ámbito privado de la entonces senadora.

CUADERNOS: MOSTRARON EL VIDEO DEL ALLANAMIENTO DE LA CASA DE CRISTINA KIRCHNER EN RECOLETA



Las imágenes son de 2018 y muestran el ingreso de la Policía Federal junto a auxiliares judiciales y el abogado de Cristina, Carlos Beraldi. El material fue presentado durante la... pic.twitter.com/TZUrxOdWP8 — Clarín (@clarincom) September 17, 2026

El ingreso al departamento y el recorrido por la propiedad

En uno de los primeros momentos de la grabación aparece el abogado defensor Carlos Beraldi, quien se encontraba en el lugar y permite el ingreso de los efectivos policiales. También se observa la presencia de integrantes de la custodia.

A partir de allí, el registro muestra a los efectivos recorriendo diferentes sectores del departamento y revisando el interior de la propiedad. Entre los espacios que aparecen en las imágenes se encuentra un área de servicio, mientras que en otro tramo del video se observa a un policía revisando un teléfono celular.

La exhibición del material durante la audiencia tuvo como uno de sus objetivos, según se explicó, avanzar en la investigación de distintos elementos incorporados al expediente. En particular, la fiscal de juicio Fabiana León intervino durante la reproducción de las imágenes y se explicó que el procedimiento buscaba contrastar lo observado en el video con declaraciones que forman parte de la causa.

De esta manera, el registro audiovisual quedó incorporado al desarrollo de la audiencia como parte de los elementos utilizados para confrontar las imágenes del procedimiento realizado en 2018 con otros contenidos que forman parte del expediente.

El planteo de la defensa por la intimidad

La exhibición de las imágenes generó un planteo concreto de la defensa de Cristina Kirchner. Al comienzo de la presentación, sus abogados cuestionaron que se mostraran imágenes del interior de la propiedad que, según su planteo, no tenían relación con los hechos investigados.

"Nos parece un exceso. Si hay alguna cuestión puntual, debería indicarla e ir al minuto. Estar mostrando toda la casa de mi defendida, su ropa, no tiene contacto con este expediente", sostuvo la defensa.

El planteo fue profundizado durante la audiencia. Los abogados señalaron que las imágenes "no tienen nada que ver con la causa y exhiben de forma innecesaria el ámbito de intimidad de mi defendida".

Además, la defensa cuestionó el accionar del Ministerio Público y planteó: "Muestra la mala fe con la que está procediendo el fiscal".

El reclamo volvió a plantearse durante la exhibición del segundo video, cuando Beraldi solicitó que se interrumpiera la proyección al considerar que las imágenes vulneraban la intimidad de la exmandataria.

Los jueces resolvieron continuar con la reproducción

Después de un cuarto intermedio, los integrantes del tribunal Enrique Méndez Signori y Fernando Canero votaron a favor de continuar con la reproducción de los videos. El fundamento expuesto fue que las imágenes habían sido admitidas como prueba dentro del juicio.

En disidencia, el juez Germán Castelli votó para que no continuara la exhibición del material. La discusión dejó planteados dos aspectos dentro de la misma audiencia: por un lado, la utilización de las imágenes como parte de la prueba incorporada al expediente; por otro, el cuestionamiento de la defensa respecto de la exposición de sectores de la vivienda que consideraba ajenos a los hechos investigados.

Así, la proyección de los registros no se limitó a mostrar el procedimiento policial realizado años atrás, sino que también generó un intercambio procesal sobre los alcances de su exhibición durante el juicio.

Un procedimiento de 13 horas en Recoleta

El allanamiento de la vivienda de la calle Juncal había sido parte de una serie de procedimientos realizados de manera simultánea en distintos puntos del país. Ese mismo día también se llevó adelante un operativo en la propiedad de Cristina Kirchner en Río Gallegos, ubicada en Mascarello 441, procedimiento que comenzó a las 14.45. Además, se realizaron otros allanamientos en domicilios vinculados con la causa.

La realización simultánea de los procedimientos respondía a un objetivo concreto: evitar que los involucrados pudieran advertir previamente sobre los operativos.

El despliegue formaba parte de la investigación que buscaba avanzar sobre el presunto sistema de recaudación ilegal que dio origen a la causa Cuadernos.

En ese contexto, el allanamiento de Recoleta constituyó uno de los procedimientos realizados durante aquella jornada y, casi ocho años después, sus imágenes fueron exhibidas por primera vez públicamente durante una audiencia del juicio.