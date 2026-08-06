Catamarca y La Rioja consolidan agenda conjunta destinada a las juventudes

Con el objetivo de consolidar una agenda de trabajo compartida y promover el intercambio de experiencias en materia de políticas públicas destinadas a las juventudes, la diputada provincial Yanina Luna, integrante del Frente de Todos, llevó adelante una reunión institucional con la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera.

El encuentro estuvo orientado al análisis de iniciativas vinculadas a las juventudes y permitió avanzar en un espacio de diálogo entre representantes de ambas provincias, con la intención de fortalecer los vínculos institucionales y generar una agenda de trabajo conjunta.

Durante la reunión se abordaron distintas experiencias relacionadas con las políticas públicas dirigidas a los jóvenes y se puso de relieve la importancia de mantener una articulación permanente entre Catamarca y La Rioja para impulsar acciones comunes.

El intercambio de experiencias

Uno de los aspectos destacados durante la jornada fue el origen del proyecto de juventudes que actualmente constituye uno de los ejes del intercambio entre ambas provincias.

En ese marco se señaló que el proyecto de juventudes nació en La Rioja, experiencia que posteriormente fue compartida con Catamarca, donde la iniciativa comenzó a desarrollarse dentro del ámbito de la Legislatura provincial.

Este intercambio de experiencias fue presentado como uno de los puntos centrales del encuentro de trabajo, permitiendo compartir el recorrido realizado por ambas jurisdicciones y fortalecer la articulación institucional en torno a políticas destinadas a las juventudes.

La reunión permitió además reafirmar el interés de ambas provincias por sostener un trabajo coordinado sobre iniciativas que promuevan el desarrollo de este sector, tomando como base experiencias ya implementadas.

Reunión con el gobernador Quintela

Luego del encuentro con la vicegobernadora Teresita Madera, la legisladora catamarqueña fue recibida por el gobernador de La Rioja, Ricardo Clemente Quintela.

Durante esa reunión dialogaron acerca de la realidad que atraviesa el país, los desafíos comunes que enfrentan las provincias y la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre ambas jurisdicciones.

El encuentro formó parte de la agenda institucional desarrollada por la diputada durante su visita a La Rioja y estuvo enfocado en consolidar espacios de diálogo que permitan mantener una coordinación permanente sobre temas de interés compartido.

La importancia de una agenda articulada

Al referirse a la jornada de trabajo, Yanina Luna destacó el valor de profundizar los vínculos entre Catamarca y La Rioja mediante una agenda coordinada.

"Trabajar en conjunto con nuestra provincia hermana La Rioja es muy importante. Conformarnos como bloque para trabajar de manera articulada y con una buena comunicación, teniendo en cuenta que muchos estudiantes catamarqueños migran a esta provincia por trabajo o estudio", expresó la diputada.

La legisladora remarcó la necesidad de fortalecer los mecanismos de articulación entre ambas provincias y mantener una comunicación permanente que permita acompañar distintas realidades compartidas.

Dentro de ese marco, hizo especial referencia a la situación de numerosos estudiantes catamarqueños que se trasladan hacia La Rioja por razones de trabajo o estudio, aspecto que consideró relevante al momento de consolidar políticas coordinadas entre ambos territorios.

Un trabajo orientado al desarrollo del Norte Grande

La diputada sostuvo además que este tipo de encuentros permiten consolidar una agenda común orientada a fortalecer las políticas destinadas a las juventudes y promover iniciativas de alcance regional. Según manifestó, las reuniones contribuyen a fortalecer los vínculos institucionales entre Catamarca y La Rioja, generando espacios de cooperación para avanzar en objetivos compartidos vinculados al desarrollo de ambas provincias.

En ese contexto, destacó que la agenda conjunta también apunta a impulsar acciones que favorezcan el desarrollo del Norte Grande, fortaleciendo el trabajo coordinado entre jurisdicciones con intereses y desafíos comunes.

La jornada institucional contó además con la presencia de integrantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio político que lidera el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

La participación de representantes de ese espacio formó parte de las actividades desarrolladas durante la reunión y acompañó el intercambio institucional llevado adelante entre las autoridades y la legisladora catamarqueña.