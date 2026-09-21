Milei suspendió la reunión de Gabinete para preparar su discurso ante la ONU

El Gobierno suspendió la reunión de Gabinete que estaba prevista para este lunes en la Casa Rosada. Según informaron fuentes oficiales, Javier Milei decidió concentrarse en la preparación de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que pronunciará el miércoles en Nueva York. La medida también estuvo vinculada con la ausencia de varios integrantes del equipo por viajes.

El encuentro, que estaba previsto para las 10, había sido fijado como parte de la nueva dinámica de reuniones semanales del Gabinete. La suspensión también postergó el reencuentro entre Milei y Patricia Bullrich, luego de las diferencias que surgieron dentro del oficialismo por las modificaciones introducidas en el capítulo de Discapacidad del Presupuesto 2027.

Bullrich había cuestionado públicamente que no hubiera sido informada sobre esos cambios, pese a haber participado previamente de la mesa política. El episodio generó tensión dentro del oficialismo y dejó pendiente una conversación entre la senadora y el Presidente.

El reencuentro entre ambos quedó previsto para este martes, cuando se reúna nuevamente la mesa política del Gobierno.

El viaje de Milei a Nueva York

Milei tiene previsto partir este lunes por la noche rumbo a Nueva York, donde participará de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante su estadía tendrá una agenda que incluirá exposiciones, encuentros con empresarios y reuniones con economistas y representantes de la comunidad judía. El momento central será el miércoles, cuando pronuncie su discurso ante la Asamblea General.

Según la agenda difundida, el Presidente también participará de una conferencia sobre libertad económica y seguridad estratégica y mantendrá actividades vinculadas con el sector empresarial. El regreso a la Argentina está previsto para el jueves por la noche, con llegada a Buenos Aires durante la mañana del viernes.

Malvinas, uno de los ejes del discurso

El viaje se produce en un contexto de renovada tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la cuestión de las Islas Malvinas.

El Gobierno viene impulsando una estrategia vinculada con la defensa de la soberanía sobre el archipiélago y recientemente avanzó con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que será tratado en el Congreso. En reuniones anteriores, Milei también había incluido la cuestión Malvinas entre los temas de discusión con su Gabinete.

A su vez, el mandatario argentino se refirió recientemente a las declaraciones de Donald Trump sobre la posición estadounidense frente a la cuestión Malvinas. El Gobierno mantiene expectativas sobre un eventual contacto entre ambos presidentes durante la estadía en Nueva York, aunque la agenda oficial no contempla por ahora una reunión bilateral con Trump.

De esta manera, Milei llegará a la ONU con el reclamo argentino sobre las islas como uno de los asuntos de política exterior que atraviesan su agenda, mientras en Buenos Aires continuará la negociación del Presupuesto 2027 y la coordinación interna del oficialismo.

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