Catamarca: el seguimiento demográfico avanza en el diagnóstico de la realidad juvenil

La agenda de juventudes en Catamarca sumó un nuevo capítulo de articulación institucional con la realización de una mesa de trabajo de la Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica, un espacio que busca profundizar el abordaje territorial y jerarquizar las políticas públicas destinadas a las nuevas generaciones. El encuentro reunió a referentes del Ejecutivo Provincial y de la Municipalidad de la Capital vinculados al área de juventudes, en una convocatoria que tuvo como propósito unificar criterios diagnósticos y operativos para avanzar en un modelo de vida sostenible para los jóvenes catamarqueños.

La reunión se inscribe dentro de una estrategia más amplia de planificación demográfica que busca poner en el centro a las juventudes no solo como destinatarias de políticas públicas, sino también como protagonistas de un proceso de transformación social, educativa y productiva. En ese marco, la articulación entre organismos aparece como una condición clave para relevar información precisa sobre la realidad territorial, ordenar prioridades y construir respuestas estatales con mayor capacidad de impacto.

Ordenar diagnósticos y coordinar políticas

Participaron de la jornada la directora provincial de Juventud, Melanie Carabajal; el director de la Residencia Universitaria "Abuelas de Plaza de Mayo", Alejandro Bambicha; y el director de Punto Joven de la Capital, Carlos Ponce, junto a sus respectivos equipos técnicos y la coordinación general de la Comisión. La convocatoria tuvo como eje central la necesidad de fortalecer la articulación con las subcomisiones que integran el organismo demográfico y, al mismo tiempo, consolidar una red de instituciones vinculadas a la juventud que permita trabajar con información fidedigna en el territorio.

Ese punto no es menor dentro de la estrategia oficial. El relevamiento de datos aparece como una herramienta decisiva para construir un diagnóstico certero sobre la situación de los jóvenes en la provincia y, a partir de allí, diseñar políticas que no se limiten a responder a la demanda inmediata. La meta es proyectar a los jóvenes catamarqueños hacia un desarrollo personal y profesional sostenible dentro del territorio provincial, en un escenario donde el acceso a oportunidades, la permanencia en los estudios y la inserción laboral se presentan como desafíos estructurales.

La lógica de trabajo planteada por la Comisión apunta justamente a esa articulación: generar una base de información sólida, coordinar acciones entre distintas áreas del Estado y avanzar hacia una planificación demográfica con mirada estratégica. En otras palabras, no se trata solo de intervenir sobre emergencias o problemáticas aisladas, sino de construir un esquema institucional que permita pensar el presente y el futuro de las juventudes de manera integral.

Salud mental, una prioridad de post-pandemia

Dentro de ese esquema de prioridades, la salud mental fue señalada como la problemática más crítica en el escenario posterior a la pandemia. Tanto desde la Dirección Provincial de Juventud como desde el espacio Punto Joven, los referentes plantearon la necesidad de un abordaje transversal de esta dimensión, entendida como un componente central de las trayectorias educativas, sociales y comunitarias de los jóvenes.

La preocupación se inscribe en un contexto más amplio de transformación de las demandas juveniles. El impacto de la pandemia dejó secuelas en la vida cotidiana, en los vínculos sociales y en los procesos de formación, por lo que las áreas estatales identifican a la salud mental como un eje que no puede abordarse de manera aislada ni marginal. La definición de esa problemática como prioritaria da cuenta de un cambio en la forma de entender las políticas juveniles: ya no solo desde la promoción de actividades o programas puntuales, sino desde una perspectiva que articula bienestar, acompañamiento y construcción de proyectos de vida.

En esa línea, los referentes remarcaron que la gestión actual viene enfocándose en actividades lúdicas y participativas orientadas a promover la formación democrática en escuelas, clubes y centros comunitarios. Esa estrategia busca ampliar los espacios de contención, participación y pertenencia para los jóvenes, al tiempo que refuerza la presencia estatal en ámbitos cotidianos de socialización.

Menos fondos nacionales y más estrategias locales

Otro de los aspectos que atravesó la jornada fue el contexto de reducción del financiamiento de programas nacionales, una situación que obligó a los organismos a fortalecer sus propias herramientas de intervención. Frente a ese escenario, las áreas vinculadas a juventudes están reforzando estrategias propias para enfrentar problemáticas complejas como el abandono escolar y los consumos problemáticos, dos fenómenos que aparecen asociados a trayectorias juveniles marcadas por la vulnerabilidad y la desigualdad de oportunidades.

La definición política que surge del encuentro es clara: garantizar que cada joven pueda convertirse en el protagonista de su proyecto de vida. Esa idea funciona como un horizonte para la intervención pública y también como un principio ordenador de las acciones que se vienen desarrollando. En términos prácticos, implica sostener dispositivos de acompañamiento, promover la participación, ampliar la formación y generar condiciones para que los jóvenes encuentren oportunidades reales de desarrollo en la provincia.

La residencia universitaria

Uno de los momentos destacados del encuentro fue la exposición de Alejandro Bambicha, director de la Residencia Universitaria "Abuelas de Plaza de Mayo", quien definió a la institución como un puente vital entre el interior profundo y la educación superior. La descripción no fue simbólica: actualmente la residencia alberga a 85 estudiantes de escasos recursos que cursan carreras consideradas estratégicas para el desarrollo provincial, entre ellas ingeniería en minas, procesamiento de litio, sistemas y software.

La experiencia de la residencia aparece como una pieza clave dentro del esquema de políticas juveniles porque aborda un punto neurálgico de la desigualdad territorial: el acceso de jóvenes del interior a estudios superiores. Pero, además, incorpora otra dimensión central, que es la permanencia y el egreso. En un contexto donde ingresar a una carrera no garantiza sostenerla en el tiempo, la residencia se presenta como un dispositivo de acompañamiento que busca reducir barreras económicas, sociales y geográficas.

"La Residencia garantiza el acceso, pero fundamentalmente la permanencia y el egreso con sensibilidad humana y compromiso social, vinculando el talento de nuestros jóvenes con el futuro productivo de Catamarca", subrayó Bambicha durante la reunión. La definición resume el enfoque que atraviesa a la institución: no se trata solo de alojar estudiantes, sino de generar condiciones para que el esfuerzo formativo de los jóvenes se vincule con las necesidades estratégicas de la provincia.

Ese vínculo entre formación y desarrollo productivo fue uno de los conceptos más fuertes que dejó la jornada. Las carreras mencionadas —minería, litio, sistemas y software— no aparecen como una enumeración casual, sino como parte de una mirada que busca conectar el presente educativo de los jóvenes con el futuro económico de Catamarca.

Habilidades blandas y empleos del futuro

La Comisión Demográfica reafirmó, además, su compromiso de alinear las acciones locales con los estándares de Naciones Unidas (UNFPA), con especial énfasis en el desarrollo de habilidades blandas y en la preparación de los jóvenes para los empleos del futuro. Ese alineamiento incorpora a la agenda provincial una dimensión internacional y de largo plazo, en la que las juventudes son pensadas como un actor central dentro de la sostenibilidad institucional y del crecimiento económico.

La próxima etapa del cronograma prevé un intercambio intensivo con referentes de los distintos departamentos de la provincia, una fase territorial que permitirá implementar programas de relevamiento de datos para obtener un diagnóstico más preciso sobre la realidad juvenil. Esa información será la base para cumplir con las metas de planificación demográfica y sostenibilidad institucional trazadas para el presente año.

La hoja de ruta, entonces, combina varios niveles de intervención: trabajo territorial, articulación institucional, formación, acompañamiento, salud mental y vinculación con sectores productivos estratégicos. En ese entramado, la agenda de juventudes deja de ser un capítulo aislado de la política social para convertirse en una dimensión transversal del desarrollo provincial.

Lo que dejó la mesa de trabajo de la Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica es, en definitiva, una señal política concreta: Catamarca busca construir una política de juventudes más integrada, con base territorial, capacidad de diagnóstico y proyección de futuro. La apuesta oficial pasa por convertir esa articulación en programas sostenibles que acompañen a los jóvenes en sus trayectorias educativas, sociales y laborales, y que al mismo tiempo fortalezcan el arraigo y el desarrollo de la provincia.