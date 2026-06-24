Investigan si Adorni también contactó a la socia de Tabar para pedirle que borrara mensajes

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo elemento de análisis que podría profundizar la investigación judicial. Según pudo saber TN, el expediente ahora pone la lupa sobre un audio en el que la socia del contratista Matías Tabar le habría relatado a este que el funcionario se comunicó con ella para pedirle que borrara conversaciones que ambos habían mantenido. El supuesto contacto, de acuerdo con la información incorporada al caso, se habría producido dos semanas después de que se activara formalmente la causa.

La novedad no aparece de manera aislada. Llega en un momento en el que los investigadores avanzan sobre distintos planos de la situación patrimonial de Adorni, mientras aguardan el resultado de peritajes clave y revisan una gran cantidad de material secuestrado en el marco del expediente. En ese escenario, la posible existencia de un pedido para eliminar mensajes es observada con especial atención, no solo por el contenido en sí mismo, sino por el contexto temporal en el que se habría producido.

El audio que abrió una nueva línea de análisis

De acuerdo con la información del expediente, la socia de Tabar le habría contado al contratista que Adorni se contactó con ella para pedirle que borrara conversaciones. Siempre según lo que se analiza en la causa, el jefe de Gabinete habría argumentado razones de privacidad para justificar ese requerimiento. El punto que más interesa a los investigadores es que ese supuesto contacto se habría dado cuando la causa por presunto enriquecimiento ilícito ya estaba en marcha.

Ese dato es central dentro del expediente. La hipótesis que evalúa la Justicia es que la comunicación con la socia de Tabar no habría ocurrido en un contexto previo o informal, sino después del inicio de la investigación judicial, un detalle que le da otra dimensión al episodio. Por eso, el momento en el que se habría producido el contacto aparece como uno de los factores más sensibles del nuevo capítulo de la causa.

La situación se analiza dentro de una revisión más amplia: la Justicia estudia unas 11 mil conversaciones intercambiadas entre Matías Tabar y su socia, una mujer que participó en los arreglos de la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz. Ese volumen de mensajes es hoy una de las principales bases documentales sobre las que trabajan los investigadores.

Los paralelismos con otro episodio ya incorporado al expediente

El presunto pedido para borrar conversaciones no es el único episodio vinculado a contactos entre Adorni y personas alcanzadas por la investigación. Según consta en el expediente, ya existe otro hecho que guarda similitudes con esta nueva línea de análisis. La causa también registra que el jefe de Gabinete se comunicó con Tabar para ofrecerle asistencia o ponerse a disposición después de que se conociera el avance del caso.

La reiteración de estos movimientos es uno de los aspectos que la Justicia observa con detenimiento. En ambos casos, la cuestión central no es solamente la existencia del contacto, sino el momento en que se habría producido. Tanto el vínculo con Tabar como el supuesto mensaje a la socia del contratista aparecen vinculados a un escenario en el que el expediente judicial ya había adquirido visibilidad y se encontraba en curso.

Los audios sobre pagos en efectivo y desembolsos en dólares

En paralelo con el análisis de los chats, la revisión del contenido del teléfono de Tabar también abrió otro frente de investigación: el de los pagos en efectivo y los supuestos desembolsos en dólares vinculados con las refacciones de la vivienda de Adorni. Según la información incorporada al expediente, en el celular del contratista hay varios mensajes de voz en los que él mismo hablaría sobre pagos que le habría realizado el jefe de Gabinete.

Esos audios, de acuerdo con lo que surge del caso, mencionarían desembolsos en cuotas de entre 20 mil y 30 mil dólares. La referencia a montos en moneda extranjera, sumada al supuesto esquema de pagos en efectivo, es uno de los elementos que hoy la Justicia examina para reconstruir la trazabilidad de los fondos y establecer si existe correlato entre esas erogaciones y la situación patrimonial declarada por el funcionario.

Fuentes judiciales consultadas por TN sintetizaron el valor que tendría ese material con una definición contundente: "el celular de Tabar demuestra el manejo de dinero en efectivo". Esa afirmación no implica una conclusión cerrada del expediente, pero sí expone el peso que los investigadores le asignan al contenido del teléfono del contratista como pieza de análisis dentro del caso.

El peritaje patrimonial pendiente

Mientras se profundiza el estudio del material extraído del teléfono de Tabar, la causa mantiene pendiente un informe considerado central para el futuro del expediente: el análisis patrimonial que debe elaborar la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) sobre la situación de Adorni.

Ese documento sufrió demoras porque la Justicia resolvió incorporar nuevos análisis relacionados con los supuestos 200 mil dólares que el jefe de Gabinete afirmó haber invertido en Bitcoin. La inclusión de ese aspecto dentro del peritaje extendió los tiempos de elaboración del informe técnico, que ahora deberá contemplar no solo la composición general del patrimonio del funcionario, sino también la consistencia y el alcance de esa inversión declarada en criptomonedas.

La espera por ese peritaje se volvió uno de los puntos neurálgicos del expediente. La causa se mueve hoy en dos planos simultáneos: por un lado, la revisión de comunicaciones, audios y vínculos con el contratista y su socia; por el otro, el análisis patrimonial que debería aportar una base técnica para medir la correspondencia entre ingresos, bienes, inversiones y gastos atribuidos al funcionario.

La situación de Tabar y el requerimiento de ARCA

La investigación también registró movimientos recientes a partir de la situación del propio Matías Tabar. La semana pasada, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó al contratista y le requirió la presentación de documentación vinculada con distintos aspectos de su actividad económica y su capacidad financiera.

Entre los puntos solicitados, el organismo le pidió que aporte información sobre:

La justificación de sus ingresos .

. La actividad desarrollada .

. Los detalles de la obra realizada en la casa de Adorni en Indio Cuá .

. Su facturación .

. Las compras a proveedores correspondientes a 2024 y 2025 .

. La justificación de la adquisición de vehículos .

. El origen de los fondos utilizados para la compra de dólares en esos años .

. Confirmaciones societarias.

El requerimiento de ARCA amplía el radio de observación sobre Tabar y se conecta con la misma lógica que recorre el expediente judicial: la necesidad de reconstruir el circuito económico detrás de la obra, de los pagos y del patrimonio bajo sospecha. La documentación que presente el contratista podría aportar datos sobre sus ingresos, sus movimientos financieros y el marco en el que se realizaron los trabajos en la vivienda del jefe de Gabinete.

Mensajes, el dinero y la cronología de los contactos

El expediente por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni avanza, por ahora, sobre una trama en la que se entrecruzan mensajes, audios, supuestos pagos en efectivo, desembolsos en dólares, una inversión declarada en bitcoin y contactos posteriores al inicio de la investigación con personas vinculadas a la obra de su casa.

La revisión de 11 mil conversaciones entre Tabar y su socia, el análisis del contenido del celular del contratista, la expectativa por el informe patrimonial de la DAFI y el pedido de documentación formulado por ARCA conforman hoy los principales ejes de una causa que sigue sumando capas. Dentro de ese escenario, el presunto llamado o mensaje a la socia de Tabar para pedirle que borrara conversaciones se convirtió en un elemento de especial sensibilidad, sobre todo porque, según se investiga, se habría producido cuando el caso ya estaba judicializado.