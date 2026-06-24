Lorenzetti descartó una revisión de la condena a Cristina: "Jurídicamente está terminado"

La situación judicial de Cristina Kirchner volvió a ocupar el centro de la escena pública luego de las declaraciones realizadas este martes por Ricardo Lorenzetti, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien descartó de manera terminante la posibilidad de una nueva intervención del máximo tribunal en la causa Vialidad.

Durante una entrevista concedida al programa Solo una vuelta más, emitido por TN, el magistrado fue consultado acerca de la existencia de algún mecanismo que permitiera revisar la condena que pesa sobre la expresidenta. Su respuesta fue directa y sin matices.

"Desde el punto de vista jurídico está terminado. No hay mucho más para decir", afirmó. La definición del juez aparece en un contexto en el que la causa Vialidad continúa generando repercusiones tanto en el plano político como en el judicial. Se trata de uno de los expedientes de mayor impacto institucional de los últimos años, cuya evolución sigue siendo objeto de debate y análisis en distintos ámbitos.

Sin embargo, las palabras de Lorenzetti dejaron en claro cuál es su posición respecto del estado actual del proceso judicial y del rol que ya cumplió la Corte Suprema en el caso.

La postura de la Corte frente a la condena

Las declaraciones del magistrado apuntaron específicamente a despejar cualquier expectativa sobre una eventual reapertura de la discusión judicial vinculada a la condena. Al sostener que el asunto se encuentra terminado desde el punto de vista jurídico, Lorenzetti remarcó que el máximo tribunal ya agotó las instancias que le correspondían dentro del expediente.

La afirmación se produjo al ser interrogado acerca de una posible nueva intervención de la Corte en relación con la condena dictada contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Según expresó el integrante del máximo tribunal, no existe margen para avanzar en una revisión del caso dentro de los parámetros jurídicos que corresponden a la competencia de la Corte.

La declaración representa una de las definiciones más contundentes realizadas por el magistrado sobre el estado procesal de una causa que continúa ocupando un lugar destacado en la agenda pública nacional.

"Encarcelar expresidentes es una tragedia institucional"

Además de referirse a los aspectos estrictamente judiciales, Lorenzetti también formuló una reflexión sobre las consecuencias institucionales que implica una situación de estas características.

El juez sostuvo que el encarcelamiento de expresidentes constituye una circunstancia de enorme gravedad para el funcionamiento institucional.

"Encarcelar expresidentes es una tragedia institucional", afirmó durante la entrevista. La frase introdujo una consideración vinculada al impacto que generan estos procesos en la vida política e institucional de un país. No obstante, el magistrado aclaró inmediatamente que la función de la Corte no consiste en evaluar las implicancias políticas de los casos sometidos a su análisis.

Por el contrario, remarcó que el trabajo del tribunal se limita exclusivamente a la revisión de los aspectos jurídicos involucrados en cada expediente.

"Nuestra función fue revisar lo estrictamente jurídico", señaló.

El alcance de la función judicial

Uno de los ejes centrales de las declaraciones de Lorenzetti estuvo relacionado con los límites que, según su criterio, deben respetar los distintos poderes del Estado.

Al referirse a la actuación de la Corte en la causa Vialidad, insistió en que la labor del máximo tribunal estuvo circunscripta al examen de cuestiones legales y procesales, sin involucrarse en consideraciones ajenas a esa esfera. La posición expresada por el magistrado apuntó a reafirmar la naturaleza jurídica de las decisiones adoptadas por la Corte y a diferenciar ese ámbito de los debates políticos que rodean a casos de gran repercusión pública.

En ese sentido, sus declaraciones buscaron delimitar con precisión cuál es el papel institucional que corresponde desempeñar al Poder Judicial frente a situaciones que generan una fuerte discusión social y política.

La referencia al Congreso y a Manuel Adorni

Durante la misma entrevista, Lorenzetti también fue consultado sobre cuestiones vinculadas al funcionamiento institucional y a la relación entre los poderes del Estado.

En particular, se refirió a una eventual interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tema sobre el cual marcó una postura clara respecto de los límites de intervención que debe observar el Poder Judicial.

Según manifestó, los jueces no deben intervenir en decisiones que corresponden al ámbito político o legislativo.

"El Poder Judicial no puede inmiscuirse, opinar o sugerir sobre lo que tiene que hacer el Congreso", sostuvo. La afirmación reforzó la idea planteada previamente acerca de la necesidad de respetar las competencias específicas de cada poder del Estado y de evitar interferencias en cuestiones que pertenecen a otras esferas institucionales.

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