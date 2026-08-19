Catamarca y la UBA impulsan la cooperación científica y académica

El gobernador Raúl Jalil y el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (FCEN-UBA), Guillermo Alfredo Durán, rubricaron un Convenio Marco de Cooperación Académica destinado a fortalecer el desarrollo científico, tecnológico, académico y de investigación en Catamarca.

La firma del documento se llevó a cabo en Casa de Catamarca en CABA y contó también con la presencia del vicegobernador Rubén Dusso. La rúbrica establece un marco institucional para profundizar la cooperación entre la Provincia de Catamarca y la FCEN-UBA, generando nuevas posibilidades de intercambio y trabajo conjunto.

El acuerdo tiene como uno de sus principales objetivos promover acciones que contribuyan al desarrollo institucional y al fortalecimiento de las capacidades vinculadas con la docencia y la investigación científica, tecnológica, social y cultural.

De esta manera, el convenio plantea una estructura de cooperación que abarca distintas áreas y que permitirá instrumentar iniciativas específicas entre ambas instituciones.

Docencia, investigación e intercambio académico

Dentro de las actividades contempladas en el convenio se encuentra la promoción de estadías de profesores y docentes, destinadas al dictado de conferencias y a otras instancias de intercambio académico.

También se prevé el desarrollo de investigaciones colaborativas, así como la participación en cursos correspondientes a los niveles de grado y posgrado. Estas acciones forman parte del esquema de cooperación que busca fortalecer los vínculos académicos y científicos entre Catamarca y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

El acuerdo contempla además la realización conjunta de estudios y proyectos de investigación sobre temas de interés común. A esto se suma el intercambio de información vinculada con distintos aspectos de la actividad académica y científica.

Entre los elementos previstos se encuentran:

Estadías de profesores y docentes.

Dictado de conferencias.

Desarrollo de investigaciones colaborativas.

Participación en cursos de grado y posgrado.

Realización conjunta de estudios.

Desarrollo de proyectos de investigación sobre temas de interés común.

Intercambio de información sobre planes de estudio.

Intercambio de material educativo.

Intercambio de resultados de investigaciones.

El conjunto de estas actividades configura un esquema amplio de vinculación, que abarca tanto la formación académica como la producción y circulación de conocimiento.

Instrumentar proyectos concretos

El Convenio Marco establece las condiciones generales para la cooperación, pero también contempla la necesidad de desarrollar instrumentos específicos para llevar adelante cada iniciativa. En ese sentido, las acciones concretas serán instrumentadas mediante convenios específicos, en los cuales se definirán los distintos componentes de cada programa de trabajo. Allí quedarán establecidos los programas de actividades, los responsables de su ejecución, los recursos necesarios, los cronogramas y los aportes correspondientes de cada una de las partes.

El mecanismo previsto busca ordenar y precisar cada una de las iniciativas que puedan surgir a partir del convenio general. De esta forma, la cooperación contará con instrumentos particulares en los que se determinarán las características y responsabilidades de cada proyecto.

Para acompañar este proceso, se conformarán unidades de coordinación, que tendrán a su cargo la tarea de proponer y supervisar las actividades.

Estas unidades funcionarán como parte de la estructura destinada a organizar el vínculo entre la Provincia de Catamarca y la FCEN-UBA, permitiendo avanzar desde el marco general establecido por el convenio hacia acciones específicas.

Cuatro años de vigencia

El Convenio Marco de Cooperación Académica tendrá una vigencia de cuatro años a partir de su firma. Durante ese período, el acuerdo servirá como instrumento para desarrollar las distintas instancias de cooperación previstas entre Catamarca y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

La duración establecida proporciona un marco temporal para la implementación de las actividades, la elaboración de convenios específicos y el funcionamiento de las unidades de coordinación encargadas de proponer y supervisar las iniciativas.

El alcance del acuerdo comprende dimensiones científicas, tecnológicas, académicas, sociales y culturales, de acuerdo con los objetivos definidos en el documento rubricado.