Catamarca ya cuenta con una ley para crear el Sistema de Alerta de Emergencias y Catástrofes

Catamarca dio un nuevo paso institucional en materia de prevención y gestión de emergencias con la aprobación definitiva del proyecto que crea el Sistema de Alerta de Emergencias y Catástrofes de la Provincia de Catamarca (SAEC), iniciativa que tras recibir el respaldo del Senado Provincial se convirtió oficialmente en Ley.

La propuesta había sido presentada por la diputada Cecilia Barros y apunta a fortalecer los mecanismos de prevención, comunicación y respuesta frente a fenómenos climáticos extremos y situaciones de emergencia, mediante un esquema de alertas tempranas basado en información oficial y canales de difusión masivos.

El nuevo sistema contempla la utilización de datos provenientes de la Red de Centrales Meteorológicas Terrestres y del Servicio Meteorológico Nacional, con el objetivo de garantizar precisión y rapidez en la emisión de avisos dirigidos a la comunidad.

La iniciativa surge en un contexto marcado por la creciente preocupación en torno a los cambios climáticos y la necesidad de contar con herramientas capaces de anticipar riesgos y mejorar la capacidad de respuesta de la población y de los organismos del Estado ante situaciones críticas.

Un sistema pensado para alertar de manera inmediata

El SAEC fue diseñado como una herramienta de comunicación y prevención destinada a alcanzar a la mayor cantidad posible de personas mediante distintos canales tecnológicos y medios tradicionales. Según explicó la diputada Cecilia Barros, la finalidad principal del proyecto es "resguardar la vida de los catamarqueños y catamarqueñas", a través de mecanismos de comunicación inmediatos y accesibles.

La legisladora remarcó que el diseño del sistema tomó en cuenta el uso cotidiano de los teléfonos celulares por parte de la población y la necesidad de aprovechar esas herramientas para la difusión rápida de alertas y avisos preventivos.

"Hoy en día la mayoría de la población cuenta con un celular al cual lo tiene como una extensión de su cuerpo", sostuvo Barros al fundamentar la propuesta. En ese marco, el SAEC prevé que las alertas puedan difundirse a través de distintos medios y plataformas:

Llamadas telefónicas

Mensajes de texto

WhatsApp

Aplicaciones móviles

Redes sociales

Radio

Televisión

La incorporación de medios tradicionales también apunta a garantizar que la información llegue a personas que no cuentan con teléfonos móviles o acceso permanente a plataformas digitales.

Todo basado en información oficial

Uno de los aspectos centrales del nuevo sistema será el uso de información oficial proveniente de organismos especializados en monitoreo climático. El SAEC se apoyará en los datos suministrados por:

La Red de Centrales Meteorológicas Terrestres

El Servicio Meteorológico Nacional

Según se explicó, el objetivo es garantizar que las alertas emitidas tengan precisión y rapidez, evitando demoras en la circulación de información ante posibles fenómenos climáticos extremos o situaciones de emergencia.

La ley busca establecer un esquema organizado de comunicación preventiva que permita mejorar la capacidad de reacción de la población y de los organismos intervinientes.

Un trabajo articulado e interdisciplinario

Durante el proceso de elaboración del proyecto se trabajó con una perspectiva integral e interdisciplinaria, articulando distintas áreas vinculadas a la prevención y atención de emergencias.

La iniciativa contempló la participación y coordinación de:

Organismos provinciales

Municipios

Fuerzas de seguridad

Servicios de emergencia

Defensa Civil

Entidades vinculadas al monitoreo climático

Áreas de comunicación

El objetivo fue construir una herramienta moderna, eficiente y federal capaz de fortalecer la coordinación entre los distintos actores involucrados en la respuesta ante eventos climáticos y desastres naturales.

Además de la respuesta inmediata, el proyecto también busca promover una mayor conciencia social sobre la importancia de la prevención y la preparación frente a situaciones de riesgo.

Prevención, coordinación y asistencia

La creación del SAEC busca consolidar un sistema que mejore la capacidad de prevención, coordinación y asistencia frente a eventos climáticos y desastres naturales. El nuevo esquema pretende fortalecer la articulación institucional y garantizar una circulación rápida de información oficial hacia la comunidad, permitiendo actuar con mayor anticipación ante situaciones de riesgo.

Al mismo tiempo, la ley incorpora una dimensión vinculada a la concientización social y a la construcción de una cultura preventiva en toda la provincia.

Con la aprobación definitiva en el Senado Provincial, Catamarca suma ahora una herramienta legislativa orientada a enfrentar fenómenos climáticos extremos y emergencias mediante un sistema integral de alertas tempranas y comunicación inmediata.