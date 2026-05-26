Denuncian por amenazas de muerte al hermano del intendente Hoffman

Un grave episodio ocurrido durante el acto de apertura del Festival de la Mandarina derivó en una denuncia penal que ahora deberá ser investigada por la Justicia. El concejal de Chumbicha, Roberto Córdoba, denunció formalmente a Ernesto Hoffman, hermano del actual intendente Alfredo Hoffman, por amenazas de muerte ocurridas en el marco del evento desarrollado el pasado 22 de mayo.

Según consta en la presentación realizada ante la Policía, el hecho se produjo alrededor de las 20 horas mientras Córdoba participaba de la actividad junto a otras autoridades y vecinos que asistían a la apertura del tradicional festival. De acuerdo con el relato del edil, el incidente se desencadenó cuando se acercó a saludar a Ernesto Hoffman. En ese momento, según denunció, el hombre reaccionó de manera violenta, lo tomó de la mano y comenzó a amenazarlo delante de distintas personas presentes en el lugar.

Entre las expresiones incluidas en la denuncia, Córdoba aseguró que Hoffman le dijo: "No te hagas el pícaro, yo no soy Freddy, yo te voy a matar". La situación generó tensión en pleno acto público y derivó posteriormente en la presentación formal de una denuncia penal ante la Justicia.

El episodio durante el Festival de la Mandarina

El hecho denunciado ocurrió durante una actividad institucional y social que reunía a autoridades, vecinos y asistentes en el marco de la apertura del Festival de la Mandarina, uno de los eventos convocantes de la localidad de Chumbicha. Según la presentación realizada por el edil, el incidente se produjo en un contexto de participación pública y frente a múltiples testigos que presenciaron la situación.

Córdoba relató que el acercamiento inicial tuvo como finalidad saludar a Ernesto Hoffman, pero que la reacción del hermano del jefe comunal fue inmediata y violenta.

De acuerdo con lo expresado por el edil, las amenazas fueron realizadas de manera directa y en presencia de otras personas, lo que profundizó la gravedad de lo ocurrido y motivó la posterior intervención judicial.

La denuncia penal y el pedido de protección

Tras el episodio, Roberto Córdoba decidió acudir a la Justicia y formalizar una denuncia penal por amenazas. Según manifestó, la situación le generó temor y preocupación tanto por su integridad física como por la seguridad de su entorno familiar.

El concejal solicitó además que se adopten medidas destinadas a evitar que hechos de estas características vuelvan a repetirse. "No se puede naturalizar la violencia ni las amenazas en la política", expresó el edil al referirse a lo sucedido durante el evento.

Córdoba sostuvo además que el episodio fue "muy grave" y remarcó que hubo personas que presenciaron toda la secuencia ocurrida durante la apertura del festival. "Tengo familia y una responsabilidad pública. Cuando alguien te amenaza de muerte de esa manera, uno siente miedo y preocupación", afirmó.

Un caso que ahora deberá investigar la Justicia

La denuncia presentada por el concejal ya quedó en manos de la Justicia, que deberá avanzar ahora con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho denunciado.

El expediente judicial deberá analizar tanto el relato presentado por Córdoba como los posibles testimonios de las personas que se encontraban presentes durante el episodio ocurrido en el Festival de la Mandarina.

Hasta el momento, la información difundida públicamente se centra en la denuncia realizada por el edil y en las declaraciones posteriores brindadas respecto de la situación vivida durante el evento.