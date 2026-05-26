Monti va por la reforma de los fueros legislativos y cuestiona a la Justicia provincial

El debate sobre los fueros legislativos volvió a ocupar el centro de la discusión política en Catamarca tras el avance judicial sobre el diputado Javier Galán. En ese contexto, el diputado provincial Francisco Monti presentó un proyecto de reforma del Código Procesal Penal con el objetivo de limitar el alcance de los fueros y habilitar que fiscales y jueces puedan avanzar en investigaciones contra legisladores sin necesidad de suspenderlos de sus cargos o recurrir automáticamente a pedidos de desafuero.

La iniciativa fue planteada públicamente por Monti quien sostuvo que el sistema actualmente vigente "ata de manos a la Justicia" y genera situaciones que calificó como "bastante extrañas" en comparación con el esquema nacional.

Según explicó el legislador, su propuesta apunta a mantener únicamente la inmunidad de arresto para los representantes legislativos, es decir, impedir que puedan ser detenidos salvo en casos de flagrancia, pero sin obstaculizar el avance de las investigaciones judiciales.

Una reforma centrada en limitar los fueros

El radical explicó que el proyecto busca introducir modificaciones concretas en el funcionamiento procesal de las causas que involucren a legisladores provinciales. La intención es permitir que la Justicia pueda investigar, reunir pruebas y avanzar hasta una eventual sentencia sin que ello implique necesariamente la suspensión del legislador involucrado.

"La Justicia tiene que poder investigar, producir la prueba y llegar incluso a una sentencia", afirmó el diputado al defender la iniciativa presentada. El legislador señaló en declaraciones a medios que además a su criterio, el sistema vigente en Catamarca otorga una protección más amplia que la existente a nivel nacional. "Los legisladores nacionales cuentan con una protección más débil de la que tienen los legisladores locales", sostuvo.

Dentro de ese planteo, Monti insistió en que la propuesta no pretende eliminar completamente los fueros parlamentarios, sino redefinir su alcance para evitar distorsiones en el funcionamiento institucional.

El debate por los desafueros

Uno de los puntos centrales planteados por Monti estuvo vinculado al uso político de los pedidos de desafuero. El diputado advirtió que el mecanismo no debería transformarse en una herramienta de presión o persecución contra sectores opositores."Tampoco los desafueros de los legisladores le tienen que servir a las mayorías para perseguir a las minorías", expresó.

En ese marco, vinculó el debate sobre los fueros con el funcionamiento del sistema judicial provincial y cuestionó fuertemente la independencia de la Justicia en Catamarca. "Catamarca tiene una Justicia bastante cooptada, muy dependiente del poder político", afirmó. El legislador profundizó además sus críticas al señalar diferencias en el tratamiento de las causas según el sector político involucrado. "No queremos, tampoco, y no sería bueno y no tiene ningún sentido que eso sea utilizado para también perseguir opositores", agregó.

Asimismo, cuestionó que las denuncias vinculadas a funcionarios oficialistas "se tiran abajo de la alfombra", mientras que las causas contra dirigentes opositores "están todo el mundo sacudiendo la sábana tres meses".

El caso Javier Galán y el contexto político

Las declaraciones y el proyecto impulsado por Monti se producen en medio del debate generado por el caso judicial que involucra al diputado Javier Galán. El avance de esa situación volvió a poner en discusión el alcance de los fueros parlamentarios y los mecanismos institucionales que regulan la actuación judicial sobre legisladores en funciones.

En ese escenario, el diputado opositor planteó que no existe impedimento razonable para que cualquier persona, incluidos los representantes legislativos, pueda ser sometida a una investigación judicial.

"No hay ningún obstáculo desde el punto de vista del sentido común para que se investigue a cualquier persona", remarcó. La discusión también se trasladó al plano político e institucional, particularmente en torno a las iniciativas impulsadas desde el Poder Ejecutivo para avanzar en reformas vinculadas al sistema judicial.

Críticas a la comisión impulsada por el Ejecutivo

Durante la entrevista, Monti cuestionó además la creación de una comisión promovida por el Ejecutivo provincial para trabajar en modificaciones al Código Procesal Penal.

El legislador marcó diferencias con el oficialismo y expresó su rechazo a participar en espacios de discusión organizados desde el Gobierno provincial. "Los legisladores de la oposición no tenemos mucho que hacer en la Casa de Gobierno reunidos en comisiones que arma el gobernador", disparó.

Las declaraciones dejaron expuestas las tensiones políticas alrededor de la discusión institucional y del rol que debe asumir cada sector en el debate sobre reformas judiciales y legislativas.