El Gobierno eliminó los subsidios para pasajes gratuitos de personas con discapacidad

El Gobierno nacional oficializó la eliminación del régimen mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas de transporte automotor de larga distancia por la emisión de pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera para trasplantes y niños, niñas y adolescentes con cáncer.

La decisión quedó formalizada a través de la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial. La normativa establece que "se deja sin efecto el régimen de compensaciones económicas" que alcanzaba a las empresas comprendidas dentro de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.

De esta manera, el Ejecutivo nacional eliminó un sistema que se encontraba vigente desde 2018 y mediante el cual el Estado cubría parcialmente el costo de los boletos gratuitos que las compañías de transporte interjurisdiccional debían otorgar a los beneficiarios contemplados por esas normativas.

El fin de un esquema vigente desde 2018

La resolución publicada por la Secretaría de Transporte marca un cambio en el esquema de financiamiento vinculado a los pasajes gratuitos en servicios de larga distancia. Hasta ahora, las empresas recibían compensaciones económicas por parte del Estado nacional para cubrir parte de los costos derivados de la entrega de boletos sin cargo a los grupos protegidos por ley.

Con la nueva medida, ese mecanismo quedó sin efecto. Sin embargo, el texto oficial aclara que la decisión no modifica el derecho de los usuarios alcanzados por las normativas vigentes. En consecuencia, las compañías continuarán obligadas a emitir los pasajes gratuitos para las personas beneficiarias.

Entre los grupos contemplados por las leyes mencionadas se encuentran:

Personas con discapacidad

Pacientes trasplantados

Personas en lista de espera para trasplantes

Niños, niñas y adolescentes con cáncer

El Gobierno remarcó que esos derechos continúan "plenamente vigentes y exigibles", pese a la eliminación de las compensaciones estatales destinadas a las empresas.

Los argumentos oficiales

En los fundamentos de la resolución, la Secretaría de Transporte sostuvo que el esquema de compensaciones perdió sentido tras la entrada en vigencia del Decreto 883/2024, normativa que avanzó en la desregulación del transporte automotor de larga distancia. Según el Gobierno, el nuevo marco regulatorio habilitó a las empresas a definir de manera libre aspectos vinculados a:

Recorridos

Horarios

Tarifas

Modalidades de servicio

Todo ello bajo supervisión de la autoridad de aplicación correspondiente.

La Secretaría argumentó además que las condiciones económicas y jurídicas que habían dado origen al sistema de subsidios se modificaron de manera sustancial a partir de esa desregulación. En ese contexto, el Ejecutivo consideró innecesario mantener el régimen de compensaciones económicas vigente desde 2018.

El rol de la CNRT y la continuidad de los controles

La resolución también ratificó el rol de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) como organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la entrega de pasajes gratuitos por parte de las empresas de larga distancia. De acuerdo con lo establecido en la normativa, la CNRT deberá continuar desarrollando mecanismos de control y seguimiento para garantizar que las compañías mantengan las prestaciones previstas por ley para las personas alcanzadas por el beneficio.

Asimismo, el texto oficial incorporó una cláusula transitoria destinada a preservar los trámites y derechos generados antes de la entrada en vigencia de la resolución. Según se indicó, el objetivo es garantizar la seguridad jurídica de los procedimientos ya iniciados bajo el régimen anterior.

El impacto en un contexto de aumento tarifario

La decisión se conoció en medio de un escenario de fuerte incremento en las tarifas del transporte público. Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló recientemente que el boleto mínimo de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires registró aumentos de hasta 1.545% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El estudio advirtió además que las subas tarifarias superaron ampliamente tanto la inflación como la evolución del salario mínimo, incrementando el peso del transporte dentro del gasto mensual de los hogares. Según los datos difundidos por CEPA:

En diciembre de 2023, una persona que percibía el salario mínimo destinaba el 2,6% de sus ingresos al transporte.

de sus ingresos al transporte. En abril de 2026, ese porcentaje ascendió al 17,3%.

El informe también sostuvo que la eliminación del Fondo Compensador del Transporte del Interior profundizó las diferencias tarifarias entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y las provincias del interior del país.

Mientras el boleto mínimo en el conurbano ronda actualmente los $700, en algunas ciudades del interior el valor ya supera los $2.000.

Cómo seguir accediendo a los pasajes gratuitos

Tras la eliminación del Régimen de Compensaciones Tarifarias, el Gobierno aclaró que las empresas de transporte de larga distancia continuarán brindando pasajes gratuitos a personas con discapacidad, personas trasplantadas y pacientes oncológicos.

De esta manera, quienes cuenten con certificado de discapacidad o credencial AI seguirán pudiendo reservar los boletos previstos por la legislación vigente, aunque el Estado dejará de compensar económicamente a las compañías por esos servicios.