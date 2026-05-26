Es "altamente probable" una visita del Papa León XIV a la Argentina en noviembre

La posibilidad de una visita del Papa León XIV a la Argentina comenzó a tomar mayor fuerza luego de las declaraciones realizadas por el presidente Javier Milei, quien aseguró que es "altamente probable" que el Pontífice llegue al país durante el próximo mes de noviembre. La afirmación del mandatario representa una de las primeras confirmaciones públicas realizadas desde el Gobierno nacional respecto de un eventual viaje papal que, hasta el momento, no figura oficialmente en la agenda difundida por el Vaticano para 2026.

En declaraciones formuladas a Radio Mitre, Milei sostuvo que las negociaciones diplomáticas avanzaron de manera favorable y atribuyó esos progresos al trabajo realizado por el canciller Pablo Quirno. "Es altamente probable (la visita del Papa), salvo alguna desgracia", expresó el jefe de Estado al referirse a las conversaciones mantenidas con la Santa Sede.

El Presidente remarcó además que la gestión diplomática permitió "cerrar posiciones" y señaló que existe una posibilidad concreta de que el viaje se materialice antes de finalizar el año. "Es muy probable que tengamos la dicha de tenerlo en el mes de noviembre aquí en la Argentina", afirmó Milei durante la entrevista radial.

Un posible viaje seguido de cerca por el Gobierno

Las declaraciones del mandatario se producen en un contexto en el que crecieron las versiones sobre una posible gira latinoamericana del Papa León XIV. Durante las últimas semanas, distintos medios internacionales y publicaciones vinculadas al Vaticano difundieron información sobre la posibilidad de que el Sumo Pontífice visite América del Sur en noviembre, aunque hasta ahora sin confirmación oficial.

La expectativa alrededor de un eventual viaje a la Argentina se mantiene elevada debido a la importancia institucional y política que implicaría una visita papal. En ese escenario, el Gobierno nacional comenzó a manifestar públicamente su optimismo respecto de la concreción del encuentro.

La referencia de Milei también marca un cambio respecto de la cautela que predominaba hasta el momento en torno al tema. Hasta ahora, las especulaciones sobre la gira papal se sustentaban principalmente en trascendidos y versiones publicadas tanto por medios internacionales como por la prensa especializada en información del Vaticano.

La agenda oficial del Vaticano aún no incluye a América

Pese a las declaraciones realizadas por el Presidente argentino, el sitio oficial del Vaticano todavía no incorporó ningún viaje a América dentro de la agenda formal prevista para 2026. Según la programación difundida hasta el momento, las visitas confirmadas del Pontífice corresponden únicamente a países de Europa y África.

Ese dato mantiene la expectativa en el plano extraoficial, ya que no existe aún una confirmación institucional por parte de la Santa Sede. Sin embargo, distintas versiones continúan señalando que noviembre podría convertirse en una ventana posible para una gira por América Latina.

Dentro de esas posibilidades, Perú aparece como uno de los destinos más mencionados en los trascendidos internacionales. La eventual inclusión de ese país en el recorrido del Papa tiene relación directa con la historia personal y pastoral de León XIV, quien vivió allí durante años como misionero.

Perú, un destino central en la posible gira papal

De acuerdo con las versiones difundidas de manera extraoficial, el Pontífice podría incluir una visita a Perú en el marco de un viaje regional previsto para noviembre. La relación del Papa con ese país ocupa un lugar destacado dentro de su trayectoria religiosa y pastoral.

León XIV residió durante años en territorio peruano desempeñándose como misionero y posteriormente llegó a convertirse en obispo en Chiclayo. Además, obtuvo la ciudadanía peruana, un dato que refuerza el vínculo personal e institucional que mantiene con ese país sudamericano.

La eventual presencia en Perú aparece así como uno de los elementos centrales de la posible gira latinoamericana que, según las declaraciones del presidente argentino, también podría incluir una escala en la Argentina.

Expectativa por una definición oficial

Mientras continúan las especulaciones y las negociaciones diplomáticas, la confirmación definitiva del viaje depende de la agenda oficial que publique el Vaticano en los próximos meses. Hasta ahora, no hubo anuncios formales desde la Santa Sede que ratifiquen una visita a la región.

No obstante, las expresiones de Javier Milei constituyen el indicio más concreto realizado desde el Gobierno argentino respecto de la posibilidad de recibir al papa León XIV antes de fin de año. La afirmación presidencial instala oficialmente la expectativa sobre una visita que, de concretarse, tendría fuerte impacto político, institucional y religioso tanto para la Argentina como para la región.