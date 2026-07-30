Catamarca ya tiene una ley para regular los cigarrillos electrónicos

La Cámara de Senadores de la Provincia de Catamarca convirtió en ley el proyecto denominado "Desalentar el consumo de cigarrillos electrónicos en el ámbito de la provincia de Catamarca y regulación integral del uso, venta y publicidad de dispositivos electrónicos de inhalación", otorgando así la aprobación definitiva a una iniciativa impulsada por el diputado Juan Carlos Ledesma junto a la diputada Natalia Herrera.

Con la sanción en la Cámara Alta, el proyecto culminó su tratamiento legislativo y quedó incorporado al marco normativo de la provincia como una herramienta destinada a establecer reglas específicas para los dispositivos electrónicos de inhalación, contemplando aspectos vinculados con su uso, comercialización, publicidad y políticas orientadas a desalentar su consumo.

La aprobación definitiva representa el cierre del proceso parlamentario de una iniciativa que fue impulsada con un enfoque preventivo y que busca brindar un marco regulatorio integral para esta clase de dispositivos en todo el territorio provincial.

Los fundamentos

Durante el tratamiento parlamentario de la iniciativa, el proyecto fue fundamentado por el senador por Capayán, Gonzalo Ormachea, quien puso de relieve la importancia de avanzar en un marco legal que contribuya a la protección de la salud pública.

En su exposición, el legislador destacó especialmente la necesidad de contar con una normativa que resguarde a los sectores más vulnerables frente al consumo de estos dispositivos, haciendo hincapié en la protección de niños, adolescentes y jóvenes.

La iniciativa fue presentada en el ámbito legislativo con el propósito de establecer reglas claras para la regulación de los dispositivos electrónicos de inhalación y promover acciones destinadas a desalentar su utilización mediante políticas de prevención y restricciones específicas.

La nueva Ley N.º 5950

Con la sanción definitiva otorgada por el Senado, el proyecto quedó registrado oficialmente como Ley N.º 5950. De acuerdo con el procedimiento legislativo informado, la norma será remitida al Poder Ejecutivo Provincial para su correspondiente promulgación, paso que completa el proceso institucional previsto para la entrada en vigencia de las leyes aprobadas por la Legislatura provincial.

La aprobación convierte a la iniciativa en un nuevo instrumento legal destinado a regular de manera integral los dispositivos electrónicos de inhalación dentro del ámbito de la provincia de Catamarca.

El respaldo de los autores del proyecto

Tras conocerse la sanción definitiva de la ley, el diputado Juan Carlos Ledesma expresó su satisfacción por la aprobación de la iniciativa y destacó que se trata de una norma con un fuerte enfoque preventivo.

Por su parte, la diputada Natalia Herrera, coautora del proyecto, sostuvo que la sanción de la ley responde a una demanda creciente de la sociedad y de los profesionales de la salud, quienes planteaban la necesidad de contar con una regulación específica sobre este tipo de dispositivos.

Las manifestaciones de ambos legisladores reflejan el objetivo con el que fue impulsada la propuesta parlamentaria y el acompañamiento que obtuvo durante su tratamiento hasta alcanzar la aprobación definitiva en la Cámara de Senadores.

Marco integral para la regulación

La nueva legislación establece un marco integral destinado a regular los dispositivos electrónicos de inhalación en toda la provincia.

Entre los principales ejes contemplados por la ley se encuentran:

Promoción de políticas de prevención orientadas a desalentar el consumo.

orientadas a desalentar el consumo. Regulación integral del uso de los dispositivos electrónicos de inhalación.

del uso de los dispositivos electrónicos de inhalación. Restricciones a la comercialización de estos productos.

de estos productos. Restricciones a la publicidad vinculada con los dispositivos electrónicos de inhalación.

vinculada con los dispositivos electrónicos de inhalación. Medidas destinadas a desalentar su consumo en todo el territorio provincial.

El conjunto de estas disposiciones conforma el esquema central de la nueva norma, que apunta a establecer un marco regulatorio específico para este tipo de dispositivos dentro de la provincia.