Causa contra la AFA: Casación define qué juez investigará la mansión atribuida a Toviggino

La Cámara Federal de Casación Penal podría definir este miércoles qué juzgado continuará al frente de la investigación por la mansión ubicada en Pilar que, según la hipótesis de la causa, estaría vinculada con Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

La definición llegará después de la apelación presentada por Luciano Pantano y Ana Conte, quienes aparecen señalados como supuestos testaferros de Toviggino y buscan que el expediente vuelva a tramitar ante el Juzgado Federal de Campana, encabezado por el juez Adrián González Charvay.

El planteo será analizado por los jueces de Casación, que deberán resolver una disputa de competencia que ya generó varios movimientos dentro del expediente. Las alternativas que están en discusión son dos:

Que la causa continúe en el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires , bajo la conducción de la jueza Verónica Straccia .

, bajo la conducción de la jueza . Que el expediente regrese al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

La audiencia está prevista para este 12 de agosto a las 11.30 y permitirá que las partes expongan sus argumentos. También tendrá intervención el fiscal general ante Casación, Mario Villar, quien presentará su posición sobre el conflicto de competencia.

La mansión de Villa Rosa y una tasación millonaria

El centro de la investigación es una propiedad ubicada en Villa Rosa, dentro del partido de Pilar, que tiene aproximadamente 105 mil metros cuadrados.

El predio cuenta con instalaciones de importantes dimensiones, entre ellas un helipuerto y un galpón. Este último fue uno de los puntos relevantes de un allanamiento ordenado por el juez Daniel Rafecas, durante el cual fueron encontrados 54 vehículos de lujo y de colección. El operativo también permitió secuestrar otros elementos que quedaron incorporados a la investigación. Entre ellos había un bolso con el nombre de Toviggino y una placa de agradecimiento del club Barracas Central.

La dimensión económica de la propiedad constituye uno de los aspectos centrales de la pesquisa. De acuerdo con la hipótesis que sostiene la investigación, ni Ana Conte ni Luciano Pantano contarían con la capacidad económica declarada suficiente para justificar la adquisición de un inmueble de esas características y valor.

La tasación oficial incorporada al expediente estimó que el predio tiene un valor cercano a los 17 millones de dólares, una cifra que se encuentra muy por encima del monto que figura declarado en la escritura.

A partir de esa diferencia, la investigación busca establecer el origen de los fondos utilizados para concretar la operación y determinar si existe alguna vinculación con recursos de la Asociación del Fútbol Argentino.

Una causa que ya cambió de jurisdicción varias veces

La discusión sobre qué juez debe continuar con el expediente no es nueva. La causa ya pasó por cuatro jueces y modificó su jurisdicción en reiteradas oportunidades. Hace aproximadamente un mes, la Cámara en lo Penal Económico había resuelto que el expediente continuara en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, a cargo de Verónica Straccia.

Esa decisión fue apelada por la defensa de Pantano y Conte, que llevó el planteo ante la Cámara Federal de Casación Penal y reclamó que la investigación vuelva al juzgado de Campana conducido por González Charvay.

La audiencia de este miércoles constituye, de esta manera, una nueva instancia dentro de un expediente que viene atravesando diferentes fueros y despachos judiciales. La resolución de Casación determinará cuál será el juzgado que tendrá a su cargo la continuidad de las medidas de investigación sobre la propiedad y sobre el origen de los fondos que habrían sido utilizados para su adquisición.

Straccia delegó la investigación en el fiscal Navas Rial

Mientras se resuelve la disputa de competencia, la jueza Verónica Straccia delegó la conducción de la investigación en el fiscal Claudio Navas Rial.

El fiscal ya impulsó distintas medidas de prueba pendientes, por lo que la pesquisa continúa avanzando mientras la Cámara de Casación debe resolver el planteo formulado por las defensas. La situación plantea un escenario en el que la investigación mantiene su actividad, al mismo tiempo que se encuentra pendiente la definición sobre el juzgado que continuará formalmente al frente del expediente.

El punto de fondo continúa siendo determinar la procedencia de los recursos utilizados para la adquisición de la propiedad y establecer si esos fondos podrían tener relación con recursos pertenecientes a la AFA.

El vínculo con otras causas que involucran a la AFA

La investigación sobre la mansión de Pilar se desarrolla además en paralelo con otras causas judiciales que involucran a dirigentes de la Asociación de Fútbol Argentino. Entre ellas se encuentra la investigación que tramita ante el juez Diego Amarante por la presunta retención indebida de aportes previsionales.

Ese expediente ya derivó en procesamientos contra Pablo Toviggino y el presidente de la AFA, Claudio Tapia. La existencia de ambas investigaciones llevó al juez Amarante a solicitar que la causa por la mansión tramite ante su juzgado. El magistrado considera que existe una vinculación entre los expedientes y planteó, en consecuencia, que deberían quedar bajo su intervención.

De esta manera, la discusión sobre la competencia judicial de la causa de la mansión se encuentra relacionada con un escenario más amplio de investigaciones que alcanzan a integrantes de la conducción de la AFA.

Qué deberá resolver Casación

La audiencia de este miércoles tendrá como objetivo escuchar a las partes y avanzar hacia una definición sobre el destino procesal del expediente.

La cuestión central será determinar si la investigación debe permanecer en el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, donde interviene Verónica Straccia, o si debe regresar al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La defensa de Pantano y Conte sostiene el pedido de regreso a Campana, mientras que la causa actualmente continúa bajo la órbita de Straccia, quien delegó la investigación en el fiscal Claudio Navas Rial.

El fiscal general ante Casación, Mario Villar, también expondrá su posición durante la audiencia.

La resolución tendrá incidencia directa sobre la continuidad de una pesquisa que tiene como eje una propiedad de aproximadamente 105 mil metros cuadrados, con un valor estimado oficialmente en torno a los 17 millones de dólares, y en cuyo galpón fueron encontrados 54 vehículos de lujo y de colección durante un allanamiento.

También forman parte de los elementos incorporados al expediente el bolso con el nombre de Toviggino y la placa de agradecimiento de Barracas Central.

El origen de los fondos, en el centro de la pesquisa

Más allá de la disputa entre los juzgados, el eje de la investigación continúa puesto en la capacidad económica declarada de quienes figuran como titulares de la propiedad y el origen del dinero utilizado para adquirirla.

La hipótesis investigada sostiene que Conte y Pantano no tendrían capacidad económica declarada para justificar una operación de semejante magnitud, mientras que la tasación oficial ubicó el valor del predio en aproximadamente 17 millones de dólares, muy por encima del monto asentado en la escritura.

A partir de esos elementos, la pesquisa busca determinar si los fondos utilizados podrían estar vinculados con recursos de la AFA.

La definición de Casación sobre el juez competente será, por lo tanto, un nuevo capítulo dentro de una causa que ya atravesó cuatro juzgados y distintas jurisdicciones. Mientras las partes exponen sus argumentos y el fiscal general presenta su posición, la investigación mantiene abiertas las medidas de prueba y se encuentra conectada con otras actuaciones judiciales que involucran a dirigentes de la máxima entidad del fútbol argentino.