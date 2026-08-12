Hoy se reúnen los gobernadores del Norte Grande con Santilli para reclamar por "zonas cálidas"

Los diez gobernadores del Norte Grande se reunirán este miércoles en Posadas, Misiones, en un encuentro que tendrá como uno de sus principales ejes el reclamo por una tarifa diferenciada de energía para las denominadas "zonas cálidas" y "zonas muy cálidas". La reunión contará con la expectativa de la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante quien los mandatarios harán llegar sus planteos.

El encuentro comenzará a las 10 de la mañana en "El Centro del Conocimiento", ubicado cerca del aeropuerto General San Martín, y tendrá como objetivo central que los gobernadores puedan unificar una agenda de reclamos comunes frente al Gobierno nacional.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, será el anfitrión de sus pares Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Leandro Zdero, de Chaco; Gildo Insfrán, de Formosa; Gustavo Sáenz, de Salta; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Carlos Sadir, de Jujuy; Raúl Jalil, de Catamarca; Elías Suárez, de Santiago del Estero; y Ricardo Quintela, de La Rioja**.**

La reunión buscará, de esta manera, concentrar en una misma mesa distintos reclamos que las provincias del norte vienen planteando en materia energética, de infraestructura y de transporte.

El reclamo por las "zonas cálidas"

Uno de los puntos centrales del encuentro será el pedido de una tarifa diferenciada de energía para las zonas cálidas, mediante un subsidio que permita reducir el costo energético en las provincias del Norte Grande.

Los gobernadores prevén presentar desde la capital misionera un pedido y un proyecto de ley para establecer este esquema, tal como adelantó el gobernador correntino, Juan Pablo Valdés.

"Tenemos claro que vamos a centrarnos en la ley de zona fría; seguimos aguardando su aprobación y su tratamiento en el Senado, ya que nos favorece y permite avanzar con las zonas cálidas y muy cálidas, en beneficio de todas las provincias del norte", expresó el mandatario correntino. El planteo se encuentra directamente relacionado con la discusión que se produjo alrededor de los subsidios destinados a las zonas frías. Los gobernadores del Norte Grande respaldaron en la Cámara de Diputados el avance de la media sanción respecto al recorte de subsidios para las zonas frías, acompañando de esta manera la posición de la Casa Rosada.

Sin embargo, ese respaldo estuvo acompañado por una negociación con el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, que contemplaba como contrapartida una reducción en la tarifa de energía para las zonas cálidas, con beneficios para las provincias del Norte y también para Santa Fe.

Como las promesas realizadas por el ministro de Economía todavía no se concretaron, los gobernadores decidieron suspender en el Senado la aprobación de la ley de "Zonas Frías", a la espera de que los compromisos asumidos sean cumplidos.

Infraestructura vial y recursos para las rutas

La infraestructura vial será otro de los ejes de la reunión. Los mandatarios del Norte Grande solicitarán más recursos para obras viales y plantearán la necesidad de revisar y ejecutar adecuadamente los fondos correspondientes al fideicomiso SisVial, que se nutre de una parte de los impuestos a los combustibles.

En este punto, algunas provincias del norte consideran además la posibilidad de reclamar que los ingresos provenientes del ICL, Impuesto a los Combustibles Líquidos, sean transferidos automáticamente a las provincias, de manera similar a lo que ocurre actualmente con los fondos de coparticipación.

La situación de las rutas nacionales también aparece entre los reclamos. Provincias como Corrientes y Misiones demandan atención por el estado de corredores considerados clave para la región, entre ellos las rutas nacionales RN12 y RN14.

El pedido de recursos para infraestructura adquiere además una dimensión vinculada con las condiciones climáticas que se esperan para los próximos meses.

El impacto previsto de El Niño

Durante la reunión también se analizará el impacto del fenómeno de El Niño, que, de acuerdo con lo previsto, traerá intensas lluvias y aumentos en los niveles de los ríos en gran parte de la región norte a partir de septiembre.

La posibilidad de mayores precipitaciones y el consecuente incremento de los niveles de los cursos de agua forman parte de las cuestiones que los gobernadores incorporarán a la agenda común. En ese contexto, las obras de infraestructura vial y la disponibilidad de recursos adquieren un lugar central dentro de los planteos que llevarán adelante.

El reclamo por la Hidrovía Paraná-Paraguay

La Hidrovía será otro de los asuntos centrales de la jornada, particularmente para Misiones y Corrientes, que comparten un reclamo específico: la incorporación del tramo del río Paraná comprendido entre Confluencia y Posadas dentro de la Hidrovía.

Actualmente, esa sección del río no está incluida. El pedido cobra especial relevancia para ambas provincias debido a que han comenzado a operar o están por activar sus puertos en Corrientes, Ituzaingó y Posadas, con una mirada especialmente puesta en la industria forestal. La actividad forestal necesita contar con alternativas de transporte que permitan trasladar su producción hacia puertos como los de Rosario y Buenos Aires, por lo que la inclusión de este tramo del río aparece como un punto relevante dentro del planteo que llevarán los mandatarios.

Misiones y Corrientes insistirán, además, en la necesidad de fortalecer la Hidrovía Paraná-Paraguay y ampliar el corredor logístico, con especial atención en las obras de dragado.

Dragado y ampliación del corredor logístico

Dentro de los reclamos vinculados con la Hidrovía, las provincias plantearán la importancia de avanzar con obras de dragado esenciales desde la represa de Yacyretá hacia Confluencia, el punto donde se unen los ríos Paraná y Paraguay, ubicado no muy lejos de la capital correntina.

El objetivo planteado por Misiones y Corrientes se vincula con el fortalecimiento del corredor logístico y con la necesidad de ampliar las posibilidades de transporte fluvial para las actividades productivas de la región.

De este modo, la reunión de los diez gobernadores del Norte Grande concentrará una agenda amplia, aunque atravesada por un mismo eje: la búsqueda de respuestas y recursos para las provincias de la región.

Así, el encuentro en Posadas tendrá como eje la construcción de una agenda común de los gobernadores del Norte Grande, con la cuestión energética como uno de los principales reclamos y con la infraestructura vial, los recursos provenientes de los combustibles y el desarrollo de la Hidrovía como otros puntos centrales de la discusión. El posicionamiento de los mandatarios estará además atravesado por la decisión de mantener en suspenso el respaldo en el Senado a la ley de "Zonas Frías" hasta que se concreten los compromisos asumidos por el Gobierno nacional.