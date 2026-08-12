Universitarios reclaman por la Ley de Financiamiento y comienzan un nuevo paro

El conflicto salarial y presupuestario en las universidades nacionales vuelve a traducirse este miércoles en una medida de fuerza. El Frente Sindical de Universidades Nacionales llevará adelante un paro nacional de 24 horas en las casas de altos estudios públicas de todo el país, en reclamo por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida afectará tanto las clases como las actividades universitarias y tendrá alcance sobre el personal docente y no docente. De acuerdo con el planteo de los gremios, la protesta responde a la falta de una respuesta que permita avanzar en la recomposición salarial del sector y en la actualización de distintos fondos vinculados con el funcionamiento del sistema universitario.

La medida implica que la mayoría de las facultades no dictarán clases presenciales ni virtuales durante la jornada. El reclamo sindical está atravesado especialmente por la situación salarial, ya que los gremios estiman que existe una brecha "superior al 28%" entre los ingresos y lo que consideran que corresponde recuperar.

A esto se suma la falta de actualización de los fondos destinados a becas y hospitales universitarios, otros dos puntos incluidos dentro de los reclamos que acompañan la jornada nacional de protesta.

El reclamo por la deuda salarial

Desde el sector docente sostienen que el comienzo del segundo cuatrimestre vuelve a poner en primer plano la discusión salarial.

Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), cuestionó el incremento salarial del 21,3% acordado y sostuvo que ese aumento no alcanza para cubrir la deuda que, según los gremios, mantiene el Gobierno con la docencia universitaria.

"Comienza el segundo cuatrimestre y el Gobierno mantiene una deuda salarial con la docencia universitaria, establecida por la Ley de Financiamiento Universitario. El incremento del 21,3% firmado por rectores y federaciones alineadas y cobrado en julio no llega ni a cubrir la mitad de lo que nos deben. Por eso, la asamblea de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) rechazó esta propuesta y ratificó la necesidad de un plan de lucha a fondo", señaló Carboni.

El planteo de los gremios se concentra así en la necesidad de recomponer los salarios y aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto que describen como de "sostenido ahogo presupuestario".

Según la posición sindical, la decisión de realizar el paro responde a la "falta de respuesta" del Poder Ejecutivo, además de la situación presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales.

Una semana de protestas y nuevas medidas

El paro de este miércoles no constituye una acción aislada dentro del conflicto universitario. Paralelamente, la UBA informó otro paro nacional que se extenderá durante toda la semana próxima, desde el lunes 18 hasta el sábado 22.

De esta manera, la agenda de protestas contempla nuevas jornadas de interrupción de actividades además de la medida de 24 horas prevista para este miércoles.

Los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales llevan acumuladas, según la información difundida, al menos ocho medidas de fuerza en lo que va del año, además de distintas jornadas nacionales de protesta. El escenario muestra así la continuidad de un conflicto que atraviesa el año y que vuelve a tener como ejes principales la cuestión salarial, el financiamiento universitario y la actualización de recursos destinados a distintas áreas del sistema.

La postura del Ministerio de Capital Humano

Frente a la nueva medida de fuerza, el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, cuestionó la decisión de los gremios y calificó el paro como una medida "política e ilegítima".

Desde la cartera nacional argumentaron que "las transferencias están al día", de acuerdo con los acuerdos previos alcanzados con el sector universitario. El Ministerio también remarcó que convocó a una reunión paritaria para el 1° de septiembre, una instancia que el Gobierno presenta como parte del diálogo con los representantes del sector.

De esta manera, las posiciones permanecen enfrentadas. Mientras los gremios sostienen que existe una deuda salarial y reclaman la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno afirma que las transferencias comprometidas se encuentran al día y cuestiona el carácter de la medida de fuerza.

Quiénes participan del paro

La medida de este miércoles involucra tanto al personal docente como al personal no docente de las universidades nacionales. Según la información difundida participan organizaciones que representan a distintos sectores del sistema universitario.

Entre las entidades involucradas se encuentran:

Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN).

Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT).

Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN).

Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

La participación de estas organizaciones extiende la medida al conjunto del ámbito universitario, alcanzando tanto las tareas vinculadas con la docencia como aquellas correspondientes al personal no docente.

El paro, por lo tanto, no se limita a la suspensión de clases, sino que comprende también actividades desarrolladas por trabajadores universitarios de distintos sectores.

Jornadas de visibilización en las provincias

Además del cese de actividades, en distintas provincias se llevarán adelante jornadas de visibilización para acompañar el reclamo nacional.

Una de las acciones previstas tendrá lugar en Resistencia, Chaco, donde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (ADIUNNE) convocó a un bocinazo al mediodía. La actividad contará además con la participación de trabajadores del CONICET, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) e Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

La convocatoria permite trasladar el conflicto más allá de las aulas y de las actividades universitarias, con acciones destinadas a visibilizar los reclamos que los trabajadores del sector sostienen frente al Gobierno nacional.

Un conflicto con ocho medidas de fuerza

El paro de este miércoles se inscribe en una secuencia de medidas adoptadas por los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales durante el año.

Hasta el momento, las organizaciones acumulan al menos ocho medidas de fuerza en lo que va de 2026, además de jornadas nacionales de protesta. Las acciones tuvieron diferentes extensiones y modalidades, desde paros de 24 y 48 horas hasta semanas completas de cese de actividades.

La continuidad de las protestas evidencia la persistencia de los reclamos en torno a la situación salarial y presupuestaria de las universidades nacionales. En el centro de la discusión se encuentra la exigencia gremial de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, recomponer los salarios y actualizar los fondos destinados a becas y hospitales universitarios.

El Gobierno, en cambio, sostiene que las transferencias se encuentran al día, reivindica los acuerdos previos y señala la convocatoria a una nueva instancia paritaria para el 1° de septiembre.