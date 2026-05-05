Causa Cuadernos: con los primeros testigos se reanudará hoy el juicio a CFK

El juicio oral en la causa conocida como "Cuadernos" se reanudará este martes con el inicio de las declaraciones testimoniales, marcando el comienzo de una fase determinante en el proceso judicial. En el expediente están imputados la ex presidenta Cristina Kirchner, exfuncionarios de su Gobierno y empresarios, en una investigación que aborda el supuesto pago de sobornos entre los años 2003 y 2015.

En esta primera jornada declararán tres periodistas, entre ellos Diego Cabot, quien en 2018 recibió los cuadernos originales que dieron origen a la causa. El material le fue entregado por un ex policía amigo del remisero Oscar Centeno, autor de los manuscritos que documentaron presuntos recorridos vinculados a la recolección de dinero.

Junto a Cabot, también fueron citados bajo juramento de verdad los periodistas Candela Ini y Santiago Jorge Nasra, quienes participaron de la investigación periodística publicada en el diario La Nación. Sus testimonios serán clave para reconstruir el circuito inicial de los documentos y el contexto en el que fueron dados a conocer.

La polémica por la publicidad del juicio

El inicio de las declaraciones testimoniales estuvo precedido por una controversia en torno a la difusión del debate oral. El Tribunal Oral Federal 7 había dispuesto cesar la transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación y limitar la publicidad a la cobertura de periodistas presentes en la sala de audiencias, tanto los martes como los jueves desde las 9, medida que también alcanzaba al público en general.

Esta decisión generó cuestionamientos por parte de distintas defensas, que solicitaron su revisión. El planteo contó además con el acompañamiento de la fiscalía, encabezada por Fabiana León.

Frente a estos reclamos, el tribunal resolvió este lunes autorizar nuevamente la transmisión en vivo de todas las audiencias mediante el canal de YouTube de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación, incluyendo las declaraciones testimoniales previstas a partir del 5 de mayo. La medida restituye el acceso público a una instancia clave del proceso.

El cronograma de testigos para mayo

El desarrollo del juicio continuará con nuevas declaraciones a lo largo de las próximas semanas. Para el jueves se espera la comparecencia de Hilda Horowitz, ex esposa de Centeno, y de Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner. También fue citado Jorge Bacigalupo, quien era amigo de Centeno y habría guardado los originales de los cuadernos.

El cronograma previsto para mayo contempla la declaración de 43 testigos, aunque se aclaró que podría sufrir modificaciones. Entre los nombres incluidos en la lista figuran:

Roberto Lavagna

Mariana Zuvic

Leonardo Fariña, financista arrepentido en la causa conocida como la "ruta del dinero K"

La amplitud del listado refleja la complejidad del caso y la diversidad de actores involucrados en la investigación.

Modalidad de audiencias

El Tribunal Oral Federal 7 continuará con audiencias los martes y jueves bajo un esquema semipresencial. Las sesiones se desarrollarán en la sala Auditorium ubicada en el subsuelo de Comodoro Py 2002.

Cada testigo deberá presentarse el día de su citación, mientras que la dinámica de participación combinará la presencia física con la modalidad remota. En ese sentido, algunos abogados asistirán a la sala, mientras que otros seguirán las audiencias a través de la plataforma Zoom.

Se estableció que tendrán prioridad los letrados que hayan ofrecido como prueba a los testigos citados en cada jornada. Asimismo, los acusados podrán asistir de manera presencial si así lo desean, siempre en función de la capacidad disponible en la sala.

El desarrollo previo del juicio

El proceso judicial comenzó el 6 de noviembre del año pasado en formato virtual y pasó a la modalidad semipresencial el 17 de marzo, cuando se realizó la primera declaración indagatoria. En esa oportunidad, la ex presidenta Cristina Kirchner, procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho, se trasladó desde su domicilio de San José 1111 —donde cumple arresto domiciliario por la causa Vialidad— hasta los tribunales de Retiro.

Desde entonces, fueron indagados gran parte de los 86 acusados, muchos de los cuales optaron por no declarar, haciendo uso de su derecho. Este comportamiento fue particularmente marcado entre los denominados "imputados colaboradores".

Entre quienes guardaron silencio se encuentran Oscar Centeno, autor de los cuadernos, Ernesto Clarens, financista que aportó un listado de presuntos pagadores y empresarios como Miguel Aznar, Patricio Gerbi, Gabriel Losi, Angelo Calcaterra y Aldo Roggio.

Las defensas de otros imputados señalaron que esta falta de declaraciones les impidió contrastar confesiones que, según sostienen, perjudicaron a sus clientes.

Planteos pendientes y próximas definiciones

En paralelo al avance de las testimoniales, el Tribunal Oral Federal 7 deberá resolver distintos planteos presentados por las defensas. Entre ellos se encuentran pedidos para que se ordenen medidas de prueba vinculadas a denuncias de supuestas irregularidades y presiones durante la etapa de instrucción de la causa.

Estas situaciones fueron mencionadas en el juicio por algunos acusados que se convirtieron en imputados colaboradores, lo que agrega un nuevo eje de análisis en el desarrollo del proceso.

En este contexto, el inicio de las declaraciones testimoniales no solo representa un paso procesal, sino también una instancia que permitirá profundizar en la reconstrucción de los hechos y en la evaluación de las pruebas que sustentan la acusación.

Con un cronograma amplio, un número significativo de imputados y una fuerte carga probatoria, el juicio por los Cuadernos avanza hacia una etapa donde los testimonios comenzarán a delinear con mayor precisión los contornos de uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años.