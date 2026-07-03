Catamarca impulsa la creación de una Zona Franca en Tinogasta con apoyo de Nación

La creación de una Zona Franca en el departamento Tinogasta volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda institucional de Catamarca. La propuesta fue uno de los temas centrales abordados durante la reunión que mantuvieron en Casa Rosada el gobernador Raúl Jalil y el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, en el marco de las gestiones que buscan promover nuevas iniciativas vinculadas con el desarrollo económico y productivo de la provincia.

Según la información difundida, la iniciativa forma parte de un conjunto de acciones que los diputados nacionales por Catamarca vienen impulsando con el objetivo de generar herramientas que contribuyan al crecimiento provincial. En ese contexto, la propuesta para establecer una Zona Franca en Tinogasta aparece como uno de los proyectos considerados estratégicos para fortalecer la actividad económica en el oeste catamarqueño.

El encuentro también permitió poner en común distintas iniciativas que se desarrollan desde el ámbito legislativo y que apuntan a consolidar nuevas oportunidades para la provincia.

Desarrollo económico y las exportaciones

La creación de una Zona Franca en Tinogasta es presentada como una iniciativa destinada a potenciar el comercio, las exportaciones y las inversiones en esa región de Catamarca.

De acuerdo con la información oficial, el proyecto constituye una de las principales apuestas para consolidar el perfil exportador de la provincia y ampliar la competitividad de las economías regionales, fortaleciendo al mismo tiempo las posibilidades de desarrollo productivo. Entre los objetivos señalados para la iniciativa se destacan:

Potenciar el comercio en el oeste catamarqueño.

en el oeste catamarqueño. Favorecer las exportaciones .

. Promover nuevas inversiones .

. Consolidar el perfil exportador de la provincia.

de la provincia. Ampliar la competitividad de las economías regionales.

La propuesta se inscribe dentro de las acciones orientadas a generar condiciones favorables para el crecimiento económico de Catamarca, con especial atención en el departamento Tinogasta.

Con los legisladores nacionales

La iniciativa cuenta con el respaldo del trabajo legislativo que se viene desarrollando desde hace varios años. Según se informó, el proyecto es acompañado desde el mandato de la ex diputada nacional Silvana Ginocchio y continúa siendo impulsado por los actuales legisladores nacionales Sebastián Nóblega, Fernando Moguillot y Claudia Palladino.

El trabajo de estos representantes nacionales se orienta a promover distintas acciones destinadas a fortalecer el crecimiento de la provincia, en línea con los objetivos planteados para la creación de la Zona Franca.

Durante la reunión mantenida en Casa Rosada también se destacó el papel que vienen desempeñando los legisladores nacionales en el Congreso, donde impulsan proyectos vinculados al desarrollo de Catamarca.

Fortalecer el crecimiento provincial

Además del análisis de la propuesta para Tinogasta, durante el encuentro se puso en valor el conjunto de iniciativas que los representantes catamarqueños llevan adelante en el ámbito legislativo nacional.

De acuerdo con la información difundida, el trabajo desarrollado en el Congreso busca promover proyectos orientados a distintos aspectos considerados centrales para el crecimiento de la provincia. Entre las líneas de acción mencionadas figuran:

Mejorar la infraestructura .

. Fomentar la actividad productiva .

. Generar nuevas oportunidades para los catamarqueños.

Estas iniciativas forman parte de una estrategia que procura fortalecer el desarrollo provincial mediante la promoción de proyectos vinculados con la producción, la infraestructura y el crecimiento económico.

Participantes del encuentro institucional

La reunión realizada en Casa Rosada reunió a autoridades nacionales y provinciales vinculadas con la agenda de gestión presentada por Catamarca. Además del gobernador Raúl Jalil y del jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, participaron del encuentro:

Alberto Natella , ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia.

, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia. Guillermo Andrada , senador nacional.

, senador nacional. Martín Menem , presidente de la Cámara de Diputados.

, presidente de la Cámara de Diputados. Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional.

La presencia de estas autoridades acompañó el tratamiento de una propuesta que busca convertirse en una herramienta para impulsar el desarrollo económico del oeste provincial.

Con la creación de una Zona Franca en Tinogasta, Catamarca procura avanzar en una iniciativa considerada estratégica para fortalecer el comercio, ampliar las exportaciones, promover inversiones y consolidar el perfil exportador de la provincia. El proyecto continúa siendo acompañado por los legisladores nacionales y formó parte de la agenda institucional desarrollada en Casa Rosada, donde también se destacó el trabajo que se impulsa desde el Congreso para promover acciones vinculadas con la infraestructura, la actividad productiva y la generación de nuevas oportunidades para los catamarqueños.