Presentaron oficialmente la Expo Catamarca 2026

Con el objetivo de profundizar la articulación entre el sector público y el privado, el Gobierno de Catamarca presentó oficialmente la Expo Catamarca 2026, cuya segunda edición se desarrollará entre el 10 y el 12 de septiembre en el Predio Ferial Catamarca. La iniciativa fue concebida como una herramienta destinada a fortalecer el desarrollo productivo de la provincia, con un marcado enfoque en las PyMEs, la innovación, la generación de oportunidades comerciales y la consolidación de nuevos espacios para la inversión.

El lanzamiento oficial tuvo lugar en la Casa de Gobierno y fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil, acompañado por autoridades provinciales, representantes del sector empresarial e instituciones que participarán en la organización y el respaldo del evento. La propuesta apunta a consolidar una sinergia estratégica entre los distintos actores vinculados al desarrollo económico de Catamarca.

Amplia participación institucional

La presentación reunió a funcionarios provinciales y representantes de entidades empresariales que acompañarán la realización de la exposición.

Junto al gobernador participaron el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro; el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Alberto Natella; la ministra de Minería, Teresita Regalado; el gerente zonal del Banco Nación, Sebastián Riveros; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; y los diputados Sebastián Nóblega, Claudia Palladino y Fernando Monguillot, entre otras autoridades.

Por el sector empresarial estuvo presente el presidente de la Federación Económica de Catamarca (FEC), Marcelo Coll, acompañado por representantes de las distintas cámaras empresariales de la provincia.

La convocatoria reflejó el objetivo de construir un espacio de trabajo conjunto entre organismos públicos, entidades financieras y el entramado productivo local.

Estado y el sector privado

La Expo Catamarca 2026 será organizada bajo un esquema de coorganización entre la Federación Económica de Catamarca y el Gobierno de la Provincia. En representación del Ejecutivo provincial participarán distintas áreas, entre ellas:

Ministerio de Desarrollo Productivo.

Ministerio de Educación y Trabajo.

Ministerio de Minería.

Otras áreas del Gobierno provincial.

Además, la organización contará con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y del Banco de la Nación Argentina (BNA), instituciones que fueron destacadas como actores fundamentales para el financiamiento y el acompañamiento de los sectores productivos.

La articulación entre estos organismos constituye uno de los pilares sobre los cuales se desarrollará la segunda edición de la exposición.

Catamarca como eje de negocios e integración regional

Durante la presentación se recordó el propósito planteado en la edición realizada el año anterior, consistente en posicionar a Catamarca como un espacio articulador de negocios y oportunidades para distintos sectores económicos. Entre los objetivos principales se encuentra consolidar a la provincia como un eje de referencia para negocios, turismo, minería y economías regionales.

La estrategia también contempla fortalecer la vinculación con el NOA, el Centro argentino y el vecino país de Chile, promoviendo una mayor integración entre los distintos actores productivos de esas regiones. La exposición buscará convertirse en un ámbito donde confluyan empresas, organismos públicos e instituciones interesadas en generar nuevas oportunidades de desarrollo económico.

Una plataforma para generar valor

Las autoridades coincidieron en señalar que la Expo Catamarca trasciende el concepto tradicional de una muestra o espacio de exhibición.

Durante las tres jornadas previstas, el evento funcionará como una plataforma de generación de valor, promoviendo el encuentro entre distintos sectores económicos y productivos. Según se informó, participarán:

Operadores turísticos de toda la región.

Grandes compañías mineras interesadas en consolidar alianzas y eslabonamientos productivos.

PyMEs locales.

PyMEs nacionales.

El objetivo será favorecer el contacto entre empresas que buscan ampliar su cartera de clientes, incorporar distribuidores y acceder a mercados internacionales. La exposición también buscará fortalecer los vínculos comerciales mediante la generación de nuevos espacios de intercambio entre los distintos participantes.

Innovación e inteligencia artificial

Uno de los aspectos distintivos de esta segunda edición será la incorporación de un importante componente académico y tecnológico. La organización confirmó la participación de especialistas internacionales que abordarán temas vinculados con:

Inteligencia artificial.

Economía.

Neurociencia empresarial.

Estos profesionales fueron presentados como referentes de vanguardia en áreas que actualmente redefinen el funcionamiento de los mercados globales.

La incorporación de estos espacios de actualización busca promover la transferencia de conocimientos hacia el entramado productivo local y acercar nuevas herramientas para el crecimiento de las empresas.

Un objetivo orientado al crecimiento productivo

Durante el lanzamiento también se destacó que tanto la Federación Económica de Catamarca como el equipo gubernamental comparten el propósito de que cada uno de los sectores productivos de la provincia registre un crecimiento tangible.

La iniciativa pretende que Catamarca asuma un papel activo en su proceso de desarrollo, promoviendo acciones concretas vinculadas con el fortalecimiento de las capacidades productivas y empresariales.

Entre los objetivos planteados para esta edición se encuentran:

Favorecer la transferencia de conocimiento.

Impulsar la firma de convenios de largo plazo.

Generar empleo genuino.

Promover el arraigo local.

Fortalecer el crecimiento de los distintos sectores productivos.

Con esta propuesta, la Expo Catamarca 2026 buscará consolidarse como un espacio donde confluyan la actividad empresarial, la innovación tecnológica, la capacitación y las oportunidades de inversión. La realización de la segunda edición, prevista para los días 10, 11 y 12 de septiembre en el Predio Ferial Catamarca, reunirá a representantes del sector público, empresas, entidades financieras, operadores turísticos, compañías mineras y PyMEs en una iniciativa orientada a fortalecer el desarrollo económico de la provincia mediante el trabajo conjunto, la generación de nuevos vínculos comerciales y la construcción de herramientas que contribuyan al crecimiento sostenible del entramado productivo catamarqueño.