Cavallo denunció un bloqueo total de Milei y profundizó sus críticas al plan económico del Gobierno

El ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo aseguró que el presidente Javier Milei decidió bloquearlo completamente de sus canales de comunicación personales, en el marco de una serie de críticas públicas dirigidas a la gestión económica del actual Gobierno.

Según relató el propio Cavallo, la medida no habría sido parcial ni simbólica, sino absoluta. "Me bloqueó totalmente", sostuvo al ser consultado sobre si aún mantenía algún tipo de diálogo con el mandatario.

El ex funcionario precisó además el alcance concreto de esa interrupción comunicacional:

Bloqueo en la aplicación de mensajería WhatsApp

Bloqueo en la red social X

La doble restricción, según su descripción, implicaría una clausura completa de los canales digitales de contacto directo entre ambos referentes económicos y políticos, en un contexto ya atravesado por diferencias públicas sobre la orientación de la política económica.

Dudas sobre la circulación de sus análisis dentro del Gobierno

Más allá del bloqueo, Cavallo dejó planteada una incógnita central respecto de la recepción de sus trabajos y documentos por parte del Ejecutivo nacional.

"A lo mejor le llevan algunos de mis documentos, no tengo idea, pero no sé si tiene paciencia para leerlos", expresó el ex ministro, sugiriendo que desconoce si sus análisis económicos llegan efectivamente al Presidente o si son considerados dentro del círculo de toma de decisiones.

La declaración introduce un matiz relevante: la posible existencia de intermediarios o canales indirectos de información, aunque sin confirmación ni certeza por parte del propio Cavallo sobre su funcionamiento real.

Críticas al enfoque económico: teoría versus aplicación práctica

En el plano de las ideas, Cavallo profundizó sus cuestionamientos hacia la orientación del enfoque económico del Gobierno. Según su análisis, el presidente Javier Milei muestra una marcada inclinación por los debates teóricos de la disciplina, en detrimento de su implementación práctica.

En ese sentido, el ex ministro sostuvo que el mandatario:

"Se entusiasma mucho con los temas de si John Maynard Keynes, si Friedrich Hayek, si Murray Rothbard, de la filosofía económica, pero respecto de cómo funciona la economía me parece que no hace un gran esfuerzo para entender".

La referencia incluye a tres figuras centrales del pensamiento económico mundial:

John Maynard Keynes

Friedrich Hayek

Murray Rothbard

Cavallo contrapone así dos dimensiones del análisis económico:

Filosofía económica y debate teórico

Funcionamiento concreto de la economía

En su lectura, el énfasis del Gobierno estaría más concentrado en el primer plano, mientras que el segundo no recibiría, según su opinión, la atención suficiente.

Una opinión reservada sobre la macroeconomía oficial

Consultado sobre las explicaciones oficiales en materia macroeconómica, Cavallo optó por no profundizar en sus observaciones. En lugar de desarrollar una crítica detallada, cerró ese tramo de su intervención con una frase breve pero significativa: "Me reservo la opinión".

Esa decisión introduce un límite explícito en su exposición pública, dejando abierta la interpretación sobre la naturaleza de sus reservas respecto del rumbo macroeconómico actual.

Un escenario marcado por tensiones y debates abiertos

Las declaraciones del ex ministro se inscriben en un contexto más amplio de tensiones y diferencias públicas entre referentes económicos y el Gobierno nacional, en un escenario donde el debate sobre el rumbo de la política económica ocupa un lugar central.

En este marco, los dichos de Cavallo condensan tres elementos principales:

Un quiebre en la comunicación directa con el Presidente

con el Presidente Dudas sobre la circulación efectiva de sus análisis

Críticas al predominio de la discusión teórica sobre la aplicación práctica de la economía

El episodio, tal como fue expuesto por el ex funcionario, refuerza la visibilidad de las divergencias en torno a la interpretación y ejecución de la política económica, en un momento en que el debate sobre su orientación continúa siendo uno de los ejes centrales del escenario político argentino.