Transferencias automáticas: el ajuste nacional impacta de lleno en Catamarca y las provincias

El mes de abril dejó al descubierto la magnitud del ajuste en las transferencias no automáticas de la Nación hacia las provincias. Según los datos disponibles, los envíos efectivamente pagados totalizaron $154.643 millones, lo que representa una caída real interanual del 53%. Se trata del segundo peor abril desde 2005, solo superado por el registrado en 2024.

Este retroceso no es un hecho aislado. En el acumulado del primer cuatrimestre del año, la retracción real interanual alcanza el 57,2%, configurando un escenario de fuerte restricción para las administraciones provinciales. A este cuadro se suma otro dato relevante: la coparticipación federal también sufrió una disminución real del 7,14% entre enero y abril en comparación con el mismo período de 2025.

El impacto de esta doble caída —transferencias discrecionales y coparticipación— condiciona de manera directa las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores, en el marco de la agenda legislativa que impulsa el presidente Javier Milei.

Los principales destinos de los fondos

De acuerdo con el análisis de Politikon Chaco, cuatro ítems concentraron la mayor parte de los envíos no automáticos durante abril:

Aportes del Tesoro Nacional (ATN): $47.000 millones ( 30% del total )

$47.000 millones ( ) Universalización de la Jornada Extendida: $35.000 millones ( 23% )

$35.000 millones ( ) Comedores Escolares: $27.000 millones ( 17% )

$27.000 millones ( ) Cajas Previsionales Provinciales: $20.000 millones (13%)

Estos componentes reflejan las prioridades de distribución en un contexto de recursos escasos, donde las decisiones políticas adquieren un peso determinante.

ATN: crecimiento relativo en medio del ajuste

A contramano de la tendencia general, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) muestran un comportamiento expansivo en términos relativos. Durante el primer cuatrimestre se distribuyeron $121.000 millones, lo que representa el 28% del total de transferencias no automáticas.

Esta cifra implica un incremento real del 51,6% respecto al mismo período de 2025, evidenciando una mayor utilización de este instrumento. El fondo de ATN, que se nutre de recursos de la coparticipación, recaudó $341.273 millones, de los cuales se ejecutó el 35,5%, es decir, 14 puntos porcentuales más que en el año anterior. Se trata del nivel de ejecución más alto para un primer cuatrimestre desde 2020.

El reparto provincial: Catamarca en el mapa

El desglose por provincias muestra una distribución con fuerte sesgo. Encabeza el listado Misiones, con $15.000 millones, seguida por Mendoza y Corrientes, ambas con $14.000 millones. Estos distritos se caracterizan por su apoyo legislativo a La Libertad Avanza.

Luego aparecen:

Neuquén: $12.000 millones

$12.000 millones Salta: $11.000 millones

$11.000 millones San Juan, Chaco y Entre Ríos: $10.000 millones cada una

En este esquema, Catamarca recibe $6.500 millones, compartiendo ese nivel con Chubut. Más abajo se ubican:

Jujuy: $5.000 millones

$5.000 millones Santa Cruz: $4.000 millones

$4.000 millones Santa Fe: $3.000 millones

Para Catamarca, esta asignación resulta significativa pero insuficiente frente al contexto general de caída de ingresos. La provincia, como otras de menor escala económica, depende en gran medida de estos fondos para sostener su funcionamiento.

Un patrón político en la distribución

El listado de provincias que reciben ATN presenta escasas variaciones mes a mes. Salvo situaciones excepcionales —como emergencias climáticas—, los fondos tienden a concentrarse en distritos cuyos gobernadores mantienen una relación de alineamiento con el oficialismo nacional.

Este patrón introduce un componente político en la distribución de recursos, que se vuelve más visible en un escenario de ajuste generalizado.

Recaudación en baja y presión sobre las provincias

La caída de la recaudación nacional, que en abril acumuló nueve meses consecutivos de descenso, agrava el panorama. Como consecuencia, los envíos a las provincias se ven directamente afectados.

En este contexto, los gobernadores enfrentan crecientes dificultades en dos frentes clave:

Negociaciones paritarias , donde la presión salarial se intensifica

, donde la presión salarial se intensifica Obra pública, especialmente aquella financiada con recursos propios

Las transferencias no automáticas, que suelen utilizarse para cubrir gastos corrientes, se vuelven así un recurso cada vez más escaso.

La negociación política en marcha

En paralelo al deterioro fiscal, el Gobierno nacional busca sostener su agenda legislativa. El ministro del Interior, Diego Santilli, retomó su ronda de reuniones con mandatarios provinciales con el objetivo de construir consensos.

Ya mantuvo un encuentro con Rogelio Frigerio y tiene previsto reunirse con Marcelo Orrego, gobernador de San Juan. Las conversaciones giran en torno a tres ejes principales: