Milei partió rumbo a EE.UU. para disertar en un foro económico global

El presidente Javier Milei partió este martes a las 13 rumbo a Estados Unidos en el avión presidencial ARG01, en lo que constituye su viaje número 17 a ese país desde el inicio de su gestión en 2023 y el cuarto en lo que va del año. La intensidad de estas giras refleja una estrategia sostenida de inserción internacional con foco en el atractivo de inversiones extranjeras.

El mandatario viaja acompañado por una comitiva de alto nivel integrada por:

El canciller Pablo Quirno

El ministro de Economía, Luis Caputo

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford

En paralelo, un cambio de último momento alteró parcialmente la conformación del equipo: la secretaria general de la Presidencia permaneció en Argentina para acompañar al ministro del Interior, Diego Santilli, en una visita institucional al gobernador Marcelo Orrego.

El vuelo tiene previsto arribar a la ciudad de Los Ángeles este miércoles a las 0.30 hora local (4.30 de Argentina), marcando el inicio de una agenda concentrada en pocas horas pero con objetivos ambiciosos.

La Conferencia del Instituto Milken: epicentro de la estrategia

El eje central del viaje será la participación de Milei en la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, un foro de relevancia internacional que reúne a líderes de finanzas, tecnología y políticas públicas.

La agenda presidencial comenzará formalmente el miércoles a las 14 (hora argentina) con una reunión con el presidente del instituto, Michael Milken. Posteriormente, el jefe de Estado mantendrá un encuentro con un grupo reducido de empresarios, antes de cerrar su jornada con una disertación programada para las 18 ante el auditorio principal del evento.

Este espacio representa una oportunidad estratégica para el Gobierno argentino, en un contexto en el que busca posicionar al país como un destino confiable para proyectos productivos de gran escala.

Un discurso con antecedentes y definiciones ideológicas

No será la primera vez que Milei participe de este foro. En mayo de 2024, durante su debut en la misma conferencia, el Presidente dejó definiciones contundentes sobre su visión económica. En aquella ocasión, sostuvo que el capitalismo de libre empresa constituye la herramienta fundamental para erradicar la pobreza a nivel global.

Además, realizó un llamado directo a los inversores internacionales al afirmar que "Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente", una frase que sintetiza su narrativa orientada a reposicionar al país en el escenario global.

Durante 2025, el mandatario profundizó ese mensaje, insistiendo en que la Argentina atraviesa un momento bisagra para la llegada de inversiones, especialmente en sectores estratégicos.

Una política exterior de alta frecuencia

El viaje actual se inscribe en una dinámica de intensa actividad internacional. En lo que va de 2026, Milei ya había visitado en dos oportunidades Estados Unidos con agendas de alto perfil político y económico:

Primera gira del año: viaje a Washington para participar en una cumbre del espacio conservador CPAC, convocada por Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, Florida.

viaje a Washington para participar en una cumbre del espacio conservador CPAC, convocada por en su residencia de Mar-a-Lago, Florida. Segunda gira: en marzo, encabezó un viaje que incluyó la cumbre "Escudo de las Américas" en Miami y el lanzamiento de la Argentina Week en Nueva York, donde estuvo acompañado por el vocero Adorni, el ministro Luis Caputo y gran parte del gabinete durante más de una semana.

Estos antecedentes consolidan una línea de acción marcada por la búsqueda de vínculos directos con actores clave del poder económico y político estadounidense.