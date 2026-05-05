Piden la detención del financista vinculado a "Chiqui" Tapia y a la AFA

La fiscal federal Cecilia Incardona solicitó la detención de Ariel Vallejo, titular de la financiera Sur Finanzas, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita. La medida se produjo luego de un hecho que resultó determinante en la evolución del expediente: la ausencia del empresario a la indagatoria judicial a la que había sido citado.

El llamado a declaración había sido dispuesto por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, para este martes a las 10 de la mañana. Sin embargo, Vallejo no se presentó, una decisión que, según se desprende de la causa, agravó significativamente su situación procesal y motivó el pedido de detención por parte del Ministerio Público Fiscal.

El rol de Sur Finanzas en la investigación

En el centro del expediente se encuentra la financiera Sur Finanzas, señalada por los investigadores como el vehículo principal de un esquema que habría operado fuera de los márgenes legales. De acuerdo con la acusación, la firma no solo captaba fondos y otorgaba préstamos, sino que también administraba capitales sin ajustarse a la normativa vigente, configurando un presunto sistema financiero ilegal.

La investigación sostiene que Vallejo sería una pieza clave dentro de esta estructura, al punto de ser considerado el "jefe de una asociación ilícita". La imputación también incluye el delito de lavado de dinero, particularmente vinculado al manejo de fondos provenientes del ámbito del fútbol.

Conexiones con el fútbol argentino

Uno de los aspectos más sensibles del caso es la presunta conexión entre Sur Finanzas y el entramado del fútbol argentino. Vallejo aparece vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino, institución presidida por Claudio Tapia, conocido como "Chiqui" Tapia.

Según consta en las denuncias radicadas en tribunales, la financiera habría mantenido relaciones comerciales con la AFA y con distintos clubes, muchos de ellos atravesando dificultades económicas. En ese contexto, Sur Finanzas habría facilitado dinero a estas entidades, lo que constituye uno de los ejes centrales de la investigación.

Los investigadores analizan si esos flujos de fondos pudieron haber sido utilizados como parte de maniobras de lavado de activos, aprovechando la necesidad financiera de los clubes como puerta de entrada para operaciones irregulares.

Las denuncias y el circuito del dinero

De acuerdo con la causa, el dinero otorgado por Sur Finanzas a clubes en crisis económica no solo cumplía una función de asistencia financiera, sino que también podría haber sido utilizado para blanquear capitales de origen ilícito.

Entre los puntos clave que se investigan se destacan:

Captación de fondos sin autorización ni regulación oficial

sin autorización ni regulación oficial Otorgamiento de préstamos a clubes de fútbol con problemas financieros

a clubes de fútbol con problemas financieros Administración de capitales fuera del sistema legal

fuera del sistema legal Posible uso de los clubes como vehículos para el lavado de dinero

Este esquema, según los fiscales, habría permitido insertar dinero en el circuito formal mediante operaciones aparentemente legítimas vinculadas al deporte.

El trabajo conjunto con PROCELAC

La causa es impulsada por la fiscal Incardona con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dirigida por Diego Velasco. Este organismo especializado aporta herramientas técnicas y análisis financiero para desentrañar la complejidad de las operaciones investigadas.

El enfoque de PROCELAC resulta clave para determinar si efectivamente existió un sistema estructurado de lavado de dinero, así como para seguir la trazabilidad de los fondos y establecer responsabilidades dentro de la presunta asociación ilícita.

Un expediente en evolución

La no comparecencia de Vallejo ante la Justicia marcó un punto de inflexión en la causa. Lo que inicialmente era una investigación en curso se transformó en un escenario más comprometido para el empresario, ahora bajo un pedido concreto de detención.

Con acusaciones que incluyen lavado de dinero y liderazgo de una asociación ilícita, y con ramificaciones que alcanzan al fútbol argentino, el caso se perfila como uno de los expedientes más sensibles en materia de criminalidad económica.

La evolución de la investigación dependerá ahora de las próximas medidas judiciales y del avance en la recolección de pruebas que permitan confirmar —o descartar— la existencia de la estructura denunciada. Entretanto, la figura de Vallejo permanece en el centro de una trama que combina finanzas, deporte y presuntas irregularidades de alto impacto institucional.